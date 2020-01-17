Project HK-UK：家具設計是時代精神的反映

家具是世界觀的反映

德國哲學家海德格（Martin Heidegger）有「上手之物」（ready-to-hand）一說，泛指那些於生活之中跟我們有著切身關係的器具，我們甚至平常不會特別意識到它們的存在，唯有當它們出了問題而無法為我們所用時（例如提筆寫字卻發覺筆不出墨），我們方會以另一態度，研究器具本身（我們會檢查一下筆嘴與墨水量），海德格稱這種態度為「手前之物」（present-at-hand）。我們處於世界之中，就必定被無數器具包覆著，我們的世界是由我們跟器物之間「上手之物」與「手前之物」的關係所交織出的一幅巨大之網。

家具除了負載日用的功能外，亦是個人理念的表達。桌、椅、床似是千古不變之物，然而凡是器具，皆會對應永遠流變著的世界，因人的生活方式改變，亦隨之而變。

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「香港設計」的過去與未來

於2019年12月5至7日於香港會議展覽中心「Design Inspire 創意設計博覽」設展的「Project HK-UK」，是一個由香港與英國設計師協作的創意平台，由資深設計師在互相合作與交流之外，亦指導年輕設計師與設計學生進行創作。

當今香港的設計師，在中西文化交雜的固有課題以外，亦要於在地性與全球性、普遍性與特定性之間找尋定位。香港的文化與設計，向來有華洋交雜、中西合壁之說，一方面有中國文化的存留，另一方面受著西方文化（早期的英國）與各國文化（全球化文流輸出輸入）的不斷影響。是否存在純粹，能清楚區分的中國或香港文化風格，可供我們回歸？恐怕是沒有的。如何在多個世界、意義與器具網絡，或曰存有的視域（horizonts）之間作融合，在廿一世紀的今天，仍然是香港設計師探素著的課題。

禪的寫意，對時空與資源的焦慮

從展覽的題材與作品，還可以察看出幾種有趣的文化現象。

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說到多種文化的交混，在展覽中的有一主題為「Zen Homestation」。New Age 式的、混和了西方佛學的流行與影響之下的日本禪學，於香港依舊流行，順理成章成為設計主題與元素。又一山人 與 Wales & Wales 團隊的《just sit / amm x ww》，脫離了日本的器物傳統，就以外邊的角度詮釋襌學，實踐「少即是多」的西方簡約主義教條，作品的強硬與尖銳線條，與可謂跟日本襌學的一般形象大相逕庭。年輕設計團隊《Zense》與《禪說》則走比較傳統的路線，以沉實的木色與木紋，配以分明的直線，傳遞出襌意的質感。

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當對環境的關注，幾乎已經成為我們今天的共識，亦反映在這次展覽的作品之上。一件多功能的傢具，尤其於寸金尺土的香港可以節省空間，亦意味減少物料與生產工序，保留珍貴資源與減低工業生產的碳排放。於末世意識漸漸強烈的當今，可以預見這種設計傾向將會愈來愈明顯。

作為上述多功能家具的延伸，是次展覽的一部分作品，強調當代高效工作的需求。作品《25/7》是一張供使用者工作、用餐、休息與睡覺的全功能椅子，從轉換椅子與場所節省得來的時間，讓使用使恍如「一天有 25 小時」。年輕團隊的作品《24＋1》，從名字即可看出它正回應同樣的主題，而它更從《25/7》的安樂椅，擴展成一張全功能的床，讓使用者於其上完成所有起居與工作的事。盡力追求愜意與擠壓時間的需要並存，可謂當今時代獨有的結合，對於難以明確劃分生活空間的香港人，或許，真的份外合適。

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