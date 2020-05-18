羅素：結識維根斯坦，是我一生中最令人興奮的智慧探險

英國哲學家、數學家和邏輯學家伯特蘭・羅素（Bertrand Russell）於1872年5月18日出生在英國的一個貴族家庭。祖父約翰・羅素勳爵是著名的自由黨活動家，在1840年代曾兩次出任英國首相，父親也是一名子爵。羅素在年幼時便失去了雙親，由祖母撫養成人。羅素的教父是英國著名哲學家和經濟學家，邊沁後功利主義的最重要代表人物約翰・斯圖亞特・彌爾。羅素於1890年進入劍橋大學的三一學院跟隨數學家和哲學家懷海德（Alfred North Whitehead）學習。他們兩師徒發生過一件趣聞，據說懷海德晚年曾為報章撰寫一篇文章，羅素閱後，說老師「muddleheaded」（老糊塗）矣，而懷海德則說羅素「simple-minded」（不成熟），那時懷海德已經九十歲，而羅素是八十歲。

懷海德︰哲學史不過是對柏拉圖的註腳

後來經懷海德的介紹下，羅素認識了當時的新黑格爾主義者麥克塔加特（J. M. E. McTaggart）及摩爾等人。到底新黑格爾主義是何方神聖呢？新黑格爾主義是在十九世紀末在英、美和二十世紀，特別是兩次世界大戰期間流行於德、意等地，以「復興黑格爾」為口號的思想潮流，羅素早年亦深受該思潮的影響，不過很快就改變了自己的立場，接受邏輯原子主義的思想。1893年，他獲得了數學學位，翌年又獲得了倫理學學位。1895年，羅素以論文〈論幾何學的基礎〉獲得了三一學院的研究員資格。1911年，歷經近十年的思想勞作，羅素終於完成了與懷海德合著的《數學原理》（Principia Mathematica）。據羅素自己的表示，「我的智力再也沒有從這損耗裡完全恢復」。他在自傳中寫道「從此我處理困難的抽象問題的能力確實比以前差了」。

黑格爾：自由必須以異化為前提

這年的春天，羅素愛上了一名自由黨下議院議員的貴族妻子奧脫蘭夫人，兩人的關係持續到1916年。羅素最激情的時候，能夠每天給她寫多達三封信。完成了《數學原理》之後，羅素的哲學工作開始發生了變化，可能因為耗掉了他大部分精力，他開始寫作他的「廉價小說」，而他在《數學原理》之後出版的第一部「廉價小說」是《哲學問題》。他曾經寫信給奧脫蘭夫人表示：「總的說來我對哲學有點不自在；留待我做的哲學（我指技術性的哲學）看上去不具有頭等的重要性。我真覺得廉價小說是更值得寫的⋯⋯我確實認為重要的事情是使我的想法易懂。」羅素口中的「廉價小說」應該是指一系列通俗的作品。

羅素《人有未來嗎？》（Has Man a Future?）（Penguin）

羅素與維根斯坦

1908年，維根斯坦到了英國的曼徹斯特大學當研究生，選擇了航空工程空氣動力學作為自己的研究領域。在處理有關螺旋槳的原理的時候，他撞上了一些純粹數學的問題。於是在1911年到德國面見著名的邏輯學家、數學家和哲學家費雷格。費雷格建議維根斯坦可以考慮跟隨在劍橋大學的羅素學習數學和邏輯。1911年，羅素和維根斯坦就這樣結下了亦師亦友的情緣，羅素後來稱這場相識是他一生中「最令人興奮的智慧探險之一」。在進入英國劍橋大學的第一個學期末，維根斯坦時常深夜跑到羅素家，並在他的書房中來回踱步，神態瘋狂，但羅素早已習以為常。他唯一擔心的是維根斯坦會打碎家裡的家具。

維根斯坦：天才最完美的實例，及其責任

在某個晚上，又一次，維根斯坦又跑到羅素家裡，不過這次，維根斯坦要求羅素幫他確認自己到底是不是一個笨蛋，如果他的確是一個笨蛋，他就跑去做飛行員；如果不是，他就做哲學家。羅素回應道︰那你至少寫一篇論文給我過目，以便我確認你到底是不是一個笨蛋。新學期開始時，這個人就拿來了一篇論文，羅素後來回憶，他才剛看了第一句，就相信維根斯坦肯定是一個天才。

