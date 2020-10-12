巴迪歐：華格納是藝術的巨大陵墓　立於「無法實現的偉大」這墓園

【01哲學編按】《瓦格納五講》是法國著名哲學家阿蘭・巴迪歐（Alain Badiou）參加一場關於哲學與音樂關係研討會的講稿，主題圍繞德國偉大而最具爭議性的作曲家、劇作家理察・華格納（Richard Wagner）。華格納提出了「整體藝術」（德語：Gesamtkunstwerk／英語：total work of art）的概念，企圖整合詩歌、視覺藝術、歌劇及劇場，而他確實在自己長篇鉅製的作品中實踐這概念。 尼采曾寫《華格納事件》（The Case of Wagner），譴責他這位前輩兼昔日好友為當時蔓延於歐洲的虛無主義之徵狀。從反猶主義的政治取向到其藝術作品本身，華格納總是受著批判。巴迪歐順著這些批評下去，但想借一種既華格納又非華格納的方式，談論我們當前如何可能令藝術再次變得偉大。

作者｜阿蘭・巴迪歐（Alain Badiou）

以上就是反對華格納的六種觀點，這些責難基本上讓他成為了失敗的標誌，成為了偉大藝術終結的標誌。這裏所說的偉大藝術，其目的在於通過新生時間經驗的創作，在音樂中樹立一種偉大的新形象。偉大藝術不是某些可以在靜態的偉大形象中自我實現的事物，相反地，它是對「偉大」這一概念本身的不斷革新。這顯然正是華格納的觀點，但是我們認為，在他想實現的事業中，華格納失敗了。

尼采認為，偉大藝術的計劃本該被「偉大政治」的計劃所取代。對於後期的尼采來說，這一計劃確實是個困擾。就我的立場，我認為，尼采和華格納之間最終的衝突與這個事情有關：尼采最終得出結論認為，在19世紀末，與其說我們需要偉大的藝術，毋寧說我們需要「偉大的政治」。然而，我們所指的華格納的「偉大藝術」，既不是一種偉大政治，也不可能被偉大政治所取代。因此，為了讓一種偉大政治誕生，我們有必要擺脱華格納、忘記華格納。今後，人們將不得不接受的觀點是，在音樂上對革新的尋覓必須拋棄偉大藝術的神話方案，它不能夠再繼續建立在這一基礎之上。我們可以說，這種如同「減法主義」的新視角，必須「減掉」的是那種古老的有關「偉大的」理想主義概念。這種類型的減法主義，不僅僅在音樂領域中佔據過主導，同樣，在20世紀藝術的每個部分也曾佔據着主導。讓我們回顧一下：

——詩歌必須變得與散文不易區分；詩歌必須放棄嘗試着體現或者規定語言格律的偉大，轉而回到一種更為中庸的標準。 ——在繪畫中，形式的絕對必要性必須要為並置式組合短暫的不穩定性騰出位置，在還沒能建成任何一種永恒或偉大的穩定範式前，形式的必要性就被瓦解了。 ——舞蹈必須要呈現現實的、曇花一現般的或者痛苦的身體意象。 ——作為歷史普遍綜合的小說已不再可能。 ——音樂最終應該是無調性的、無主題的和非形式的，等等。

華格納被以否定的方式下定義，他成為了一種負有責任的形象，因為他就是偉大藝術至高點的象徵。就這點看來，我們幾乎可以說，他在音樂史上所佔據的地位，可以與黑格爾在形而上學史上的地位相媲美；他就是藝術界的黑格爾。在這個範疇裏，通過其系統性的失敗，華格納終止了作為其主體絕對性恰當方案的「偉大藝術」方案。這就等於說，反對華格納的論據，就是對形而上學的批判在藝術形式下的等同物。這些論據可以總結如下：偉大藝術之所以是不可能的事情，必將被批判或被瓦解，是因為：A. 它是對總體性的美化，它以總體性為前提，其首要目標是總體性的誘惑；B. 為了成功達到總體性，它被迫在達到這一目標的過程中使用一些辯證技巧，這些技巧同時也是一些人為的束縛。

