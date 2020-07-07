【書評】《當人工智慧懂哲學》：會毁滅人類的 AI 比較有趣嗎？

隨著無人機與機械人的研發與逐漸普及，它可以取代人類勞動（在全球疫情之下，角色更顯重要）；它亦可以用作戰爭武器，從而引發新的法律與道德問題，例如出自科學小說大師以撒・艾西莫夫（Isaac Asimov）的著名「機器人學三定律」（Three Laws of Robotics）。

以撒・艾西莫夫：機器人學三定律，科幻小說三大神之一

而且我們大概都聽過以下的說法：當人工智能凌駕人類的智能，有了真正的思維能力與自我意識，繼而不斷強化自己，最後統治人類。這是科幻故事中常有的情節，人工智能發展到這個程度的時刻，被稱為「科技奇點」（singularity）。

雖然現今的機械人還不是科幻故事中出現的形態，但我們已經感受到機械人與人工智能（AI）的逼近，甚至已經產生出各種憂慮，最主要的有「AI 會搶走人類的工作嗎？」與「AI 會毁滅人類嗎？」。在這樣的時代，岡本裕一朗這本《當人工智慧懂哲學：7 個危及人類未來的 AI 難題》，實在算是及時。

岡本裕一朗著，蔡麗蓉譯，《當人工智慧懂哲學：7 個危及人類未來的 AI 難題》，楓樹林出版

「強」、「弱」人工智能的前提

本書書題「當人工智慧懂哲學」，首先重要的不是「哲學」，而是「懂」這個字。至少我們現在仍然認為，所謂的「AI」其實是一組組複雜的演算法，它非常目的導向，只能處理某些特定的輸入、處理與輸出指令。AI 的確可以應付搜尋網頁、做家務、玩國際象棋與電子遊戲等工作，但說它能否如人類那樣思考，答案大概是否定的。

作者認為我們未必要斬釘截鐵地下判斷，認為 AI 無法思考。他點出了 AI 哲學研究領域中的「弱 AI」（Weak AI）與「強 AI」（Strong AI）的分界，對應兩種研究 AI 的態度：前者是將 AI 看成是人類的工具，認同 AI 能模仿人類作某種有限度的「思考」，這是大多數人的立場；而後者則認為「適度程式化的電腦，事實上正是一個人的心」（引用約翰・希爾勒（John Searle）的說法），AI 有自我意識與感情，這版本的 AI 是否可能則在哲學界存有爭議。

延伸閱讀——科幻電影能改變人們對政治與科技議題的看法嗎？

作者認為我們不應該因「AI 無法像人類一樣思考」，就作出「AI 無法思考」的結論。他認為思考並非可以／不可以的非此即彼的事情，而是一種程度的分別。作者主張我們寧可相信人工智能其實是可以思考的，只是與人類之間有落差、程度不同。我們這樣思考 AI 的問題，才能發揮出更多的可能性。而本書中討論的大部分課題，都要接受這個前提才能成立。

我們一般理解與憂慮會毁滅人類的 AI，其實亦正是「強 AI」這版本。雖然作者並無為「強 AI 是可能的」這點作出論證，但確實在對「強 AI」保持開放的立場之上，我們可以引發出更多有待思考的有趣問題（亦因此才有以 AI 為題材的科幻故事）。

延伸閱讀——哈拉瑞｜生命能否被簡化為資料和演算法

分析與歐陸哲學兼備的哲普書

本書以人工智能為主線，各章扣連七個哲學領域，包括倫理學、美學、認識論、政治經濟學（勞動）、人生哲學（幸福）、宗教、末世論／後人類學。

在論述上，本書有介紹心靈哲學（philosophy of mind）中的經典思想實驗（thought experiment，不用實際自然科學實驗，而單以思維來進行邏輯性、合理性的實驗），例如約翰・希爾勒著名的「中文房間」（Chinese Room）。本書的書寫，讓這些對於理解 AI 哲學的重要理論顯淺易懂，即使是無哲學基礎的讀者都可以輕易理解，而作者亦對這些理論有自己的批評。

本書難得的地方，在於沒有將 AI 課題限於分析哲學中的心靈哲學，從各種哲學之中抽取較具人文關懷的元素作介紹，例如有馬克思論機器與人類勞動之間的矛盾，與傅柯的環形監獄與人類之死的說法。因此，本書除了關於切身於我們的 AI 趨勢與課題，同時亦可以視為一本以 AI 為主題的哲學普及書。

本書書摘——《當人工智慧懂哲學》：AI 會搶走全人類的工作？馬克思怎樣說？

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