分析哲學：羅素、維根斯坦、維也納學圈、詹姆士

到底羅素給予了維根斯坦多少指導，維根斯坦並沒有說過，而羅素本人也沒有說過，他只是在《邏輯哲學論》的序言中提到過羅素和費雷格。維根斯坦後來在《文化與價值》提到過自己的思想來源，他寫道：「我認為我的唯一的可以再生的思想有些真理。我相信我從未創造過一線思想，我的思想是從其他人那兒獲得的。我熱情地，直接地抓住它，將它運用於我的分類工作中。」接著他到舉列了一連串人名，其中便有羅素的名字。相反，羅素倒是明確承認維根斯坦的思想對他產生的「影響」，在羅素的《我的哲學的發展》一書中，羅素用了一個章節來討論《邏輯哲學論》帶給自己的影響，當然他還在書中提出自己對《邏輯哲學論》當中的神秘主義有所不滿。

路德維希・維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）

羅素寫道：「他這個人和往常一樣，是獨斷的，他吐露他的意見像俄國沙皇下諭旨一樣。但是草野小民對這種辦法是難以滿意的。」羅素有時會在與奧脫蘭夫人的書信中，記及自己對於維根斯坦的感受和相處經歷。在其中一封給奧脫蘭夫人的信中，羅素記載了一次深刻的經歷︰「有一次我對他（維根斯坦）說︰『你正在思考邏輯還是你的罪』。『兩者都是。』他回答說，並且繼續不停地走動。我不願建議已到了睡覺的時間，因為我和他都似乎覺得，一旦他離開我就有自殺的可能。」

羅素的《我的哲學的發展》（My Philosophical Development）（Psychology Press）

積極介入的哲學家

羅素的一生大致上可以分為兩部分，一部分是從事純粹的哲學研究，另一部分是參加不同的社會活動，到世界各地講學和交流。羅素從來都不是一個書齋裡的學生，把自己關在屋子裡沉思，而是時刻留意世界局勢的發展。1916年，在第一次世界大戰期間，羅素便因為反對協約國而被判入獄半年。大戰結束後，他在1920年訪問蘇聯和中國，對兩地的人民表示了好感。羅素到中國訪問期間，在北京大學等地方就哲學問題和社會結構和數理邏輯做了五個演講。中國著名的哲學家張申府是在羅素來華期間積極譯介他的著作的人，也是中文學界翻譯維根斯坦的第一人。

伯特蘭・羅素（Bertrand Russell）

1944年，他回到劍橋大學的三一學院任研究員。1950年，羅素獲得諾貝爾文學獎。1950年代至1960年代，羅素參加了不少社會政治活動，例如在1955年與愛恩斯坦等人簽署爭取和平的宣言，三年後任核裁軍運動的主席。1961年與群眾在英國的白金漢宮前靜坐抗議。1968年，羅素和法國哲學家沙特一道譴責美國發動的越南戰爭，並組建了國際戰犯法庭，要求傳喚當時的美國總統約翰遜。

羅素一生人共發表了七十多部著作，接近兩千篇文章。主要的哲學著作有有與懷海德合著的《數學原理》、《哲學問題》、《我們關於外部世界的知識》、《物的分析》、《對意義和真理的探究》、《哲學大綱》、《西方哲學史》。主要的社會、道德、科學和宗教的著作有《原子論入門》、《相對論入門》、《我信仰什麼？》、《為什麼我不是基督徒？》、《中國問題》、《論教育，特別是幼兒教育》、《婚姻和道德》等。由於羅素著作海量，據說這使得兩位英國學者布萊克威爾（K. Blackwell）和魯加（H. Ruja）花了三十年時間，才編輯完成羅素的全部書目。

羅素的《西方哲學史》（History of Western Philosophy）大概是最有名氣的西方哲學史書，但其觀點偏頗（尤其是有關羅素敵視的黑格爾部分），不宜作為哲學史學習教材（Allen & Unwin）

羅素的思想來源主要是悠久的英國經驗主義傳統和費雷格的邏輯思想。羅素早年受英國的新黑格爾主義者布拉德雷（F. H. Bradley）和麥克塔加特的唯心論思想影響，但後來又受到實在論和邏輯原子主義的影響，晚期又發展出中立一元論的觀點。很多人因此認為羅素的思想一生多變，很難指出那個思想最能代表他的思想，不過據羅素自己表示，他認為最能夠體現自己思想的是邏輯原子主義思想。

羅素和皮爾士：一個傲慢與偏見的邏輯故事

參考資料：

西方哲學史（第八卷上下）︰現代英美分析哲學（上），江怡 主編

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