笛卡兒：第一哲學沉思集，跟你談談方法

德國觀念論哲學家黑格爾把笛卡兒（René Descartes）稱作「近代哲學真正創始人」，因為近代哲學是以研究人的思維為原則。的確，笛卡兒通過普遍懷疑，提出「我思，我在」（Cogito, ergo sum，嚴格來說並無「therefore」或「故」的意思）這個在哲學史中，被認為是關於人的自身意識的確定性的重要命題，為重建哲學和指導認識活動提供了穩固的基礎。笛卡兒的思想不僅對近代的哲學有重要影響，即便在現當代西方哲學，笛卡兒的名字也經常一再被提及。

詳見【無睡意哲學】笛卡兒：我思，我在 - EP20

笛卡兒素來以治學嚴謹著稱，在相當程度上是因為他本人的性格追求絕對的清楚明白使然。不過人們也不可能忽視了歷史環境對他的影響。在十六至十七世紀的歐洲，雖然資本主義經濟開始萌芽，不過歐洲的政局仍不穩定，特別是歐洲陷入了宗教改革和衝突的紛爭。雖說新教誕生後，在一定程度上動搖了傳統天主教的勢力，不過天主教在歐洲不少國家，尤其在笛卡兒的祖國法國，仍然是主流宗教。

在十六世紀的後半葉，法國曾發生了一場天主教徒在一夜之間血洗兩千多名新教徒的「聖巴托羅繆大屠殺」（St. Bartholomew's Day massacre）。天主教和新教出現尖銳的對立，雙方勢成水火。不單如此，雙方還自認為是真理的代表，而指責對方的立場是錯誤。在這個錯綜複雜的環境下，笛卡兒進入哲學思考時，也顯得異常謹慎，未敢隨便接受一些不是絕對清楚和明白的東西。

笛卡兒（René Descartes）

形而上學——第一哲學沉思集

笛卡兒在八歲的時候，被父親送進當時由耶穌會所創立、著名的拉弗萊什學校學習。由於，這所學校擁有濃厚的經院哲學傳統，因此笛卡兒有機會接觸亞里士多德、阿奎那及其他經院哲學家的思想。笛卡兒的天資聰敏但身體不好，老師們對他相當照顧，允許他比別的同學遲起床。笛卡兒便利用躺在床上的時間進行思考，後來他長期堅持這個習慣，他的幾何學思想便是在床上想出來的。

1619年，笛卡兒加入軍隊，並隨部隊來到了德意志地區。當時天主教和新教仍然處於敵對。不過笛卡兒本人並沒有參與戰爭，反倒躲在老百姓的家中鑽研科學。後來，當笛卡兒回到巴黎後，幸運地結識了一位名叫麥爾塞納（Marin Mersenne）的神父，這名神父和其他各國的著名學者組成了一個學術團體，彼此交流砥礪切磋。笛卡兒加入這個學術團體後，結識了很多著名的學者，例如身兼科學家、數學家和哲學家的伽桑狄（Pierre Gassendi）、哲學家霍布斯（Thomas Hobbes）、神學家、數學家和哲學家阿爾諾（Antoine Arnauld）等。笛卡兒在其《第一哲學沉思集》中，就和他們進行了精彩的辯論。

霍布斯：萬人對萬人的戰爭

自1628年起，笛卡兒希望把更多精力用於研究形而上學問題，因而選擇隱居。但選擇甚麼地方好呢？笛卡兒選擇了當時學術風氣尚算自由的荷蘭。雖然荷蘭不是一個對學術研究完全寬容和放任的國度，時不時還會出現打壓學術自由的案例，例如與笛卡兒同被列為理性主義的荷蘭哲學家斯賓諾莎（Baruch Spinoza）就因為其哲學思想有違當地宗教社團的教義，而被逐出當地的宗教會堂。但總的來說，荷蘭在當時已被不少學者視為自由的國度、學者的天堂，所以不少學者都會選擇留於此，進行學術研究。

笛卡兒在荷蘭期間，除研究哲學外，還進行一些解剖工作。他親自解剖動物，研究牠們的身體結構。稍後，笛卡兒在荷蘭遇到了一個學生，此人就是當時的波希米亞公主伊麗莎白。笛卡兒與她有大量書信的往來，討論了許多哲學問題。

