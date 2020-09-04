【訃聞】《Bullshit Jobs》作者、人類學家大衛・格雷伯離世

美國人類學家大衛・格雷伯（David Rolfe Graeber）9月2日於意大利威尼斯一所醫院離世，享年59歲。提起格雷伯，大家可能一時記不起這個名字，但他參與的政治運動與他寫過的著作，你大概會有聽過。

街頭上的人類學家

格雷伯早年研究非洲馬達加斯加（Madagascar），他曾到當地作田野考察，寫成一部關於該地的魔法、奴隸制度與政治的博士論文，往後他有再以馬達加斯加為題著書。除了傳統的學術著作外，格雷伯後期開始寫更面向大眾的書，題材更廣泛，2011年的暢銷書《債的歷史：從文明的初始到全球負債時代》（Debt: The First 5,000 Years）探討債的道德問題與全球化問題，從貨幣出現之前的人類歷史，一直講到當今的不穩的全球金融經濟。

《債的歷史：從文明的初始到全球負債時代》（Debt: The First 5,000 Years）（Melville House）

2013年格雷伯寫成了《為什麼上街頭？新公民運動的歷史、危機和進程》（The Democracy Project: A History, A Crisis, A Movement）一書，格雷伯作為批判資本主義與官僚主義的人類學學者，同時亦是活躍於抗爭街頭的無政府主義者。《為什麼上街頭？》不只是民主與社會運動的理論，亦是出於他自身豐富的實踐經驗。多年來格雷柏參與過大大小小的抗爭行動，從抗議世界經濟論壇到爭取外來移民權利都有，格雷伯更是佔領華爾街運動（Occupy Wall Street movement）最早的發起人與組織者，「我們是 99％」（We are the 99 percent）這響亮的口號，被認定為出自他手筆，可是他本人稱口號是他與眾人集體創作的成果。

2007年格雷伯於紐約聯合廣場的爭取外來移民權利運動現場（Wikimedia Commons: Thomas Altfather Good）

狗屁工作氾濫的世界

可是要數格雷伯最為人所知的書，是他的上一部作品《Bullshit Jobs : A Theory》（中文版的書名為《40%的工作沒意義，為什麼還搶著做？論狗屁工作的出現與勞動價值的再思》），此書曾登上亞馬遜經濟類暢銷書的第一位。

《Bullshit Jobs》的成書過程跟格雷伯的其他著作不太一樣。事緣政論雜誌《STRIKE!》邀請格雷伯寫一篇富爭議性的文章，他就從自己過往思考中選了一個課題，寫成〈論狗屁工作現象：工作的怒吼〉（On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant），猛烈地批評世界上充斥著大量對社會與員工自身都毫無意義的工作。文章刊出之後反應極為熱烈，相較於因自己的職業被批評而感到被冒犯，更多讀者深感認同，紛紛寄信給格雷伯，分享自己的狗屁工作經驗。格雷伯以他人類學的專業整理這批第一手資料（有需要時更進一步跟來信者訪談），將文章擴寫成《Bullshit Jobs》一書，他認為此書其實是一部集體創作的著作。

《Bullshit Jobs : A Theory》（Simon & Schuster）

何謂狗屁工作？格雷伯作了以下定義：完全無謂、不必要或有所危害，連愛僱者都沒辦法講出這份職務憑什麼存在，但基於僱傭關係的條件，卻又覺得有必要假裝其實不然，這種有支薪的僱傭類型就叫狗屁工作。

我們或許會驚訝，不少被視為專業、待遇優渥的工種，都被格雷伯列入狗屁工作的行列：企業法律顧問、稅務律師、學院與醫療行政、人力資源與公共關係行業等等。格雷伯按職業的「狗屁」、無意義的性質，歸為五種新的工種類別：幫閑（flunky）、打手（goon）、補漏人（duct taper）、打勾人（box ticker）與任務大師（taskmaster）。

格雷伯如此激進地否定這些工種，他稱背後有各國的統計數據支持，大概有40%的在職者認為自己正在從事狗屁工作。加上大量讀者來信分享自己的經驗，使他得以主張狗屁工作在當今是普遍的現象。狗屁工作的勞動者要長期假裝在工作，並對工作毫無認同感，這些工作不單對社會毫無貢獻，反而對社會與個人的精神都有害。其後格雷伯將狗屁工作的批判延伸到環保的領域，認為我們要正視不必要的建造與基建項目以及商品的計劃性報廢（planned obsolescence），都正造成環境破壞。

就在幾天前的8月28日，格雷柏於 YouTube 上表示自己已經完成關於國王（kings）的書，並計劃準備另一部關於海盜、「更有趣的」書。如今我們無緣讀到後者，但仍然可以期待他已完成的最後遺作。

_________________

下載《香港01》App ，按「＋」號加入《哲學》搶先看文章：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app