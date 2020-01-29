【美學筆記】柏拉圖（一）：藝術荼毒年輕人心靈？｜于千

「柏拉圖反對藝術；柏拉圖反對藝術家——他想要禁止藝術，又想把從事藝術的人驅逐出他的理想國。」論及古希臘美學時，我們好像經常聽到這樣的說法。

在現代人的角度聽來，這種論述當然顯得莫名奇妙，甚至還有點野蠻。柏拉圖為甚麼要如此認為？「藝術品荼毒年輕的心靈，危害社會。」讀者或許會聽過這種極為片面、又不盡不實的回答（其實，在學術界的討論中，這個部分幾乎就像是他整套美學觀的一道前菜而已）。

【無睡意哲學】柏拉圖：理型與洞穴 - EP10

首先，在嚴格的意義下，柏拉圖本人並沒有提及過我們現在所理解的「藝術」這個詞。柏拉圖最主要講的是敘事、詩歌和劇場，其次的是繪畫、雕刻和音樂，而他又常把這幾類活動作類比討論，後人便把他的觀點進一步拓展及詮釋，歸類為對藝術的批評。其次，柏拉圖雖然認為藝術荼毒年輕的心靈，他的起步點卻是源於他的老師蘇格拉底所說：藝術能以好的方式「荼毒年輕的心靈」，因而具有良好的教育意義。

事實上，柏拉圖在《理想國》（Republic）卷二和卷三，就直接引述了老師蘇格拉底的說話，把藝術連繫到教育的面向。蘇格拉底認為，年輕的靈魂很容易受到各種外界事物塑造，好的藝術品就像是微風一樣，使人耳目一新，把人引導到理性之美。這顯然是當時人們對藝術品的理解。柏拉圖在對話錄《普羅塔哥拉斯篇》（Protagoras）也提及過，主流的觀點認為幼小的心靈背誦前人的詩作，慢慢就會模仿他們，耳濡目染，從而學懂前人的道德風範。

柏拉圖《普羅塔哥拉斯篇》（Protagoras）

只是，事情的利弊往往不過是一體兩面。立於詩詞歌賦的道德教化，其另一面就是它誤導和荼毒的能力。詩歌的存在本就充滿矛盾。柏拉圖一貫稱讚荷馬（Homer），認為他是一位非常優秀的詩人（只要作品能為人帶個喜悅，就算是好）；然而，他在《理想國》卻又建議嚴格審查，甚至禁制荷馬的作品，指責其中對神話英雄邪惡性格的描寫，又質疑其對戰爭情景的失實刻劃，認為這一來無助年輕學子的道德教化，也不能教會人真正的知識。

從今人的角度看，柏拉圖對神話的評價似乎言之有理。不過，我們後人要讀柏拉圖，其價值遠不在於此。要想像，如《伊利亞德》（Iliad）和《奧德賽》（Odyssey）這類經典，本就反映了古希臘人對世界的看法：日月星辰的流動，以至四季的變遷，都能以奥林匹斯山上的天神活動所解釋。既然大自然能對蒼生殘酷，不就說明在古希臘人的世界觀裡，或許天神們也有他們的壞脾氣？如此，柏拉圖何以能輕易批評荷馬史詩的敘事性質？

荷馬《伊利亞德》（Iliad）

柏拉圖的論證方式，其實就一如他在各對話錄中的作風，先由大家都接受的一些觀點開始，慢慢把人引導至一個他認為是對的觀點。藝術能陶冶性情，大家普遍接受；藝術的本質是模仿（mimesis），在當時大家又是普遍接受——有了這兩項前題，他才進一步批評藝術。

然而，讀者或會發現，單靠以上兩項假設似乎並不足夠。在整個關於藝術的論述之中，柏拉圖最重要根據，其實是他本人的形而上學立足點，仍至理性的能力和哲學思辨本身的合法性。也就是，假如世界就如荷馬史詩所描述般運作，他如此書寫有何不可？

這裡所帶出的啟示，就是美學上的宣稱往往要訴諸一個更底層的世界觀。舉例說，歐洲的中世紀推崇基督教的世界觀，當要問題藝術（或美本身）的價值時，等同於要問：在基督教的世界觀之下，藝術的價值是什麼？因此，中世紀的美學便離不開光明和對稱等等這類能代表神的元素（要以中世紀美學作為類比，是因為它滲透了柏拉圖哲學的思考模式）。

【無睡意哲學】甚麼是：美學 - EP04

也就是，柏拉圖質疑詩人，其實如同挑戰了一套具有長久歷史的希臘神話世界觀。正面地看，這使得柏拉圖對詩人的見解具有顛覆性，值得後世人一再細心研究——或甚至可以說，要了解柏拉圖的哲學，就不得不注意其理論中的美學部分。然而，我們也可以像德國哲學家尼采一樣，認為蘇格拉底跟柏拉圖把理性推崇得過份極致，使單一的哲學思想最終凌駕於藝術。

於這方面，好些研究美學的人都看得非常通透。正如現代美學家大家阿瑟・丹托（Arthur Danto）在《哲學對藝術的剝奪》（The Philosophical Disenfranchisement of Art）說過，柏拉圖之所以反對藝術，是因為藝術有違哲學本身的思考框架（當然，這裡所說的「哲學本身」是一種邏各斯中心主義的哲學觀）。

那麼，柏拉圖的是一套怎麼的形而上學？何以哲學凌駕於藝術會導致消滅藝術的結果？回答這些問題，就等於要慢慢進入柏拉圖的美學思維之中⋯⋯

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