【哲學家區選】柏拉圖：香港長久欠缺對政治精英的培育

在香港情勢危難之際，仍未見具備理論素养和政治手腕的人物出現，一眾著名哲學家因此決定親身參加香港2019區議會選舉。

1號參選人：柏拉圖

競選關鍵詞：哲人王

競選口號：公務員唔識政治爲何物，管治香港應交由政治精英！

政治理論聯繫：精英主義

核心倡議：為香港建立培育政治人才的精英學院

名著：《理想國》

參選理念：

本人柏拉圖堅決反對民主，我親眼目睹吾師蘇格拉底，因雅典的直接民主制度被害死。故此我堅持，自由、民主、平等，不管制言論，是令一切社會沈淪慾海的前提和墮落崩潰的原因，而只有受過嚴格哲學訓練、具貴族血統、俊美健壯的男子才能成為「哲人王」，才能領導社會進步！如果我當選，我會盡力消滅一切形式的民主制，改組成獨裁統治，並確保哲人王維持社會穩定的絕對權力！

政綱亮點：精英與反民主

社會的正義與穩定來自哲人王的無私和理性領導，而哲人王的情操與智慧是學院訓練的結果，所以教育就是整個社會的根本。教育的原則是將每個靈魂導向光明與真理，使他們對人民友好、對敵人暴烈；而不是任由每個人的任性和感覺主宰他。本人認為香港的教育制度與人口政策需要如此改革：

1. 將全部學院的營運公有化，免除所有費用。禁絕一切收私人學費經營的學院及教師。因為以學費及利潤為目的經營的學院，必定按學生喜好或權貴需要，來任意教授詭辯邪說；

2. 中學不劃分文理科，所有年輕人一定要學習數學、體育、科學、歷史、文學與音樂；但是歷史與文學中記載的任何壞事包括殺人、鬥爭、復仇都要刪除，學子只可以學習關於美德的故事，以作模範；

3. 學生到20歲需要參加考核，以測試其天資與學習水平；不適合高等教育者必須學習手工藝，以勞動服務社會；繼續高等教育的學生則以學習保家衛國為綱，擔任將軍及士兵；其中最有哲學天份的學生則進行哲人王培訓，擔任政治領導；

4. 將所有犯罪者、無業遊民、暴民、以語言煽動社會者、詩人、悲劇作家、詭辯學家（包括但不限於一切市場部、廣告從業員）驅逐出境，另派無人機觀察被放逐者更新狀況，允許表現良好者回港。

另外，現時香港的專制情況不容樂觀，兩會選舉及民主思想的流行破壞了哲人王政治的實施。雖然來自不同階層，但每個人都假借香港之名來宣揚自己的意見，將自己的私慾以詭辯術來包裝成普遍利益。本人主張哲人王制度建成之後，不再舉行任何立法會及區議會議員選舉，最終要把一切形式和規模的投票廢除。為了達致理性與公度的秩序，香港的政治制度一定需要改革，不再跟隨民意和政客的偏見，轉而任命受嚴格哲學訓練、真正了解哲學理念，並且能無私地按真理行事的哲人王來領導政府，達致穩定如天體運轉的公共秩序！

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