魯迅：我的作品太黑暗了，偏要向「黑暗與虛無」作絕望的抗戰

1936年的今日，無人不知的大文豪周樹人，亦即魯迅，在上海死於肺結核。人們稱他為「民族魂」，稍為 Google 一下已經很多有關他詳細的生平資料。今日對魯迅的學術研究被視為一門顯學，多集中在他文學上的貢獻，香港中學文學課程裡也研究他的作品《藥》。不過，亦有不少學者關注魯迅作品中哲學思考的部份。作為一位具嚴謹邏輯思維、又具文人氣息的學者，魯迅棄醫從文、辦過雜誌、當過教師，他在哲學的思考轉變又是怎樣的呢？

《野草》與存在主義

要將魯迅強行套入一種西方哲學，似乎帶點牽強。他的思想歷史過程很複雜，青年時期他曾信奉達爾文的演化論，他自己談到這件事時說：「那個時候，演化論使我相信進步，相信未來。」後來，就如《野草》所表現的，他對尼采充滿熱情。雖然他有與中國傳統哲學的相通之處，卻又不全相同。對於有著多個思想面向的魯迅，我們既想強調他有哲學性思考的一面，卻也不希望他被單純看待為一個哲學家，而侷限了他其他的思想面向。

魯迅的文集很早就被日本學者竹內好翻譯（筑摩書房）

有評論家指魯迅的作品帶有存在主義色彩，並以魯迅的《野草》、《吶喊》及《彷徨》等作品作論證，又與尼采、叔本華的思想作參照。魯迅在給許廣平的信中就曾寫道：「我的作品太黑暗了，我常覺得惟『黑暗與虛無』乃是『實有』，卻偏要向這些作絕望的抗戰⋯⋯」不過，我們仍然難以承認說魯迅有嚴謹的哲學系統，他雖然閱讀過叔本華、齊克果，甚至翻譯過《查拉圖斯特拉如是說》，但他只是偏好哲學家們有獨立思考精神，而並非真正的「存在主義」。

真正的存在主義包括怎樣的哲學思考呢？讀者可以讀【無睡意哲學】的「存在主義」篇

哲學與文學之結合

魯迅曾參與左翼作家聯盟，亦對蘇聯文學有研究，但他認同的更多是當中的文藝精神，而未必俄國馬克思主義思想。他對政治的思考與承擔來自道德感情，且不同意文學應該服務於政治，甚至說過革命文學是無用的。只是後來，毛澤東騎劫了他的左翼思想。

還記得昨天提到獲得諾貝爾文學獎的哲學家柏格森嗎？文學與哲學結合是十分難得的事，若硬要用一種普遍的認知來理解哲學語言和文學語言這兩種語言，前者會顯得更講求嚴謹的邏輯，後者則既隱晦又時而顯得跳躍、斷裂。然而兩者決非河水不犯井水、毫不相關，因為哲學也需要文學語言帶給人貼近生命的「體驗」，特別是對要人對形而上學有理解時。不然一般人面對「冷冰冰」的哲學理論時只能遠觀，而不能代入自身的體驗。

柏格森：「創化論」生命哲學與綿延的連續時間

所以我們會認同卡夫卡、卡繆等文學作品中哲學化的部分，這些作品讓我們更貼身地理解哲學與文學結合的魅力；或是柏格森以優美文筆書寫哲學理論時所賦予人們的吸引力。所以文學與哲學的結合是具意義的，今天，我們不妨以這個角度重讀魯迅的作品。

重溫學者張歷君論魯迅的片段——張歷君：魯迅——從尼采思想脫胎而成的異端

張歷君對於晚清民初學者研究的問題意識——

張歷君談《瞿秋白》（上）：走出「只有西方才出理論」的迷思

張歷君談《瞿秋白》（下）：歷史的可能性是一系列分岔的脈絡

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