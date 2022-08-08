鄒崇銘專欄｜圖書館作為社會的縮影

在我任職的大學，有一所美侖美奐的圖書館。圖書館有兩個相當顯著的特色：

其一是使用的人特別少，很多學生或會在那裏做功課，但就很少看書或使用圖書館的設施。

其二是改造工程特別多：自數年前開始，每逢暑假進出校園的學生人數較少，圖書館總會進行裝修改造；後來工程不斷延期，到了12月還未裝修完畢；及至剛過去的一個學年，大型工程更從去年8月一直延續至今年7月。執筆之際，尚未完工。



用戶很少，工程很多

由於每天都會路過圖書館，因此常常冒現如此一種念頭：當圖書館的用戶不斷減少，工程的數目和規模卻不斷擴大，兩者之間是否隱含某種特殊的邏輯關聯？儘管沒有、亦不可能真正洞悉箇中原委，但我們仍大可作出以下幾種合理的猜測：

其一是由於圖書館用戶減少，館方遂有動力通過各種改善工程，重新吸引用戶使用圖書館。

其二是當圖書館用戶減少，館方遂有更多資源和人力，轉移用於服務用戶以外的改善工程——例如叫圖書管理員把書從這層搬去那層，明年又從那層搬回這層，諸如此類。

其三是當圖書館用戶減少，館方遂有多餘的資源和人力——因此亦有必要通過改善工程，以消耗過剩的預算——今年的預算用不完，明年便很可能要削減了。

上述哪一種描述更合乎現實狀況？或許三者兼而有之，亦未可料。作為這所圖書館的經常用戶，我實有一種難以名狀的感慨——看書和借書的學生（以至所有人）愈來愈少，圖書館在當代的角色已愈來愈邊緣化，無論如何把圖書館大翻身，卻也難以阻止真正用戶的流失。圖書館作為一個褪色的體制，總難免有一種不合時宜的感覺。

圖書館在當代的角色已愈來愈邊緣化。（龔慧攝）

硬件很美，思想內涵呢？

想深一層，圖書館真的是如此過時和失效嗎？環顧全球各地，新建的圖書館仍如雨後春筍，不少更是一整座城市的地標建築，天津濱海新區和芬蘭赫爾辛基皆是近年的著名例子，甚至成為遊客必到的打卡熱點。相比之下，香港又有哪些新舊圖書館別樹一幟，能夠讓人留下深刻的印象？想得到的讀者請千萬要告訴我！

不過話得說回來，到底美侖美奐的硬件外觀，內裏是否含有相應份量的文化底蘊，足以令圖書館並非只具華麗的軀殼，而是具備同等深厚的思想內涵，並且與當地社區和居民構成緊密聯繫？這大概才是成功必須具備的質素，若非親身到過和使用那些圖書館，甚至了解在地用家的意見和習慣，實很難有客觀評判的準繩。

還是回說我自己經常到訪的圖書館好了。經過歷年的裝修改造之後，圖書館無疑亮麗光潔了不少。很多書架均被安置至靠牆的位置，中庭空間遂被騰空了出來，擺放能容納更多學生的桌椅，甚至還點綴了不少綠色植物（不錯，那原是陽光無法觸及的地方）——問題來了，除了有過更舒適的溫習環境，圖書館到底又在為同學提供什麼功能呢？

如前所說，只要有充足的財力資源，打造美觀舒適的空間大概不難，但軟件文化卻有賴高水平的管理階層，不但需要掌握當代大學的學術需要，還要對未來發展趨勢具備洞察力，從而領導圖書館跨越資訊科技的年代——環顧香港各家大學的校長和副校長，你能說有那幾位真能具備這樣的水平嗎？想得到的讀者請千萬要告訴我！

雅布絲（Jane Jacobs）是城市研究史上無人不識的名字。（Wiki Commons）

愈做愈錯，每況愈下的交易

不問可知，我想說的不單只是圖書館本身，而是它作為這個社會的縮影，是如何恰如其分地反映了我們的困局。雅布絲（Jane Jacobs）是城市研究史上無人不識的名字，她1961年的著作《The Death and Life of Great American Cities》，隻手扭轉了紐約的規劃和城市的命運，但她對城市經濟學的特殊貢獻，即使在美國亦鮮有被提及。

作為經濟學的門外漢，雅布絲在《The Economy of Cities》（1969）和《Cities and the Wealth of Nations》（1984）兩書中，提出城市作為經濟發展動力的理論，對後來的芝加哥學派和經濟增長理論影響至深。Jacobs的主要論點是，當城市經濟達至一定規模和多樣性後，便會迸發出無窮創意和孕育無數中小企業，開啟新興產業和新產品的發展空間；相反當城市宥於過去的成功經驗，既得利益取得規模和制度上的優勢，卻甚至會刻意阻撓創新調整的進程。

雅布絲無非是想指出，城市經濟必然經歴有升有跌、高低起伏的發展周期挑戰，有如逆水行舟，不進則退。城市若能有效取得真確的訊息反饋，產業結構能夠不斷創新和調整，則自然會構成一個持續的良性循環，令城市繁榮安定能夠延展下去；相反當城市不斷取得錯誤的訊息反饋，又或被利益團體所刻意愚弄和誤導，則會出現如她所說的「每況愈下的交易」（transaction of decline），形成不做不錯、愈做愈錯的惡性循環。

當官員誇誇其談數以百公頃計的科學園，內裏到底又盛載着些什麼實質產業，和我們的城市生活又有多少關聯呢？（盧翊銘攝）

有錢無埞洗，富人的尷尬

早於1969年，雅布絲已提出「富人的尷尬」（embarrassment of riches）的獨特見解，指城市達到一定的發展水平後，已經累積了大量財富，卻無法找到（更確切應是刻意排斥）新的投資機會。財富唯有用於大量炫耀性和形式化的事情上，包括進口一些昂貴但沒用的產品，推動一些沒有社會效益的基建項目，又或利用大筆公帑投入救濟工作……但就是不願把資金投放在具實效的新興產業——尤其是那些低層社會成員主催的新業務之上。最終城市則進入停滯不前的狀態，那亦是this city is dying的時候！

毫無疑問，特區政府也經常把創新和創意掛在口邊，但那底是屬於誰的新興產業呢？是能夠讓普羅市民參與分享，抑或只是少數權貴壟斷的創新呢？觀乎現時大刀闊斧變革中的教育體制，到底是在訓練學生盲從附和，抑或真正具有創意和創新的動力？當官員誇誇其談數以百公頃計的科學園，內裏到底又盛載着些什麼實質產業，和我們的城市生活又有多少關聯呢？

想得到的讀者請千萬要告訴我！

鄒崇銘

社會學博士，香港理工大學講師



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）