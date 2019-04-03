關於愛情的自言自語（七）單戀是愛嗎？｜曾瑞明

作者｜曾瑞明

浪漫的愛（romantic love）要有對手。它是一種相互的（reciprocal）關係。我很愛一個女人，但那女子半點也不愛我。那能算是愛嗎？就算是愛，這種愛有價值嗎？

關於愛情的自言自語（六）愛有對錯可言嗎？｜曾瑞明

要講雙互性的話，也不是全沒有問題。如果我的愛人成為了「植物人」，只僅僅生存而不能再作任何回應，那我們的愛就終結了。但是對於一些人來說，愛還未消失。如果愛不在的話，我也未必會再理會我那已成為植物一樣的愛人，但仍會記掛，想念和關懷他／她。

有些人則會辯說，浪漫的愛，往往要有性關係。你總不能只跟自己有性關係吧，關係怎樣也要有一個對手。首先，我們要思考的，是性在浪漫的愛，是不是必要。中世紀的宮廷愛情（courtly love），歐洲高貴的騎士向貴族女士表達愛與欽佩，當中並沒有性。另外，浪漫的愛，真的一定要是有一種關係，而不能是一種經驗嗎？

單戀（unrequited love）不是愛？美國女哲學家 Sara Protasi 在〈Loving People For Who They Are（Even When They Don’t Love You Back）〉一文裡，就為單戀辯護。

美國女哲學家 Sara Protasi

她指出另一位在柏克萊加州大學（UC Berkeley）任教的哲學家 Niko Kolodny 的關係觀（ relationship view）並不成立。關係觀指出，我們對愛的關注主要在於關係。愛的關係就是愛的價值和理由。你要在愛的關係，才能明白愛是甚麼，才能愛。但 Protasi 認為，愛到底是一種性質，而不是關係。

愛要有理由

或許，我們先要花筆墨在 Kolodny 的觀點上。我們可以愛甚麼？愛讀書、愛地球、愛自己。但我們不能和一棵樹和一隻狗有浪漫的愛。我們總是要愛人，因為人和人之間才有那獨特的關係。

柏克萊加州大學哲學系教授 Niko Kolodny

但愛一個人，是因為那是唯一一個，還是因為他／她的條件？不，雖然阿 May 跟阿 Grace 都是眼大長髮，虎背熊腰，但我就是愛阿 Grace only（Only you can take me 取西經／Only you 能殺妖精鬼怪／Only you 能保護我）。她是獨一無異的，因此是不可取替的。

但甚麼是唯一？今天的我和昨天的我已有改變，我還是我嗎？你還愛十年後的我嗎？我換了名字，我還是我嗎？在王爾德筆下的《不可兒戲》（The Importance of Being Earnest），Gwendolen 就真的因為覺得 Ernest 是最美麗的名字而愛上 Jack，雖然最後大團圓結局，Jack 聖名真的叫 Ernest。如果不是愛上「你的名字」，那我們其實愛甚麼？

王爾德（Oscar Wilde）《不可兒戲》（The Importance of Being Earnest）

如果愛我的是我一系列穩定的條件，例如英俊、待人有禮，有才華（歡迎自由聯想）。問題又來了，如果有另一個跟「我」一模一樣，有相同條件的人出現，你會愛上他嗎？不可替代性（non-substitutability）可以帶來穩定（constancy）。但是，我們也要解釋後來為何不愛。有沒有其他進路可以保持愛的穩定，但又不會如無可取替般那麼難捍衞？

Kolodny 著我們想像一個情景︰小明為小麗寫傳奇。因此，他一早對小麗已有深刻的理解，亦相當欣賞這位女子。五十歲時，他們終於相遇了，互相愛上。然而，好景不常，六十歲那年，小明患上失憶症（amnesia）。但很奇怪，他還記得五十歲前的東西，但五十至六十歲，二人一起的美好年華全都忘了。

問題是，小明還愛小麗嗎？

說不愛的，那是因為那十年的記憶是他們有愛的關係的記憶，但現在因沒有放在雲端，都煙消雲散了。縱使小麗沒有變，小明也了解她。但是，現在，他們之間已沒有愛的關係，那根據關係論，那當然不是愛了。

失憶亦是愛情故事的永恆主題之一（《廣島之戀》（Hiroshima mon amour）電影劇照）

Kolodny 的用心，是要為愛找到一個理由。在愛當中我們會易受傷，但我們仍會認為愛有價值，並同不是工具價值，這一定要有一個理由。而這個理由，對他來說，答案就是關係。他的理論也就是「關係理論」（relationship theory）。

關係是愛的理由

Protasi 就覺得這很違反直覺。我愛一個人，我才進入愛的關係；不是我在愛的關係，我才能愛。因此，就算我因某些原因不能跟某人進入愛的關係，我仍有理由去愛，甚至期望他／她也愛我們。

另一方面，她也指出特徵理論並不能解釋愛。如果我們是因為一個人的特徵才去愛的話，如果出現替身的話愛就岌岌可危了。我愛某君的聰慧和美貌，但歲月催人，人老珠黃，還患上失憶症。我是否就不能愛她了？

Protasi 同意愛最好是相互的，但理想是一回事，愛事實上不一定要相互的。就算我愛一個人，對方不知道，不回應，我的愛仍可以成立，有價值。由此她提出「經驗性的觀點」（the experiential view）。經驗性的觀點以為，我們愛人，並不只是因為某君有一系列的特質，也不只是因為我們愛的關係，而是有一觀點性的特質。我覺得某君美極了，但只是「我覺得」。我喜歡帶草帽的女子，寫書法的男人，那會令我狂迷。但一些人就對戴眼鏡的人情有獨鍾。就是因為主體有獨特的觀點，才看到愛人那別人看不到的特質。就算被我愛的人不知道，不回報，不同意，我這觀點仍足以讓我愛下去。當然，這種愛未必有甚麼回報，可能比相互的愛更易夭折——但它仍是愛；有些人會批評，這種愛也可能讓人忽視現實，但相互的愛何嘗不是？

不過單戀一個人，可能對方不知道，不回應，你的「觀點」可能才得享天年。未忘記陳奕迅的《K歌之王》吧︰「給你用力作二十首不捨不棄／還附送你愛得過火／給你賣力唱二十首真心真意／米高峰都因我動容／無人及我／你怎麼竟然說K歌之王 是我」。要享受單戀，先要學懂保守秘密。不過要提醒你，這文章的重點仍是，愛的性質到底是甚麼。

《01哲學》，哲學入門，深入淺出，更好地理解，更好的邏輯。

立即下載《香港01》App：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app