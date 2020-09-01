盂蘭節傳入中國之前　佛教原來的宇宙觀是怎樣的？

時至今日，不同人對盂蘭節會有不同的理解。一般人會視之為「鬼節」，即道教中元節的大開鬼門關、地官大赦罪之類。其實「盂蘭」（全稱「盂蘭盆」）這個名稱出自漢傳佛教，其依據就是一卷《盂蘭盆經》。盂蘭節是佛教的清明節，本來沒有神怪色彩。清明節會掃墓，佛教則舉辦法會。不過，香港民間團體一般以道教儀式來舉辦「盂蘭勝會」，可見「盂蘭」這個名稱深入民心。

香港盂蘭勝會的佈置與舞台（林振東攝）

至於佛教的盂蘭法會，一般都會恭誦《地藏菩薩本願經》，簡稱《地藏經》；而於誦經之前，又會先恭誦《覺林菩薩偈》。這首偈出自唐代實叉難陀所翻譯的《華嚴經》第二十品，形象化地道出了漢傳大乘佛教的宇宙觀。為了方便理解，我把原文分為三個段落：

譬如工畫師，分布諸彩色； 虛妄取異相，大種無差別。 大種中無色，色中無大種； 亦不離大種，而有色可得。 心中無彩畫，彩畫中無心； 然不離於心，有彩畫可得。 彼心恒不住，無量難思議； 示現一切色，各各不相知。 譬如工畫師，不能知自心； 而由心故畫，諸法性如是。 心如工畫師，能畫諸世間； 五蘊悉從生，無法而不造。 如心佛亦爾，如佛眾生然； 應知佛與心，體性皆無盡。 若人知心行，普造諸世間； 是人則見佛，了佛真實性。 心不住於身，身亦不住心； 而能作佛事，自在未曾有。 若人欲了知，三世一切佛； 應觀法界性，一切唯心造。

這首偈的文字不算艱深，故我不打算逐句解讀。以下我會把重點放在這首偈的哲學內涵上。以下我先提供一些背景資料，最後才返回這首偈。

《大方廣佛華嚴經》

「死亡」是進入本文話題的好開始。對此，不外乎「有身後」和「沒有身後」兩種看法。沒有身後即人死如燈滅，從此煙消雲散。這是大部分沒有宗教信仰的人的觀點。第二種是有身後，即人死後還有「續集」。

籠統而言，「續集」不外乎東方和西方兩種說法。西方就是「靈魂論」，古希臘人和希伯來人所見略同，簡單就是兩句話：肉身死亡，靈魂不滅。餘下的問題只是靈魂要到哪裡去而已。（為了方便表述，我把中東的宗教也納入西方系列。）

至於東方的觀點，佛教未傳入中國之前，中國人相信人死後會變成「鬼」。《墨子・小取》說得很有玩味：「人之鬼，非人也；兄之鬼，兄也。」意思是：人死後變鬼，這隻鬼並不是人；但你的哥哥死後變鬼，這隻鬼仍然是你的哥哥。可見古人對「鬼」的理解並不是基督教的魔鬼或吸血僵屍之類，也沒有一個閻羅王在主宰，而是指一種人死後繼續存在的狀態。不難發現，這個說法跟靈魂論相似。《禮記》便稱之為「魂」。

《禮記》

而與西方不同，漢朝以前中國人沒有清晰的天堂地獄觀念。也就是說，中國古人都是單一時空觀念，因此祭祠先人的各種習俗都有一個共通點，就是認定或假設亡者以另一種方式留在世間。《禮記・檀弓下》便提到陪葬品要用「明器」，即模型，不要實物。由於亡者已不是生前的狀態，所以不應該用實物來陪葬。「明器」文化延續至今，是現今紙紮祭品的來源。