1649年，笛卡兒應當時的瑞典女王克里斯蒂娜（Christina）之邀，來到斯德哥爾摩擔任女王的私人教師。但是笛卡兒從小身體便不好，現在年事已高，加上長年累月的軍旅生活，身體已經開始出現吃不消的情況。事實上，笛卡兒對於瑞典漫長的冬天和夜晚總是感到不能忍受，而且瑞典女王的生活習慣相當良好，很早就起床，所以就安排了笛卡兒在清晨五點鐘為她授課。還記得笛卡兒一直都堅持遲起床嗎？此時，笛卡兒的身體健康和瑞典女王的生活習慣顯得格格不入。終於，笛卡兒很快就患上肺炎，病倒在床了。當時有人提出幫他進行那時流行的放血療法，但笛卡兒拒絕這個提議。兩個星期後，即1650年的2月11日，笛卡兒便離開了人世，他的靈柩後來被運回巴黎。

瑞典女王克里斯蒂娜（Christina），右為笛卡兒

笛卡兒與你談談方法

關於笛卡兒的治學方法論、形而上學思想已經很多，不過關於他的倫理思想卻不怎麼常見。其實這也不是甚麼好驚奇的事，畢竟笛卡兒的重心一直在形而上學、知識論和自然科學，也正是這三者奠定了他在哲學史和科學發展史上重要的地位。不過這並不表示笛卡兒沒有自己一套倫理實踐思想。除了《論靈魂的激情》外，笛卡兒的《談談方法》（Discours de la méthode）也是研究他倫理思想的重要著作。

在《談談方法》中，笛卡兒在第二部分提了四條自己認可的、關於指導人們達到真理的原則。綜合來說，笛卡兒認為為達到真理，決不輕易接受任何東西為真，除非那個東西清楚地呈現在他的心中，使他根本沒法懷疑，然後笛卡兒再提出一些具體的方法，如把研究對象細分、自始至終都要進行全面的列舉與其他廣泛的檢查，確保沒有遺漏。

接下來，笛卡兒在第三部分提出了自己的「臨時行為規範」。人們可能會問，為甚麼行為規範會是臨時的？既然說是「臨時」的，其實已經暗示了這些行為規範是一種達到其他目的的手段，或臨時措施。笛卡兒在第三部分開首，提出了一個關於重建住宅事例。他說我們應該知識，在重建住宅之前，光是把舊的房子拆掉，請好的建築師，或親自設計，並且仔細地繪畫圖則，其實是不夠的。人們還應該另外準備好一所房子，好讓施工期間能夠舒舒服服地住著。因此，笛卡兒表示當自己還受到自己的理性的軀使，在判斷上持猶豫的態度時，為了不使自己在行動上猶豫不決，為了自己今後能十分幸運地生活著，他給自己定下了一套臨時的行為規範。

笛卡兒《談談方法》首頁

臨時行為規範

他接下來談了自己的「臨時行為規範」。

第一條是服從我國的法律和習俗，篤守我靠神保佑從小就領受的宗教。在其他的一切事情上以周圍最為明智的人為榜樣，遵奉他們在實踐上一致接受的那些最合乎中庸之道的意見來約束自己。

第二條是在行動上盡可能堅定果敢，一旦選定了某個看法，哪怕它是十分可疑，也會毫不動搖地堅決遵從，就像它們是十分可靠一樣。就有如一個在森林裡迷路的旅人一樣，他不能停在一個地方，必須始終都朝住一個方向盡可能筆直地走，也不要因為細小的理由就改變方向，因為這即便不能恰好走到目的地，至少在最後也可以走到一個地方，總比困在森林裡強得多。

第三條是永遠只求克服自己，不求克服命運，只求改變自己的願望，不求改變世間的秩序。總之人們要終始相信，除了自己的思想，沒有一樣事物可以完全由我們自己作主。

可以說，笛卡兒本人的「臨時行為規範」是為了保障自己，在實施那個非常瘋狂的，懷疑一切的「普遍懷疑」時，仍能夠不影響自己及他人日常生活所作出的一種策略。後世有不少思想家對笛卡兒思想之嚴肅相當推崇，由此，的確可以看出笛卡兒思想極其嚴謹而又不失靈活之處。

【無睡意哲學】笛卡兒：心物二元 - EP21

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