《跳著舞去火星》：舞蹈作為自省 一場身體的自由旅行

作者｜胡雅雯

自古希臘至今許多人都將身體視為靈魂的牢籠，然而，對於舞蹈家來說身體卻是一種藝術媒介。如何突破牢籠，以舞動的姿態尋到對身體的新探索、尋到一種身體的自由，便是 Unlock Dancing Plaza（「不加鎖舞踊館」）想要傳達的概念。藝術總監王榮祿說，並不是要打破甚麼傳統或界限才算是一種 unlock，其實每一次新的實驗與嘗試都是在「unlock」。今年，他再次 unlock，以即興的方式尋找身體的自由，他要跳著他的舞蹈去火星。

展開身體的自由想象

作為舞蹈家，探索身體是「不加鎖舞踊館」創始人之一的王榮祿一直以來的追求。此前，王榮祿與黃大徽策劃的《身體漫遊》，將身體的舞動帶到更廣闊的空間，以「旅行」的概念賦予身體流動性與移動性，探索身體置於全球化之下的種種文化議題。

今年四月，身體將被王榮祿帶出地球、帶去火星，開啟另一段探索。問及王榮祿是如何開始《跳著舞去火星》的創作，他仍以身體為出發點談起。在此前的舞蹈教育計劃中，不論是面對小朋友亦或長者，他倡導舞蹈要打破必須要經過專業訓練的束縛，而是應該打開一種對身體的想象；同樣地，《跳著舞去火星》並非要講述如何抵達火星，而是「以即興的方式找到身體的自由」，用身體的律動取代核心敘事，這便是王榮祿最初的構想。

點擊欣賞更多《跳著舞去火星》排舞花絮：

+ 7 + 6 + 5

從物我到關係的轉化

即興的舞動想要成為最終的表演，更像是一個為無意義匯入意義的過程，這其中包含了不斷的質問與反思。在看過王榮祿最初的即興舞動後，助理編舞邱加希成為王榮祿的一面鏡，與他一起在不斷的質問與反思中創造意義。「我並非以一個觀眾的視角看他的舞動，而僅僅是作為一個人；因此，不僅是舞蹈，許多人生問題也是我發問的內容，譬如『是什麼令你堅持到現在』等等。」邱加希說，「但其中最受啟發的是王榮祿在舞蹈上的一次關於『轉移』的實驗。」

邱加希提到的「轉移的實驗」，是王榮祿此前對於身體與物的互動關係的探索。在身體與物共舞的對應關係中，身體漸漸感受到物的特性，而物也令舞者反觀自己的身體，於是內在的直覺、本能或靈感被激發出來，眼前有時也會呈現出不同的想象畫面。由此，邱加希與王榮祿互相啟發，在《跳著舞去火星》中，從物我的關係重新回歸人與人的關係，展現三位舞者的出場將引起王榮祿身體怎樣不同的律動，而物我間的轉移，也將變為情感、能量、知識等的互動與轉移。邱加希透露，她與王榮祿的部分，在觀眾眼中呈現的是王榮祿如何將自己的身體轉移進她的視線裡面，目前他們正為此挖掘如何鋪排。

圖片由不加鎖舞踊館提供，拍攝者：Effie Wong

火星，未來與未知的隱喻

那麼，為何是去火星？在另一次訪問中，王榮祿曾提到，去年底他曾好奇地下載 NASA 錄下來自火星的聲音，結果只是低沉的風聲，他發現原來人對於那未知的星球有想象與期待。經過幾個月的編排、探索，對於火星，《跳著舞去火星》的舞者們認為那是一個象征、一種隱喻。王榮祿提到，火星並非一個實體；邱加希進而解釋：「火星是一種未來的象征」。她將王榮祿這個前輩視作自己的未來，在創作過程一系列的發問中，她也認為「火星未必是一個實在的地方，更像是一種尋找答案的信念」，就像王榮祿在創作的過程中不斷崩潰又不斷超越，但這就是令他最後發光的過程。

圖片由不加鎖舞踊館提供，拍攝者：Elsie Chau

另一位舞者劉曼詩更被舞者們笑稱是「來自火星的人」。自香港演藝學院畢業後，劉曼詩前往歐洲留學及工作，離開香港已經八、九年的她坦言對於香港的觀察視角已有距離。再次回來，她感到在香港這個社會環境下，誠實面對自己並非易事，而《跳著舞去火星》的出發點正是一種自省，作為一個生命個體反思自己與舞蹈的關係，亦重新檢視與生命中出現的人的關係；不斷探索，不斷面對自己。「火星是一種未知，亦是對未知的執著。」她說。這似乎也再次回到 unlock 的理念。

《跳著舞去火星》排舞花絮，圖片由不加鎖舞踊館提供。

伊莎多拉 · 鄧肯（Isadora Duncan）在上世紀初談到未來的舞蹈時說，「未來的舞蹈就是往昔的舞蹈，即那永恆的舞蹈，它始終沒有改變，也永遠不會改變」。王榮祿與舞蹈的關係也是如此，他要讓時間如流水一樣經過身體，未來即是往昔，沒有開始沒有結束；這一次，他要跳著這樣的舞蹈去火星。

《跳著舞去火星》海報，演出訊息：Unlock Dancing Plaza《跳著舞去火星》 日期／時間： 12-13.4.2019（星期五至六）8pm 13-14.4.2019（星期六至日）3pm 地點：香港文化中心劇場 票價：$220

01哲學》，哲學入門，深入淺出，更好地理解，更好的邏輯。

立即下載《香港01》App：https://hk01.app.link/cTGh7iIcxP