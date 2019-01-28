波洛克：畫布上的不是圖畫，而是事件 (01/28)

作者｜思兼

1912年今日，美國藝術家積遜・波洛克（Jackson Pollock）於美國出生。他是抽象表現主義（abstract expressionism）的代表人物，跟另外兩位藝術家德・庫寧（Willem de Kooning）與巴內特・紐曼（Barnett Newman），推動美國成為戰後當代藝術發展的中心。

滴彩畫技法的誕生

波洛克習畫過程並非一片坦途，他在洛杉磯求學時兩次被高中開除，其中一間是他開始學習繪畫的學校：手工藝術高中（Manual Arts High School）。1930年他與長兄查理斯移居紐約，並在紐約藝術學生聯盟（Art Students League of New York，下稱聯盟）研習繪畫。聯盟創校於1875年，一直提供正規教育以外的廉價藝術課程（聯盟並不頒授任何學位或給予學分），是美國孕育藝術家的一個搖籃。波洛克在聯盟中師承「地方派」（Regionalism）畫家湯瑪斯・本頓（Thomas Hart Benton），本頓以具韻律的方式使用顏料，影響到後來波洛克的「滴彩畫」（drip painting）。

湯瑪斯・本頓（Thomas Hart Benton）《Achelous and Hercules》（局部）

然而「滴彩畫」之所以能夠成功，卻是因為墨西哥藝術家西凱羅斯（David A. Siqueiros）。1936年，波洛克加入了由西凱羅斯號召的實驗工作坊，工作坊以「反戰反法西斯」為口號。在工作坊裡，他學習到諸如快乾水泥、廣告噴漆槍等這些在當時非常新穎的創作媒介。後來，西凱羅斯於1937年渡洋到西班牙，參加共和派對抗獨裁者佛朗哥的西班牙內戰，因此工作坊只持續了約一年，但這一年對波洛克的藝術風格而言卻至關重要。與此同時，超現實主義的「自動繪畫」（automatic drawing）技法，以及無意識的研究思潮等皆影響著他。

作畫中的波洛克

不再是圖畫，而是事件

1938年到1942年間，波洛克受聘於「聯邦藝術計畫」（Federal Art Project）。與此同時，他亦嘗試改變一直以來的酗酒習慣（但不成功）。當時他接受榮格派分析心理學的諮詢與治療，並將這些題材反映在他的繪畫中。波洛克的繪畫生涯在1940年代中期達到巔峰，以「滴彩畫」進行行動繪畫，使繪畫變成了事件，亦是創作力量的直接呈現。波洛克以棍棒、油漆瓦刀及小刀代替畫筆，以瓷漆或者金屬漆作為顏料，進行創作。有評論家認為波洛克強調自動化的繪畫方法是無意識的再現，與沙畫的手法相似。 1952年，藝評家羅森伯格（Harold Rosenberg）如此評論波洛克的作品：「在某一時刻，美國畫家一個接一個的畫布開始變成行動的場所，而不是複製、再設計、分析或『表現』真實與想像的物體空間。在畫布上的不再是圖畫，而是事件。」

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美國輸出到世界的藝術

1956年，波洛克因酒後駕駛，發生車禍而逝世。然而，在他死後卻一直有一個困擾藝術史學家的懸案：波洛克的政治立場與他的創作之間究竟有何關係？如上文提到，他參加過曾為共產黨員的藝術家西凱羅斯的實驗工作坊；然而在晚年，他又受惠於由中央情報局資助的「文化自由聯盟」（Congress for Cultural Freedom）。「文化自由聯盟」曾在世界各地宣揚美國強調「個人自由」的文化，包括香港及台灣。「文化自由聯盟」透過紐約的現代藝術博物館（MoMA）於1953與54兩年到歐洲宣傳抽象表現主義，舉行名為「十二個美國當代畫家與雕塑家」的展覽。無論波洛克個人是否知情，他的作品不論作為劃時代的當代藝術，作為美國文化帝國主義的武器，還是作為他個人創作力量的極端表達，都注定不平凡，刺激往後的藝術創作。

順帶一提，這是劉德華2018年演唱會的宣傳圖畫，藝術家曾梵志的作畫方式或有參考過波洛克，特別的是，他用抽象表現主義的技法來畫具像的肖像畫

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