戴卓爾夫人：沒有社會這回事，只有男人、女人和家庭

提到新自由主義的奠基者,幾乎必定會講到美國的列根總統,與英國首相戴卓爾夫人(Margaret Thatcher)。一如眾多政治領袖,戴卓爾夫人是極惹爭議的人物,她被譽為帶領英國走出經濟谷底的偉大領袖,但亦被左派稱為冷血的「女魔頭」。

鐵腕鐵血「鐵娘子」

戴卓爾自1975年起擔任英國保守黨黨魁,於1979年至1990年之間,兩度連任,任職三屆英國首相,為二十世紀英國在位時間最長的首相。戴卓爾上任後一改政策方針,打破了英國所謂的戰後共識(post-war consensus),即由凱恩斯主義(Keynesianism)主導的混合經濟、著重國營工業與福利國家的政策,改為減少國家干預、高舉自由市場。戴卓爾此舉有效緩解英國的經濟蕭條,並控制高企的失業率。由此,戴卓爾夫人與與美國總統列根(Ronald Reagan)皆為「經濟新自由主義」和「政治新保守主義」的主要推動者。

凱恩斯:長線來看,我們死光了

戴卓爾夫人對於推行政策有著絕對的決心,為求達到目的,不考慮政治利益。因此戴卓爾夫人開罪了很多人。在最後一屆在任時她開徵新的人頭稅(poll tax/head tax),幾近開罪全英國所有人,包括她曾經的支持者;另外,黨內對歐洲統合問題有分歧,進一步令她在黨內失勢。

戴卓爾曾被蘇聯軍方官方報紙《紅星報》(Krasnaya Zvezda)調侃,稱她為「鐵娘子」(the “Iron Lady”),當中「Iron」一詞暗指德意志帝國的卑斯麥(Otto von Bismarck),眾所周知,他被稱為「鐵血宰相」( the "Iron Chancellor")。然而,戴卓爾卻認為這稱號貼切地表現出自己執政的意志與決心,因此欣然接受了。

雖然戴卓爾夫人形象鮮明,但若要從政治、經濟與國家層面來評斷她的立場,卻不是那麼簡單。

影響甚鉅的戴卓爾主義

我們可以毫不誇張地說,戴卓爾夫人在任時的政策改變了英國的命途,她的名字亦引伸出「戴卓爾主義」(Thatcherism)一詞,引起政界與學術界圍繞這詞討論。曾任戴卓爾政府財政大臣的尼格爾・勞森(Nigel Lawson),認為戴卓爾主義是以下的混合物:自由市場、財政守則(financial discipline)、嚴格控制公眾開支、減稅、民族主義、「維多利亞價值」、私有化與少許民粹主義。

我們生活在新自由主義時代|盧荻

簡言之,戴卓爾主義是對於自由市場與小國家(a small state,即最低限度的國家干預)的信念——國家只需要保衛國土主權與國家貨幣即可,其餘的所有事務都交給個人來規劃,並為此負上全責。戴卓爾曾有以下的名言:

他們將自己的問題訴諸到社會。可是,根本就沒有社會這回事,只有個別的男人、女人與家庭。(They are casting their problems at society. And, you know, there's no such thing as society. There are individual men and women and there are families.)