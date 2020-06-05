阿圖塞國家機器論（下）：充斥在大氣之中的「意識形態國家機器」

編按：承接上篇文章，本文再簡論法國馬克思主義哲學家阿圖塞（Louis Althusser）的重要概念──「鎮壓型國家機器」與「意識形態國家機器」，前者的明顯例子是美國的警察暴力；後者是無所不在、甚至無色無形的各種資訊與知識的傳遞者。最後，本文就當今的世界情勢，嘗試將後一概念擴展為「意識形態跨國機器」。

阿圖塞國家機器論（上）：國家，是出於階級矛盾不可能調和的產物

三.）生產關係的再生產

既然階級鬥爭是人類社會的常態狀況，國家又是資產階級壓制無產階級的法權工具，資產階級是怎樣持之有效地維持既存秩序呢？（作為西方資本主義制度現代化社會的成員之一的）我們不妨天真地猜想，為何眼前的社會狀態總是「和平、穩定、繁榮」，而《共產黨宣言》預示的政變和動蕩卻沒有頻生？這條看似簡單或幼稚的疑問，涉及兩種不同層次的問題：抽象概念上的資本主義國家（一國範圍之內），以及現實中由各國組成的國際政經層面。現在，我們跟隨阿圖塞的步伐，先處理前一項問題。

在〈筆記〉裏阿圖塞談論國家機器的段落中，一方面，他把從物理上武力對待、乃至肉體上消滅動亂份子的軍警和警察（及各種執法部隊），一併歸類作「鎮壓型國家機器」；另一方面，阿氏作出了極之重要的內容增補，他把宗教機構、學校、傳媒報社和電台電視等「散播知識的專業媒介」，歸納為「意識形態國家機器」（補：在寫於1976年的續篇〈關於「意識形態國家機器」的說明〉中，阿氏補充一切議會政黨均屬 ISA，滿足於再生資產階級議會制度的循環再生）。兩種國家機器的差別，在於前者是專門撲滅份屬罕見、維期短暫的街頭衝突的治安措施；後者則是充斥在大氣之中的「日常存在」，以助建構我們的世界觀（或視域——事物映進眼簾的前景）。但無論它們有多迥異，阿圖塞認定兩者達致的目標是一致：生產關係的再生產。

阿圖塞《論資本主義的再生產：意識形態與意識形態國家機器》（On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses）

這裏牽涉具體得多的生産問題。我們可以輕易地設想：作為一名理性的資本家，其投資目的不可能是短視的「一次性生產」。相反，他還得設法確保生產資料、生產條件的再生産，保障下一輪的生產成果，達致永遠，謀求利益的極大化；否則資本家搾取的利潤額沒法直線增長了。各種生產條件（生產工具和材料等）之中，「社會的生產關係」是極其關鍵的一項，因為它涉及了「勞動生產力」的分配情況。即言之，在資本主義者的理想鄉，資本家應該無須耗竭資源、人力，整天動員鎮壓型國家強制百姓無償地付出勞動力；相反，只要在社會塑造各種具體的法律規條、文化上的身份形象和價值觀，認同了上述意識形態內容的人便主動執行各式事務，甚或為既存的社會秩序及既得利益者辯護（這是一種主體化的過程）。負責散播合法化的藻詞、各種價值觀和文化身份形象的「機關」不是別的，正是 ISA。

恩格斯：馬克思主義第二小提琴手

坊間流傳一項誤解，認為阿圖塞反對傳統馬學的「經濟決定論」，並主張在「現代化（資本主義）社會」的常態狀況背後，有無數「多元繁雜的因素」支撐著。老實說，這是相當嚴重的誤解；可能是華語區的部分譯者把關鍵字「over-determination」譯成「多元決定」，導致了各樣不同程度的望文生義。若以概念史來看，「多重決定」是阿圖塞從佛洛伊德借來的專門概念；對照精神分析理論的脈絡，便發現它是指單一原因經過「過濾性壓抑機制」（凝縮或置換）換變成五花八門的模樣；反過來說，只要我們配上恰當的意識形態分析工具（阿圖塞提供的「祛魅」法寶是「徵狀閱讀法」），便可揭露社會常見的問題與紛爭——不論是經濟學、文學、藝術或是電影等各門獨立範疇——皆源自一點：政治經濟問題，也就是由現存社會的生產關係、資源和工具分配促成的階級矛盾。是故，在一篇題為〈哲學的改造〉的短論中，阿圖塞揚言任何場地都是意識形態鬥爭的場域，當中包括「哲學」。言下之意，即馬派理應秉承馬克思、恩格斯二人批判德國哲學思潮的傳統，與（學術界或傳媒）ISA 進行鬥爭，爭奪工人階級話語權的領導地位。

例子：國際有很多傳媒工作者和編輯、社運份子，是從個別大學的人文學科系統訓練出來，這完全符合了「意識形態的再生產」，就如拉岡（Jacques Lacan）所批評的「大學話語」（university discourse）。

拉岡：法國的佛洛伊德，精神分析的另一王國

四.）尾聲：跨國／國際

阿圖塞建立 ISA 的理論前設是「抽象概念上的資本主義國家」，所以我們必須回首當下現實，才能把阿氏的理論重新激活過來。

事實上，在全球化的影響下，資本早已不限於一國範圍之內發展和累積；跨國金融機構和本國高度結合，形成面向國際的食利集團；他們受惠於國與國的邊界，借助貨幣差額和國家貿易措施來搾取各國的庫房和各地人民的財產。簡言之，「國家」也成為了跨國資本手中的工具。既然「國家」是階級矛盾不容調和的壓迫工具（機器），那麼「意識形態國家機器」也應當如此；同理，ISA 也應該不囿於「一國限制」，並提升為「跨國」範圍，亦即本文題目所指的「意識形態跨國機器」；否則，我們沿用舊稱的話，只會引致更多誤解，讓人誤當 ISA 侷限於國界，或某些不是國家的特別地區（如香港、澳門）沒有「意識形態『國家』機器」，不贅。

舉例說，美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，簡稱NED）便是一個典型的意識形態跨國機器。它以非牟利機構的名義，募集國內私企的捐款，支助世界各地的政治組織和傳媒機構。據說 NED 的營運目的是為了「推動民主」。無論如何，世界各地的 NED 受益團體和傳媒，便在國內散播有利於美國資本的消息和論述。讀者有興趣的話，可以上 Google 搜尋器查詢「NED」＋「香港」的內容，便有坊間資料和報道記載本港哪些機構和媒體是受 NED 資助，在此不表。

總括來說，按照馬克思、恩格斯和列寧的理解，他們的宏願當然是各國的工人階級奪取國家機器，建立國際範圍上的共產主義陣營，打破資本累積促成的各種經濟危機循環；同理，工人階級也應該要同時奪取意識形態跨國機器，以便勞苦大眾從跨國意識形態的枷鎖中解放出來。

延伸閱讀──批判齊澤克：後馬克思主義的精神分析與政經分析侷限｜方川明

【來稿不代表01哲學立場】

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