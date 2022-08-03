【恩威並施】2023台海必有一戰？

美國眾議院議長佩洛西訪台打開了台海危機的潘迪拉盒子。台海戰爭似乎是不可避免的，為什麼？其中一大原因是美國主力營造一個戰爭條件。對美國來說，台海發生戰爭會影響中國與周邊地區的關係，可以破壞中國未來的經濟發展和貿易發展。這對美國有利。



美國的盤算正如在俄烏戰爭的盤算一樣——透過營造戰爭的條件，發動代理人戰爭，拉垮俄羅斯。台海戰爭目的則是拉垮中國。

台海出現戰爭，受害的是台灣老百姓。老百姓必然不希望台海戰爭發生，但台灣的政治人物最近也有一種營造戰爭的趨勢，就連國民黨也要依靠美國，走向淺綠。

台灣依靠美國有其客觀歷史因素，台灣的科技經濟便和美國有非常密切的關係。但是台灣和中國大陸也有非常密切的經濟關係。台灣為什麼不走平衡中美的路線？它在政治上缺乏這種智慧型的領導，這實在讓人感到可惜。

對中國來說，台灣借美反中這個問題必須要處理。怎樣處理？何時處理？戰爭是不是唯一的出路？如果台海爆發戰爭，中國已經具備絕對的優勢。在軍事力量上，中國有足夠的軍事力量和美國抗衡；在掌握台灣民情上，中國也比美國深和廣。戰爭發動之後會產生什麼骨牌效應？台灣內部的統獨勢力互動會產生什麼效果？北京想必已對不同情景作了分析。

台灣問題像現在這樣拖拉下去，其實對誰也沒有好處。發動戰爭對中國來說是長痛不如短痛，而2023年也就成為發動戰爭的一個時機。2024年台灣大舉，台獨勢力必然再大肆炒作恐中。為選舉造勢。處於弱勢國民黨要贏取這個選舉，也可能走上這種強硬抗中路線。這些政黨背後的金主們會如何處理這個問題？這是台灣整個企業界需要思考的。台灣企業和中國經濟生態有非常密切的關係。而能夠處理政治人物的當然就是背後這班金主。

從中國大歷史格局去看台灣問題，台灣這一戰是不能避免。「戰」的意思不一定是全方位戰爭，而是製造一種軍事壓力，迫使台灣自行調整台獨勢力的問題。「戰」有很多種，北京不需要向任何人交代如何去戰，正如俄烏戰爭，大家都像球賽評述員般分析俄羅斯是對是錯，但是普京背後的盤算是什麼，外面的分析很難準確地評估。

「戰爭」這兩個字不一定是像荷里活大片的戰爭片段，而是有很多不同的方法呈現。台海戰爭可以是海峽封鎖，也可以有其他不同型態。台灣最近出版關於台海戰爭的書，似乎用一種比較戲劇性的方法去論述。但對北京來說，相信如非必要，不會發動真正的大規模戰爭。美國的盤算當然就是希望中國出兵，明刀明槍地開戰，但台灣戰爭怎樣發生與進行，卻不會在美國的預計之內。美國會期望中國打「G.I.Joe」式戰爭，但是大家可以自己客觀分析一下，有這個需要嗎？

面對戰爭風險，台灣人民除了天天活在電視機裏那些誇張和不需要深度思考的評論之下，如何自處？我相信台灣人的政治智慧並不低。經歷過國民黨的白色恐怖的台灣人最清楚什麼是政治。台灣年輕人沒有活於那個年代，不明白政治的險惡和西方政客如何利用民主政治去操控人民。所以，對北京來說，統戰工作也是一種「戰」。統戰如何進行？能否不戰而勝？

俄烏戰爭給了中國一個很好的參考。這場戰爭暴露的政治現實是西方只希望打代理人戰，把經濟變成戰爭武器。錢可以出、武器可以出、但西方人不能傷亡。然而，一個不願意付出人命的所謂「支持」，在戰爭裏面是完全行不通的。

台海戰爭不單只是兩岸之間的問題，也涉及整個東亞，包括韓國、日本、朝鮮等地方。對香港來說，台海戰爭需要從國家安全層面考量。假設台海發生戰爭，香港最危險的是中環海旁的金融管理局和政府總部。目前香港把立法、行政、警察總部放在同一個區域，是完全不正常和不安全的。台海戰爭若果真的發生，香港也會成為攻擊目標，這些機構更是首當其衝。面對如此潛在威脅，把最重要的機構放在同一區裏面，是非常不符合香港所應承擔的國家安全標準的。

特區政府必須要處理這個問題和考慮應變措施，要和中央政府對接和推演不同的方案。在整個台灣問題上，香港最實在的角色是促進創造和平的條件與氣氛，讓國家可以進入一個和平統一的年代。

台灣問題必須處理，處理之後，中國可以集中精力去發展經濟。兩岸統一對台灣只有百利而無一害，但這個「百利」台灣群眾似乎感受不到。如何令台灣民眾感受到統一的好處？是未來統戰和兩岸互動的一個重要課題。但是，從現實政治狀況來說，2023年台海出現一戰似乎並不奇怪。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）