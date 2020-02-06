亂搶廁紙無事都變真？因盲目相信而造成的自證預言

繼口罩與消毒用品後，忽然廁紙又成了搶購目標，以致本來沒問題的廁紙供應，突然真的緊張起來。社會學家 Robert Merton 的「自證預言」（self-fulfilling prophecy）正好說明了這個現象。

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原來美國人於 70 年代也有相似搶廁紙的經驗，原因更是來自於電視節目主持人的一個玩笑。

在《Social Psychology and Human Nature》中，作者簡單介紹了什麼是「自證預言」：

1970年代，許多美國人遇到了石油短缺和類似的短缺問題。當時清談節目《Tonight show》的主持人 Johnny Carson 在某一集的開場時開了個玩笑，說全國廁紙將會短缺。現場聽眾都笑了出來，但是這個言論卻引發美國許多人衝出去店舖搶購廁紙，以便為在短缺時做好準備。實際上，當時沒有預測指出廁紙會出現短缺，但是人們大量購買，最後真的造成了短缺。

Johnny Carson，美國長青清談節目《Tonight show》主持人（NBC）

當時一名女士發現她的祖母在壁櫥中儲存了數百卷廁紙。當她問祖母為什麼要這麼多的時候，她說：「Johnny 說將會出現短缺呀。」不久之後，Johnny Carson 不得不宣揚自己只曷在開玩笑，沒有必要擔心廁紙短缺，恐慌性購買才減少了。因此，錯誤預期將會出現短缺，使人們做出反應，從而造成了真正的（儘管是暫時的）短缺。

這個廁紙的例子說明了一個更普遍的原則：一旦我們接受了其他人的預期，我們就會以「與預期一致」的方式行事，結果「預期」就實現了。

1948年，哥倫比亞大學社會學教授 Robert Merton 提出了「自證預言」（self-fulfilling prophecy）這個概念：一個對未來的信念／預期之所以會成真，部分是因為大家的信念／預期使它​​成真。

根據 Merton，自我實現的預言涉及三個階段。首先，一個人相信將來會發生某種事件。第二，這種期望或預言，導致人們做出一些新的行動，而這些行動如果沒有該期望的話就，本來不會去做。最後，預期會發生的事件發生了，預言得以實現。

Merton 指出在 1930 年代 Last National Bank 的倒閉正是「自我實現的預言」的例子。這銀行早期是一家穩定的金融機構。首先，人們開始錯誤地相信 Last National Bank 已瀕臨破產。然後，在銀行開戶的人感到恐慌，並提取了所有錢。最後，銀行倒閉了。最初認為銀行準備倒閉的說法是錯誤的，但是一旦人們提取了所有的錢，銀行確實倒閉。

大批市民搶購廁紙（梁煥敏攝）

現時香港人自我恐慌似的亂囤積日用品，只會讓本來不會發生的短缺發生。只不過，在公權力咎由自取之下，其公信力跌至如此低，同時又這麼多「未有詳細計劃」的時候，又有誰可以安撫市民呢？

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