因此，華格納（順便說一下，像黑格爾那樣）作為象徵某些事物終結的界標，作為我們雕琢「此處，偉大藝術方案終結」或者「最後偉大的形而上學長眠於此」的紀念碑，倖存了下來（畢竟，他們兩人都成功地擺脱了一個又一個的責難！）。華格納最終作為一個巨大的陵墓，矗立在了「無法實現的偉大」的墓園中。正是出於這個原因，華格納一直被認為是一個「事件」（cas）。

我的意圖在於，針對上述運動，建立一股逆流。我將嘗試着為這樣的觀點辯護，儘管我在前面回顧的這些譴責是邏輯嚴密的、有重要意義的、可靠的，但如今已到了該書寫附加篇章的時候了！這一篇章主要用來反駁將華格納作為對象的各種譴責。一如既往，一旦你着手書寫附加篇章，那就意味着你的觀點不同於主流觀點，也就是將華格納視為音樂界的黑格爾的觀點，同時在偉大藝術問題方面也有不同的見解。

我所捍衛的立場是，我們處在偉大藝術復甦的前夜，而且正是在這一點上，我們不惜乞靈於華格納。我的假設是，偉大藝術可能再一次成為我們未來的一部分。我不知道如何成為未來的一部分，但是我堅信這一點。偉大不再只是我們過去的一部分，它同樣也會成為我們未來的一部分。認為如今所論及的偉大與先前的偉大並非是一回事兒，這是沒有意義的。那麼，這裏所涉及的是哪種偉大呢？

這裏涉及的當然是偉大藝術，但是，是與整體性割裂開來的偉大藝術。這種偉大藝術不應該被視作對整體性的美化，而應該被視作與整體性的分離。很明顯，這裏涉及到的是另一種秩序的偉大：它可以是一種沒有英雄主義化的英雄主義，一種縮減為戰爭範式以及其他這類事物的偉大。我們可以用多種方式來表達這一事物。這一偉大的新類型，可以作為我們當前形式的構成部分而被表現出來，在這種形式下，我們很可能會發現，我們面對的是兩個不同的華格納。

第一個華格納，是那個經過「華格納事件」的爭論構建起來的華格納，也就是我到目前一直在談論的華格納。我並不是說這個華格納就不存在（這樣做是荒謬的，因為這一事件是被合情合理地建構或討論的），但是我認為，他整個地與「偉大藝術」被終結這一假設關聯在了一起。他佔據着偉大藝術的位置，但這裏的偉大藝術是作為一個已經終結的事物而存在。然而，如果偉大藝術同時也是一項面向未來的創作計劃，而不僅僅是某些事物的終結，如果其復興指向不久的將來——即使相較與整體性割裂的偉大藝術，當今的藝術生活，在某些範疇中，深受無法避免的過失與苦難的折磨——那麼，華格納就能夠被各種方式復興。因此，我們將會與第二個華格納打交道。我們需要將華格納視作這樣一個人，這個人針對偉大藝術發表了他的見解，在今天，我們可以用不同於華格納自己的理解方式來看待這些見解，或者我們也可以用不同於那些構築「華格納事件」的人的理解方式來看待這些見解。以上就是我的假設。

事情本身不會改變，我們不能只是用整體性的方式對華格納加以理解，因為我們所需要面對的是與整體性割裂的偉大。因此，我們必須在華格納式的碎片中冒險。這倒不一定意味着，整體性要被忽視，而是說，我們可以在碎片中、在局部裏重新找到整體性的蹤跡。在這裏，連續性與不和諧音、局部與全局在音樂方面和戲劇方面相互對峙。我相信，以碎片化獨特的、適當的方式論及華格納——通過他的未來、他的藝術進程，也就是說，在微觀層面進行討論——我們將有可能在連續性與不和諧音、局部與整體之間的對峙本身中為華格納辯護，幫助他抵抗用來責難他的六種罪狀。因此，我將從檢察官的身份轉變為辯護律師的身份，因為材料已經有了明顯變化，這裏的訴訟也將不再與之前完全相同。

《瓦格納五講》

作者｜【法】阿蘭・巴迪歐

譯者｜艾士薇

校對｜鄧冰豔

出版社｜河南大學出版社

【本文獲「上河卓遠文化」授權轉載，微信公眾號：shbooks】

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