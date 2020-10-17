聖西門：當恐怖統治法國時，他們造成了甚麼？是饑荒！

空想社會主義（烏托邦社會主義）有三位代表人物：傅立葉、歐文，與今天出生的聖西門（Henri de Saint-Simon）。他們的學說大幅突破了當時的思想框架，造就了日後的馬克思、恩格斯寫下共產及社會主義理論，影響了整個人類歷史的發展。

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法國大革命的產物

1760年，聖西門伯爵魯弗魯瓦的克勞德・亨利（全名為 Claude-Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon）出生於巴黎貴族家庭，他的名字非常長，他甚至自稱是查理大帝的後裔，然而並這名字沒有給他甚麼過人之處，因他出生時家業早已衰落。他領政府津貼，十三歲拒絕參加宗教活動，十七歲與家庭決裂，從軍，十九歲成為上尉，參加北美戰爭又受傷被俘。戰爭過後他被釋放回國，這是他二十歲時的經歷。

《自由領導人民》（La Liberté guidant le peuple），法國浪漫主義畫家德拉克洛瓦（Eugène Delacroix）紀念1830年法國七月革命的作品（Wikimedia Commons）

十年後，法國大革命爆發，聖西門公開放棄伯爵這貴族身份，轟轟烈烈地參與這場革命。在雅各賓派掌權的恐怖政治時期，聖西門又因涉嫌參與反革命活動而成階下囚，他亦自此對革命持反對態度。大革命過後十年，聖西門已四十餘歲，然而他精力十足，到處結識名流，並意識到儘管革命的光輝過後，資本家仍然把握著國家社會的命脈。雅各賓派的恐怖統治與入獄的個人經歷深深影響了聖西門，他說道：看吧，當恐怖統治法國時，他們造成了甚麼？他們造成了饑荒！

恩格斯說，聖西門是法國大革命的產物。聖西門認為大革命不只是資產階級與封建地主之間的鬥爭，亦是大眾與前兩者的鬥爭。聖西門稱資產階級與封建地主為有閒階級（idling class），是不事生產、寄生於社會的一群；而對於所有投入於工作的大眾，他稱為工業階級（industrial class），涵蓋所有勞動人口，包括商人、銀行家、經理等職業，而不單單指工人。因此，法國大革命根本上就是一場階級鬥爭。後來的馬克思理論與共產主義發展，特別是階級鬥爭這一概念，正是受到聖西門的學說影響。

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階級鬥爭的提出

四十年的人生過後，聖西門終於寫下他的大作《日內瓦書信》（Lettres d'un habitant de Genève à ses contemporains，另譯《一個日內瓦居民給當代人的信》）。聖西門認為歐洲從十五世紀以來就出現了階級鬥爭，但他本人反對暴力革命，支持和平改造，宣傳通過教育去提高人類的理性。這也是他被稱為「烏托邦社會主義者」（Utopian socialist，又譯空想社會主義者）的原因。不過，恩格斯仍然認為，聖西門於1802年就有這觀點，屬非常具有洞見力。

聖西門熱愛貧苦大眾，但沒有高舉工人階級的重要性，他希望實現的，是一個由科學家、工業家與文化領袖主導的國際共同社會。他說：「改革家決不應當依靠刺刀來實現自己的想法」，以致他一生也無法實行他的主張，這點和傅立葉連一個「法朗吉」（Phalanstère/Phalanx）也沒有建好，有異曲同工之妙。

聖西門《日內瓦書信》（資料圖片）

1816年，聖西門正式宣佈，政治是關於生產的科學，政治將完全被經濟消化、吸收，而統治階級只要有善良與理性，國王和資產階級就會幫助無產階級。由於他的學說過於理想化，且無法實行，他的晚年一直潦倒失意。1823年他幾乎失去生存動力，開槍自殺，卻只打傷了自己一隻眼睛。而晚年他的思想開始偏向重視無產階級，一洗以往重視國王和資本家的說法，提出理性的實業制度，他本人稱之為「新基督教」（Nouveau Christianisme/New Christianity）。兩年以後，他與世長辭。

聖西門的學說生前幾乎是一段可笑的幻想，但正是這些思想經由他的門徒傳播，日後在科學社會主義（scientific socialism）之中紮穩了根，到了十九世紀中葉以後，被馬克思和恩格斯吸收轉化，成了席捲全球的共產主義思潮。聖西門曾說過：「必須讓有天才的人獨立，而人類應深刻掌握一條真理：要讓天才成為火炬，別讓他們放棄真正的使命。」他的一生就是社會主義的火炬，後來就點起了左派意識形態的燎原之火。

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