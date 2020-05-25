雅各・布克哈特：藝術史不是黑格爾的理念史

作者｜吳京穎

雅各・布克哈特（Jacob Burckhardt, 1818-1897）雖為文化史家，然其對藝術史的興趣，卻貫穿學術生涯始終。布克哈特最早關注哥德與北方藝術，後轉為研究文藝復興藝術。這三種藝術之間關係密切，且都與政治、文化緊密相連。總的來說，布克哈特研究歷史時期與研究藝術作品的方式是相似的，二者都是在尋找其內在關係，而非思考與其相關的他物。

雅各・布克哈特（Jacob Burckhardt）（資料圖片）

在對藝術史的研究中，布克哈特傾向於定義藝術家個人與藝術流派的藝術特點，並不支持那種黑格爾式的，考察反映在藝術作品本身的歷史與哲學理念的研究方法。同時，他反對形式主義，認為這種方法分離了藝術實踐與藝術傳統經典主題之間的關係。在他的藝術史寫作中，考察藝術作品與其含義、藝術作品與整體文化之間的關係分外重要。他視藝術史為一種保留記憶的途徑，一種對個人文化與藝術作品的理解。對於他來說，每一件藝術作品都是獨立的，且有權被獨立評判，不應是某一精神的「進程」。

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布克哈特學術的最高目標：「結合藝術史與更廣的文化史寫作」

布克哈特撰寫了諸多藝術史著作。1841年，尚處於學生生涯的布克哈特在結束比利時旅行後，出版了一本薄薄的著作《比利時藝術品》（Die Kunstwerke der belgischen Städte），這是本風靡一時的導覽冊子，也是他的第一本「藝術指南」，其書撰寫的目的就在於向一般旅行者介紹佛萊明（Fleming）藝術黃金時期最重要的作品。卡爾・施納澤（Karl Schnaase）曾於1836年撰寫同一題材著作《尼德蘭書信集》（Niederländische Briefe）。然二者藝術史觀存在差異。施納澤認為藝術作品是國家歷史與文化的產物，布克哈特則傾向於討論形式關係與單個作品的內在組織。

布克哈特《比利時藝術品》（Die Kunstwerke der belgischen Städte）（Heidelberg University Library）

之後，布克哈特曾與弗朗茲・庫格勒（Franz Kugler）合作修訂《繪畫史手冊》（Handbuch der Geschichte der Maleri，1837）與《藝術史手冊》（Handbuch der Kunstgeschichte，1841－1842）。1846年，布克哈特協助修訂《繪畫史手冊》第2版，通過撰寫「過渡」時期、強調西方藝術的三個主要時期——古代、基督教中世紀與現代藝術——之間的連續性，逐漸從庫格勒早期浪漫主義的藝術觀念中抽離出來。在此書中，羅馬藝術與義大利文藝復興藝術依舊被二者看作是衍生的與次要的，但是布克哈特在1860年《義大利文藝復興時期的文化》中，開始著重強調文藝復興藝術與文化方面的內容。

布克哈特《義大利文藝復興時期的文化》（The Civilization Of The Renaissance In Italy）（Harper and Row）

1852年，布克哈特在完成了《康斯坦丁大帝時代》（The Age of Constantine the Great）後，曾寫給瑞士學術委員會主席約翰・康拉德・克恩（Johann Konrad Kern）一封信，信中提到：「我冒昧地寄給您我最長的歷史著作《康斯坦丁大帝時代》，以證明我學術的最高目標是結合藝術史與更廣的文化史寫作。」

1855年，布克哈特在結束義大利遊學生涯後，出版了廣受喜愛的義大利導覽《藝術指南》（Der Cicerone），這本著作鞏固了他作為藝術史家的國際聲譽。除了這本書、大量的短文與演講外，另一本重要的專著在1878年出版，即《義大利文藝復興時期的建築》（Die Architektur der Renaissance Italiens），此書最初作為庫格勒《建築史》（Geschichte der Baukunst）系列中的部分出版。之後，布克哈特不再發表與出版任何著作，這並不意味著他對歷史的熱情或對研究的激情消失殆盡，實際上，他從未停止過研究自己所搜集的材料。即便到去世前，他都懷有為義大利文藝復興藝術提供一幅易於理解的、具有創新式圖景的雄心。

布克哈特《藝術指南》（Der Cicerone）（Deutsches Textarchiv）

在布克哈特過世後，《魯本斯紀事集》（Erinnerungenaus Rubens）於1898年出版，此書可看作是布克哈特對佛萊明藝術家那終其一生的興趣的巔峰之作，而他對佛萊明藝術家的關注萌芽於他去比利時的第一趟旅行。

義大利文藝復興藝術手稿:「通過類型來再現繪畫」

1887年，布克哈特年不再繼續巴塞爾大學現代史的教學工作，完全投入至藝術史的教學與研究中。1887年5月，他在寫給弗裡德里希・馮・普瑞恩（Friedrich von Preen）的信裡說：「至少現在我享受這種研究的自由，並以我的方式更加努力地工作。」

