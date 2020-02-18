馬丁・路德：神的恩典才是人得救和稱義的根基

1546年的今日，宗教改革領袖馬丁・路德（Martin Luther）在出生地艾斯萊本（Eisleben）病重逝世，享年六十二歲。他在病榻最後祈禱：「在祢手中，我願託付我的靈魂。祢救贖了我，父啊，我信靠的神」，懷著虔誠的信仰告別世界。馬丁．路德是神學家、牧師和宗教改革者。1517年十月，路德在教堂門口張貼《九十五條論綱》（Ninety-Five Theses），控訴教會售賣贖罪券，為宗教改革運動掀起序幕。

馬丁・路德張貼《九十五條論綱》的場景

1483年，路德生於神聖羅馬帝國領地艾斯萊本（今德國中部。為了紀念路德，官方名稱為 "Lutherstadt Eisleben"）。他的父親是銅礦礦工，一心希望供養兒子長大當律師。路德約七歲進學校學習拉丁文，十九歲入讀埃爾福特大學（University of Erfurt），修讀邏輯、修辭學和形上學等學科。一切按照父親的心願，他應該繼續在法學院學習。後來一場暴風雨卻改變了這個計劃。

1505年七月，路德在回校路上，一道閃電就在他身旁劈下，因為怕死，當刻他就對天發誓：「救救我吧，聖安娜，我願意成為僧侣！」。聖安妮是聖母瑪利亞的母親，也是礦工的守護者。因為這個誓願，路德脫險後就賣去所有法律書籍，到奧斯定會修道院當修士。他嚴格遵守修道院院訓，經常花長時間祈禱和告解，但對上帝的救贖仍然充滿焦慮。

《九十五條論綱》

1510年，路德代表修道院前往羅馬，親眼目睹教廷的腐敗。翌年他搬到威登堡（Wittenberg），獲頒神學博士後在大學任教神學。他教授神學期間，讀到保羅寫的羅馬書，啟發了他「因信稱義」的神學觀，並開始質疑教會對聖經的權威解讀。

1517年，路德在教堂門口貼上一紙《九十五條論綱》，強烈批評教會兜售贖罪券，以及解釋上帝恩典的基礎。贖罪券在當時是教廷主要收入來源，它的理論是信徒可以憑後天行善來贖罪，而向教會購買贖罪券就是一項「善舉」，實則是教會斂財工具，用作籌建聖伯多祿大教堂。

馬丁・路德張貼《九十五條論綱》的場景

為何路德要拒絕贖罪券呢？這立場概括了路德與教廷在神學觀的分歧。路德認為，救贖並不來自兜售贖罪券的銷售員，只有神的恩典才是人得救和稱義的根基。用路德的話來說，「真誠悔過的基督徒，或生或死，就是沒有贖罪券，也能分享神和教會的賜福和恩典」。他也在論綱寫道必須訓示教徒，多餘的錢應該拿來救濟窮人，如果一個人見到困苦的窮人而棄之不顧，將錢用來買贖罪券，他換來的只能是上帝的懲罰。

論綱是用拉丁文寫成，後來又被翻譯成德文，使普羅大眾都可以閱讀（路德後來將聖經翻譯成方言德語，對於德文發展也有重大貢獻）。因為古騰堡印刷術的發明，《九十五條論綱》和其他小冊子很快傳遍德國，基督教思想也在歐洲開枝散葉，直到今天。

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