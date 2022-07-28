【恩威並施】奇怪的香港大學Tech Landmark

香港大學是香港歷史最悠久的大學，它的強項是傳統的專業科目，例如建築、醫學、工程，以及人文學科。香港大部分政治人才和政務官都是港大畢業的，當中不少正是修讀人文學科，但是回歸以後，港大對人文學科似乎完全放棄，把原先的強項變成弱項，而香港大學也變成了一所位於堅尼地城附近的堅離地大學。



從前的港大校長如黃麗松先生、王賡武先生，都是有着一種中西文化交流的人文本位的大學者，現在的校長張翔教授是一位科學家，看似和港大的人文精神格格不入。不過，張教授修業於美國加州大學柏克萊分校，那是一所不迷信功利主義的公立大學，也是目前美國最有人文精神的大學之一。

柏克萊有很多世界知名的學科，例如，它是世界最重要的佛學研究重鎮，是英語世界裏從事佛學研究最強的中心。香港大學同樣有一個佛學研究中心，也是十分重要和具影響力的，進行很多佛學應用研究。然而，佛學本身在港大裏面可說是邊緣學科，從來沒有像在柏克萊那樣獲得適當的重視。它是一個自資課程，只有退休及有財力的人士才能去修讀，普通學生是要繳交全資學費的。其實，香港大學作為公立大學，為什麼出現全資收費？這是十分奇怪的事情。為什麼佛學課程又會變成一個有錢人才可以讀的學科？港大的邏輯是什麼呢？

港大科創地標（Tech Landmark）動土儀式。（香港大學）

日前，特首出席一個叫Tech Landmark 的港大項目的動土儀式。這個項目同樣很奇怪。Tech Landmark是什麼呢？它建於港大本部校園，是規模很大的硬件。港大要發展科研，為什麼不和數碼港商談，把數碼港變成港大的一個科研發展中心？何必另外花一些錢興建一些硬件而裏面的佈局讓人看不到具體目標？它如何能夠提升香港的創科能力呢？

香港最大的問題就是有很多這種大型項目，空談什麼大數據、智慧城市、可持續發展城市，但全部都不落地。Tech Landmark也一樣，名不正則言不順。Tech為什麼會變成Landmark呢？它憑什麼本事會變成一個Landmark呢？它獲得8億元贊助，政府又配對8億，即是16億，再加上其他資助，就可能是一個約50億的硬件投資。這樣一個投資在發展科技來說，能夠做出些什麼呢？

在創科方面，國家已經形成一個非常有系統的佈局。例如，清華大學有數學家丘成桐坐陣，由數學帶動整個創科發展。其實香港本來有數學優勢，丘成桐便畢業於中大且曾出任該校講座教授。但是，數學也許太低調了，不需要起太多硬件，大家都不喜歡做。數學是所有創科之本，可是如果中大和港大都不好好去發展數學，只做一些好大喜功的大型硬件工程，又有什麼用？

為什麼香港政府不把數碼港交給港大去經營呢？現在數碼港冷冷清清，談不上有多少創科。Tech Landmark還規劃了一個Fintech學院，Fintech應該在中環落地和金融結合，但是現在哪裏有什麼Fintech呢？

說到底，大家上網看一看，查一查，這個Tech Landmark過於空虛，沒有具體目標。但是，特首演講時卻說相信Tech Landmark 一定能夠做到什麼。為什麼一定能夠做到呢？香港有足夠的研究生、碩士生、博士生去支援這個Tech Landmark嗎？香港教育資源都放在學士生身上，讀碩士和博士的人數非常少，然而一個教授需要大量的碩士生博士生支援，才能做到一些實質的創科研究。這個邏輯香港官員是不明白的，他們只相信辦一些活動，建造一些硬件，事情便會做好。由此觀之，Tech Landmark很可能會成為學術大白象。

香港需要怎樣的創科平台？政府官員應該先做一個研究，看看別人怎麼做，我相信創科局長孫東教授有這個能力。歐洲有一個ETH（European Technology Hub），是經過很多年累積發展出來的應用創新研究平台；麻省理工的MIT Media Lab與及其他工程部門更出名。

我相信這一方面張翔教授也很清楚。張教授曾在柏克萊大學教學，也一定知道研究是經過長年累積的，不可以急功近利。那麼，他應該老老實實和政府說，要使這個Tech Landmark真正發揮效用，需要幾多少PhD人才。香港政府必須調節，例如，現在中學生人數下降，是不是應該收縮學士學位數目？節省被浪費的資源，集中力量發展研究生的量和質，才能夠真正把科研建立起來。

作為過來人，張翔教授應該公開向市民解釋這個情況，並且大膽批評目前的畸型大專教育政策。香港已經到了一個不能夠客氣的時候了，若果大家繼續客客氣氣說一些門面話，香港真的就沒有能力做好創科了。數一數香港請了多少名教授，但他們來港之後，根本沒有足夠的研究生支援去進行真正有效的研究；年輕的本地人也根本沒有什麼發展的機會，因為機會都給了外來的名學者。許多香港年輕科學家和創科人才都去了海外，三藩市矽谷便不乏香港人的身影。Tech Landmark能夠吸引這些人才來嗎？這需要政策支持。但是單看建築外形像辦公室一樣，已經不能讓人樂觀了。

港大將於5至6年內增設「Tech Landmark」綜合大樓。（港大年報《The Review 2019》）

創科必須要有企業的支持， Tech Landmark背後又有什麼企業支持呢？它的應用目標是什麼呢？它在應用層面上面如何實踐呢？它可以服務什麼政府部門或是負責什麼呢？港大發出來的新聞稿非常薄弱，缺乏具體內容。例如，1.5億元能夠做什麼大數據研究呢？是哪一方面的大數據呢？是不是協助運輸署處理香港的交通運輸數據？這一方面仍然是一個謎。

在創科方面，港大目前似乎沒有什麼真正的能力，不像中大和科大那樣有真正的團隊，出名的DJI創辦人便是科大畢業的研究生。港大最強是傳統應用學科，那又為什麼不好好發展傳統學科，利用科技去提升建築、規劃、設計的應用能力呢？這恐怕個就涉及了權力問題。

談起權力遊戲，很多人會想到電視劇《白色巨塔》，但是我相信《香港象牙塔》也會十分精彩。學術界的權力遊戲不會比《白色巨塔》差，以前我們說起香港的象牙塔，是形容鑽牛角尖，但是香港現在的象牙塔已不是真的是象牙了，不知道是玻璃塔還是什麼塔？總而言之，不能夠讓Tech Landmark成為又一個好大喜功的學術大白象工程。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）