東漢末年，佛教開始傳入中國，當中最重大的思想衝擊就是多重時空的觀念。雖然多時空觀念不是佛教原創，但其原創性在於對這種觀念的解釋。對此，《覺林菩薩偈》第一段先來一番描述：不同時空其實是同一個時空，而「同一個時空」便沒有所謂「時空」了。雖然西方也是多時空，但不同時空的分野是絕對的，天堂和地獄水火不容。西方是「多時空的多時空」，不同於大乘佛教的「多時空的沒有時空」。（筆者按：偈中的「大種」是指萬物的元素，「色」是指大種和合而生的萬物。）

《覺林菩薩偈》第二段解釋何謂「多時空的沒有時空」，關鍵就是「心」。這裡用繪畫來比喻：心不是畫，這個容易理解；但心也是畫，離開了心便沒有畫了。這個「心」是何物呢？答案：沒有。能夠「有」的只有畫，哪有一個「心」可以「有」呢？正如畫師永遠不能好像打印機般畫出他心目中的那幅圖畫。

《覺林菩薩偈》

這裡所說的「沒有心」並不是一般邏輯上所指的「『有』的相反」。粗淺言之，電影《潛行凶間》（Inception）有一句對白，當我叫你「不要想起大象」，你便會想起大象，亦即禪宗所說的一絲不掛便掛了一絲。「心」不能說沒有，也不能說有。佛教通常以一個「妙」字來形容這種存在。

第三段比較淺白，不用多解釋，主要講述何謂「佛」。一言蔽之，佛也是「妙」。留意這裡用了兩個動詞：「見佛」和「作佛事」。也就是說，佛是「見」出來的、佛事是「作」出來的；不見得有一個一成不變、與人的認知完全不相干的叫「佛」的個體。

大乘佛教為中國引進多時空觀念的同時，卻沒有推倒根深蒂固的單一時空觀念，因為說到底是要打破時空侷限，故不應執著時空的界限。大乘佛教的宇宙觀能夠融入中國人的傳統文化，是有其合理性的。

然而，幾乎任何外來的宗教哲學傳到中國，都難免變得帶有「中國特色」，說白了就是舊酒新瓶，大乘佛教也不例外。我們從《西遊記》這類民間著作可以看出，中國人傾向把固有觀念代入新吸收的宇宙觀。例如：六道輪迴只是無數個時空的其中一個時空，中國人卻普遍認為人死後會墮鬼道、去陰曹地府，而民間對於盂蘭節的迷信便是舊酒新瓶的終極體現。當然，若你視之為「國家級非物質文化遺產」，那就另當別論了。

盂蘭勝會上，民眾在戲棚欣賞劇目（王譯揚攝）

附錄：盂蘭節是中國人虛構嗎？

一直以來都有一種說法認為是漢傳佛教採納了道教的中元節，即認為《盂蘭盆經》是偽經。台灣學者蕭登福在《論佛教受中土道教的影響及佛經真偽》（中華佛學學報第9期，1996年，頁83-98）一文中便提出了四點質疑：一、東南亞的小乘佛教並無《盂蘭盆經》；二、印度沒有盂蘭節；三、印度曆法採用陽曆，不是中國的陰曆，七月十五日之說並不可靠；四、佛教只談因果報應，並無別人代行贖罪之說。

但以上四點質疑都不難回應：一、小乘佛教不會有齊所有佛經；二、印度佛教滅亡近千年，而且長期被貴族壟斷，沒有在民間普及，沒有盂蘭節並不出奇；三、日期是否準確與有沒有盂蘭節並無必然關係，正如據考證耶穌未必生於十二月二十五日，但這並不影響聖誕節；四、這種說法比較膚淺。而且，唐代圭峰宗密禪師曾為《盂蘭盆經》作注疏。當時印度還有佛教，中國仍有不少來自西域的僧人。若然沒有其事，實難相信圭峰禪師會全不知情。

佛教哲學的開端──緣起論與第一法印：諸行無常

【佛誕談佛】諸法無我，有漏皆苦──佛教哲學第二、三法印

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