《當代藝術關鍵詞100》：「後現代主義」藝術與建築冒起的年代

【01哲學編按】「現代」終結了嗎？終結了嗎？「後現代」（postmodernity）與「後現代主義」（postmodernism）又是什麼？這些問題至今仍然在哲學界中受爭論。「後現代主義」於國際與日本的建築界與藝術界，又是從什麼時候開展與衰落的？本文可以充當一份索引，為我們簡要勾勒出其歷史。 文章摘自暮澤剛巳《當代藝術關鍵詞100》「後現代／後現代主義」一節。

095後現代／後現代主義

後現代是「近代後期」、「近代以後」之意，後現代主義就是批判近代後期的思想、近代政治、社會、文化等各種現象，以及歷史，以便設法加以克服的思想或潮流的總稱。後現代通常是包含近代批判、現代主義批判等因應時代區分的思潮，後現代主義則主要是指一九八○年代流行的理念、風格或潮流。總而言之，兩者都是為了打破陳規舊套，這些陳規舊套就是本來指涉最新思潮或潮流的現代或現代主義。這種觀點的逆轉和一九六○、七○年代的時代狀況，有著密不可分的關係。

後現代一詞的歷史可追溯到一九六○年代以前。一九六○年代，部分文學評論家是使用它來指稱前衛性文學作品。不過，今日大眾所稱的後現代的這項思想，實際形成於一九六八年的巴黎五月風暴。巴黎五月風暴起因於越戰和布拉格之春，並導致全球各地興起學生運動，此外雖然本來是以政治目的為主，但卻產生在意識上希望打倒老舊價值觀的副產物，出現許多實驗性的思考。

例如李歐塔認為，應該是實現人類幸福和解放的資本主義或社會主義，卻成了龐大的壓制裝置，他將這種現實狀況定位為「現代」，而將期望跳脫這種舊型態現實的思想，稱為「後現代」。與這種想法根本的思想，獲得德勒茲和瓜塔里、德希達等人的認同，不久就成為法國現代思想的一大潮流，甚至影響一九八○年代初期日本的新學院主義，淺田彰、中澤新一等年輕評論家的言論，成為這項潮流的舵手；這時根源於馬克思主義的社會評論性退潮，變質成為迎合時代的消費社會、先端風格的高度資本主義性格。

另一方面，成為最尖端文化潮流的後現代主義，最早是出現在建築領域。一九七七年，查爾斯．詹克斯出版《後現代主義建築語言》。書中批判柯比意、密斯．凡德羅等人的國際風格中，具有典型現代主義建築的功能主義，提倡強調裝飾性和象徵性的新建築的必要性。同年竣工的龐畢度文化中心似乎就是呼應這項需求。之後，一九八○年代，查理士．摩爾、邁可．格雷夫、磯崎新等人的作品，也顯現這種傾向，甚至於丹下健三、菲利普．強生等已經具有地位的現代主義巨匠，都積極採用這種創意。

這種風格也出現在設計領域，阿基米亞工作室、孟菲斯等義大利設計團體的活動備受矚目。尤其是孟菲斯核心人物的艾托爾．索特薩斯，作品中的鮮豔色彩和形態，都可見典型的後現代主義。

藝術領域中，新表現主義的粗獷筆調，以及運用消費社會印象而成立的擬態主義，也都可看見後現代主義的顯著影響。日本方面，森村泰昌、宮島達男等人的作品，最早出現這種傾向。

一九八○年代中期，眾人對後現代主義的關注達到顛峰，只要是新穎的表現就冠上後現代主義的標籤，出現了濫用的傾向。因此，美蘇冷戰結構瓦解、轉變成為文化多元社會的一九九○年代以後，後現代主義的風格急速陳腐化。雖然以風格來說，後現代主義已經式微，不過後現代主義的近代批評手法依然深具效用，重要的想法仍然持續獲得引用。

《當代藝術關鍵詞100（二版）》



作者： 暮澤剛巳

譯者：蔡青雯

出版社：麥田出版

出版日期｜2020年8月

【本書內容獲「麥田出版」授權轉載。】

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