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實際上，布克哈特從1885年起就開始重新編寫修訂1863年所撰的義大利文藝復興藝術手稿。他一直嘗試去合理建構整體義大利文藝復興藝術的框架，大概是搜集的寫作材料過於大量與繁雜，布克哈特始終無法完成自己的理想。他在手稿目錄上用鉛筆題詞：「草稿，不作出版」（Vorabeit und nichtdruckfähig），表明這項工作完成得並不充分。布克哈特的這些手稿多為花費大量時間積累而成，有時部分會寫入正式文章之中，有時也為大學講座所用。

瑞士銀行於1996年發行的一千瑞士法郎鈔票，以布克哈特為主角（Wikimedia Commons）

在這些手稿的撰寫中，布克哈特放棄了歷時性的寫作方式，採用了類型的概念。布克哈特以實用主義的角度看待類型，從而幫助他理解在藝術家任務與表現內容之間，藝術作品中形式與文化的關係。布克哈特手稿的第一頁原是用於兩場大學講座，分別題為「造型藝術美學導論」（Einleitung in die Ästhetik der bildenden Kunst）與「類型畫縱覽」（Übersicht der Malereinachihren Gattungen），他寫道：

「不是繪畫的歷史，而是通過類型來再現繪畫。在什麼意義上？首先，根本上並不是根據作品的材料，⋯⋯更不用說顏料⋯⋯我們所說的類型與繪畫內容有關，其中智性的部分——它並非嚴格區分而是互相混合，以至於我們僅能辨別次要部分。我們的分類方法是全然任意的。」

在這批義大利文藝復興藝術手稿中，最重要的當屬〈肖像畫〉（「Das Porträt」）、〈祭壇畫〉（「Das Altarbild」）、〈收藏家〉（Die Sammler）三篇文章。此三篇文章為布克哈特義大利文藝復興研究的成熟之作，可以稱作是布克哈特排除歷時哲學與哲學化審美，將15至16世紀藝術史線性敘述與形態學分析方法相調和的最成功的嘗試。這種藝術史方法，不僅有效地挑戰了那種學院式的、以傳記與地理學為首的研究方法，同時它也與圖像學的，基於將藝術作為一種象徵的語言來加以定義的方法不同。如今圖像學的方法常以喻義傳統與聖經注釋來理解視覺藝術的含義。布克哈特強調作品的功能與特定的文化語境相關，並參考相對應的時代，以說明作品在它所屬類型的形態學演變。

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實際上，這些手稿標誌著布克哈特文藝復興藝術研究的巔峰，他不是基於個人傳記或以美學判斷的方法去撰寫內容，而是基於對它內部共時性的認同。在此類文稿中，布克哈特成功地給予一些潛在於藝術個體、形式、歷史、審美愉悅關係中的問題以充分陳述，而這些問題從1850年代晚期就存在於布克哈特的思考中，並持續至晚年。

藝術史教學與公共講座：對藝術史的喜愛來自教育

布克哈特幾乎一生都在從事藝術史家的工作。1843至1844年，布克哈特在巴塞爾大學擔任藝術史編外講師一職。1844年，他在巴塞爾大學講授了自己的第一個關於建築的課程，課程內容是在其導師弗朗茲・庫格勒1839年至1840年柏林講授的建築課程基礎上整合的。1844年至1846年，布克哈特在巴塞爾為大眾舉辦了兩場繪畫史的講座。他喜愛在公共講座上普及藝術，認為所有的歷史學習都來自於教育（Bildung）而非科學（Wissenschaft），熱切希望發展非專業的業餘愛好者。

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1855年至1858年，布克哈特擔任蘇黎世聯邦理工專科學校的藝術史與考古教授，並依舊為非專業人士開設藝術史講座。這幾年是他文藝復興研究發展的重要日子。一封1855年10月17日布克哈特寫給語言學者與詩人阿爾伯特・伯倫納（Albert Brenner）的信件中，布克哈特表達了他這段日子的研究計畫：「在我的研究中有一個惡魔一直困擾著我，它吸噬我所有的精力。我萌生了一種希望對美的歷史深入探究的願望。去年我帶著這些『症狀』來到了義大利，如今我覺得如若不完成這項計畫，我將死不瞑目。」

在巴塞爾聯邦理工專科學校任教期間，布克哈特開設了三門課程：「古代藝術」、「基督教藝術」與「文藝復興建築」。身為巴塞爾的歷史教授，他同樣每年也在高校開設藝術史課程。1858年，布克哈特重返巴塞爾大學，填補了歷史教授的空缺，同時也繼續為大眾舉辦歷史與藝術史的講座。

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1873年，作為歷史教授的布克哈特，開設了一門兩年的長期課程「古代至18世紀藝術史」，這門課程直到1886年布克哈特獲得巴塞爾大學藝術史教授席位時，仍繼續開設。1884至1887年，布克哈特曾開設多場講座，分別名為「關於敘事畫」（Die Malerei und das Neue Testament）、「新肖像畫的開端」 （Die Anfänge den neuern Porträtmalerei）、「形式與圖像」（Die Malerei und das Neue Testament）、「藝術中的寓言」（Die Allegorie in den Künsten）等。1893年，布克哈特以大學教授的身份退休。

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