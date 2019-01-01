關於愛情的自言自語（一）：柏拉圖談愛｜曾瑞明

作者｜曾瑞明

關於愛情的自言自語（前言）｜曾瑞明

愈讀哲學，愈感到柏拉圖的厲害。幾本《對話錄》可說將哲學的重要話題都考察過了，《斐多篇》（Phaedo）講靈魂不滅，《美諾篇》（Meno）講人生需要的德性，還有那無所不包，談知識、談政治的《理想國》（Republic）。關於愛情，當然則不能忽略《會飲篇》（Symposium）。柏拉圖是一個極佳的哲學作家。對，是作家，不只是哲學家。將柏拉圖看成是「文學的敵人」恐怕是簡單標籤了，穿鑿附會了。他不只是將論證寫出來，還有人物、場景。他根本是提供一個哲學劇場供我們投入其中，作思辯活動。

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愛的宴會

《會飲篇》是一個飲酒的宴會，人們平時思想規矩，話只說幾分。酒一入口，心裡話、平時不說的話都說出來了。劇作家 Agathon 是主人家，他剛在悲劇大賽拿了獎，宴請了哲學家蘇格拉底，政治人物 Alcibiades、法律界人士 Pausanias、雅典貴族 Phaedrus、醫生 Eryximachus，與喜劇作家 Aristophanes。他們在席上的對話，可說是愛的跨學科考察。

柏拉圖《會飲篇》（Symposium）

更有趣的，是《會飲篇》的敘事角度。我們不知道敘事者是誰，是他還是她？撲朔迷離。告訴我們整個《會飲篇》對話的 Apollodorus 本身並無親歷其景，還要再依據另一個人Aristodemus 的回憶。一部哲學著作是回憶別人的回憶，回望今天有點八股的學術論文規格，真的服了。我想起另一個了不起的哲學文學家莊子說：「以謬悠之說，荒唐之言，無端崖之辭，時恣縱而不儻，不以觭見之也。」你不能預設哲學家說的話是金科玉律，你只能投進其中感受和思考。

愛神的論證

說回《會飲篇》。賓客們大概喝得酒太多，於是決意一起歌頌希臘的愛慾之神厄洛斯（Eros）。厄洛斯到了羅馬就是丘比特（Cupid），會用箭令凡夫俗子投進不能自控的愛欲之中。希臘的厄洛斯，是在希臘神話中是代表愛情、美麗與性愛的女神阿佛洛狄忒（Aphrodite）的兒子（對，愛神是男的）。作為一個有翼、有「神力」的男人，他究竟是不是神？這樣問很奇怪，但愛神本身也是很奇怪的：他是 daimôn（後來演變成 demon，意即 evil spirit），既不神聖也不會死，是一種精神性的中介（spiritual intermediary）。忘了告訴你，愛神的父親是 Ares，是戰神，處於「Penia」（need）和「Poros」（plenty）之間。「之間」在希臘神話文化中，不是中庸，而是缺欠。

愛慾之神厄洛斯（Eros）

在《會飲篇》中，柏拉圖借人物之口，指出厄洛斯／欲愛（eros）即是一種缺乏的狀態。他提供了這樣的論證︰

前提一︰厄洛斯會欲求；

前提二︰所有欲求都會欲求它所缺乏的東西；

前提三︰厄洛斯缺乏它所欲擁有的；

前提四︰厄洛斯愛和欲求美的東西；

結論一︰所以，厄洛斯缺乏美和美麗的東西。

前提五︰好的東西都是美的東西；

結論二︰所以︰厄洛斯缺乏好的東西。

因此，厄洛斯一般來說，都不是好的，但它是我們追求好的動力。

女人的智慧

柏拉圖「神」的地方，是他總不會將事情說盡。在《會飲篇》中，整個宴會當然沒有女人的份。令人想起八十年代經典廣告金句︰「今晚又冇我份喇」（今晚又沒有我的份了啦）。飲宴只是男人之間的親密的智性交流，是因為他們要在男人當中耀武揚威？當晚，蘇格拉底竟說，唯一我會說我知道的，就是愛的藝術（the art of love）。蘇格拉底不是愛說自己一無所知的嗎？為何在這方面這麼信心十足，甚至不怕自己過於獨斷？

是女人。蘇格拉底的愛情導師，是來自 Mantinea（後來在伯羅奔尼撒戰爭跟斯巴達結聯）的 Diotima。這個女人在很多事情都充滿智慧，她就教曉了蘇格拉底甚麼是「愛的階梯」（ladder of love）。現在，到蘇格拉底「回憶」他的學習成果了。

Diotima 區分靈魂的愛（soul-eros）與身體的愛（body-eros），她認為前者的地位較高。在她的眼中，愛是不足的，不應是我們追求的東西。但愛是一種方法，讓我們接觸神性（the divine）。我們最初或會只愛個別人肉體的美，後來會愛所有的肉體（小心，這裡意思是愛上肉體美的共性！）。然後，開始愛上人靈魂的美麗，最終愛上美本身。美本身是一種理念。愛人的美麗會激發我們愛神性，但愛只是起點，不是終點。柏拉圖說的不是我們今天趨之若鶩的浪漫之愛，而是一種對智慧的欲求︰love of wisdom。蘇格拉底正正由愛年輕人的肉體開始，進而升華至愛上智慧。

柏拉圖哲學的一個套式也影響甚深。甚麼是 X？怎樣才算好的 X？前者是定義，後者是規範。這開啟了哲學史之後對愛的探索方式。懷海德說西方兩千多年來的哲學思想僅是柏拉圖的註腳而已，是真的。

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