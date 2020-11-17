羅伯特・歐文：世上首間幼稚園創辦人　是位烏托邦社會主義者

過去的 Events，我們討論過烏托邦社會主義（Utopian Socialism，又稱空想社會主義），提到主義共有三位代表人物，在十月份時已經介紹過其中兩位：傅立葉和聖西門，今天我們終於迎來了第三位——羅伯特・歐文（Robert Owen），今天是他的死忌。

傅立葉：蘋果引領人類歷史⋯⋯那個我在餐廳碰到貴得不合理的蘋果

小編不時覺得「空想社會主義者」這個名稱其實帶了點負面意思，是空有理想的，沒有考慮物質條件，所以小編更喜歡稱之為「烏托邦社會主義」。

摩爾（Sir Thomas Moore）的《Utopia》（Dover）

「烏托邦」（Utopia）的字源可追溯到希臘文的「Eutopia」（善邦，Good Place）﹐或是「Outopia」（烏有之鄉，Nowhere）。歷史往往「成敗論英雄」，把烏托邦社會主義的行動稱為「空想」。我們不妨撇去結果，為那些烏托邦社會主義者平反——縱然他們爭取的結果看來，鳥托邦是永無止境，是不可實現的「Outopia」，但過程中，他們追求的「Eutopia」確實存在。

摩爾：第一個烏托邦主義者

當用這樣的角度來看，我們會發現這些社會主義者的一生是淒美、甚至悲壯的，他們讓人看到了社會的不公和剝削，藉此訴說了他們作為「好人」的故事，而我們將要介紹的羅伯特・歐文也是一個如此的「好人」。

教育：世界上第一間幼稚園

1776年，歐文生於一個英國家庭，不算富有，十歲時候就和當時許多青年人一樣，當上學徒，後來他和別人合作開了一間工廠，成為一個老闆。從一開始，我們就能看到他社會主義的一面：他主動為自己的工人改善福利，縮短工時、提高工資。

而且歐文很注重兒童的教育和福利，他認為「人們在幼兒時期和兒童時期被培養成什麼樣的人，成年後也就是什麼樣的人。現在如此，將來也是如此。」所以，在他的工廠裡不容許聘請十歲以下的兒童。1816年，他更在自己的廠區內設立了一所很接近今日的幼兒學校的設施，名為「性格陶冶館」，裡面有遊戲場、健身房、理解和推理能力的學堂、紡織及體格訓練課、演講晚會、教堂等等，十分全面。

馬克思・利伯曼（Max Liebermann）《阿姆斯特丹的幼稚園》（nfants School (Bewaarschool) in Amsterdam），1880年（Wikimedia Commons）

新拉納克村：歐文的理想社會實踐

在工廠區的福利和教育方面受到鼓舞後，歐文決定把工廠區改名為「新拉納克」（New Lanark），並出版了一本他最著名的作品《新社會觀，或論人類性格的形成》（A New View of Society: Or Essays on The Principle of Formation of Human Character），將他在「新拉納克」的實踐、改革理論集於書中。

奧文《A New View of Society and Other Writings》（Penguin Books）

而到了1820年，他發表《致拉納克郡報告》，裡面包含了他希望實踐社會主義的理想，此文一出，資本主義上流社會大力反對，他不再作為一個「資本階級的慈善家」，而是成為我們日後所指的「烏托邦社會主義者」。

在他49歲那年，他決定把他改革的理想實驗在美國印第安納州一片土地上，他傾盡財富買下了那片土地，創辦「新和諧村」，繼續他的共產主義理想。但可惜，這個計劃在運行了兩年就終結了。

聖西門：當恐怖統治法國時，他們造成了甚麼？是饑荒！

歐文在1858年的今天去世，但他一生也沒有放棄自己的社會理念，在1828年「新和諧村」失敗後，他回到英國繼續積極推動社會合作實踐，更一度成眾議員參與改革社會，去世前更熱心鼓吹平等﹐去信當時美國總統林肯要求解放黑奴。今日我們評價他時，雖然清楚看到了他「空想」的失敗結果，卻也看到作為改革教育、人事管理的出色貢獻。

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