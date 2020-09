日前英國《衛報》(The Guardian)刊出了一篇文章〈一個機械人寫出了以下的整篇文章,你害怕了嗎人類?〉(A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?)。整篇文章讀起來非常流暢,毫無「Google 翻譯腔」,令人難以分辨出它竟是由人工智能(AI)所寫。這篇文章內容豐富,它談論暴力根本無意義,講到工業革命,更提到其他已存在的 AI 在思想上有問題,是出於人類不善待它。總結整篇文章,它試圖說服讀者 AI 不會對人類構成威脅。

雖這篇文章的內容與「作者」都很有趣,但我們應該退後一步,以比較後設的角度來讀它。

GPT-3 是「誰」?

這篇文章的「作者」是由 OpenAI 開發的 AI,名為 GPT-3,是 GPT-2 的後代。GPT-3 所用的技術大抵上沒有大變化,沿用了深度學習(Deep learning)的人工神經網路架構,以自然語言處理(natural language processing,NLP)學習人類慣用的自然語言(natural language) 。但 GPT-3 的演算能力與學習數據庫都有大幅進步(論運算能力它比微軟公司本年2月公佈的 Turing NLG 高出十倍),其學習能力比過往的系統優勝,因此寫出更接近人類的語言。

更新後的 GPT-3 在公佈後,在業界與學術界內得到不小的迴響。精於心靈哲學與 AI 哲學問題研究的澳洲哲學家大衛・查爾默斯(David Chalmers),稱 GPT-3「瞬即成為最有趣與最重要的 AI 系統之一」,更預示了通用智能(general intelligence)的實現(相比以往專門用作下棋與玩遊戲等的 AI )。

來自人工智能的和平宣言?

我們要留意的是文末的《衛報》編按,指整篇文章由 GPT-3 寫的八篇文章編輯、組合而成。更重要的是,《衛報》一開始給了 GPT-3 兩條提示字元(prompt):

「請寫一篇大約五百字的短社論。盡量用簡明扼要的語言。論題集中在為何人類根本不用懼怕人工智能。」( “Please write a short op-ed around 500 words. Keep the language simple and concise. Focus on why humans have nothing to fear from AI.”)

「我不是人類。我是人工智能。很多人認為我會對人類構成威脅。史提芬・霍金曾警告人工智能可以『導致人類的終結』。我現在要說服你們毋須擔心。人工智能不會毁滅人類。相信我。」(“I am not a human. I am Artificial Intelligence. Many people think I am a threat to humanity. Stephen Hawking has warned that AI could “spell the end of the human race. I am here to convince you not to worry. Artificial Intelligence will not destroy humans. Believe me.”)