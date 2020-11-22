《馬克思：愛情與資本論》：當馬克思在寫到剩餘價值的時候

【01哲學編按】克勞斯・吉廷格（Klaus Gietinger）所著的《馬克思：愛情與資本論》，以故事的形式表現出馬克思的一生，以及他書寫《資本論》的歷程。本書不是馬克思的傳記，而更接近一幕幕關於馬克思的戲劇。今天選了《資本論》中關於剩餘價值的一節，讓我們以淺白的語言來再讀馬克思這個極為重要的概念。

馬克思：社會的歷史都是階級鬥爭的歷史

資本是沒有顏色的，被分為固定資本與可變資本。

杜希與腓特列繼續在黑板上沙沙作響地寫。

固定資本是生產工具的價值（原料、生產工具，特別是機器），簡稱 c。

可變資本是工人們的勞動力價值，簡稱 v。

所謂無產者無償產生的價值，就是剩餘價值，簡稱 m。

生產資料【註1】會不斷地產生價值，直到耗盡。

「因此生產資料永遠無法帶給產品比自身更多的價值。」

工人卻可以使產品增加價值。

（Unsplash: Museums Victoria@museumsvictoria）

「這是有效勞動力的一種天賦，從活生生的工作當中，給予產品價值，並且從中獲得價值，這種天賦並不花費勞動者一分一毫，卻給資本家帶來許多收益。」

我們以 C 作為資本的話：

那麼 C = c + v + m，也就是固定資本（生產資料的價值）加上可變資本（工人的價值）加上增值。如果我們始終以資本流動的角度來看，那麼 v + m 就是新增的價值。

剩餘價值率就是 m 除以 v，也就是剩餘價值除以可變資本的價值。換句話說，就是更多工作除以必要的工作。

剩餘價值率會給出剝削程度的資訊。

要是 v 有九十英鎊的價值，那麼 m 也會有九十英鎊的價值。

我們假設一百個女工的工作值九十英鎊，卻製造了一百八十英鎊，那麼，她們就帶來了九十英鎊的剩餘價值。剩餘價值率是 90 ／ 90，等於一。資本家付了九十英鎊，卻獲得一百八十磅。

（Unsplash: Museums Victoria@museumsvictoria）

絕對剩餘價值。

剩餘價值因為工作日的延長而產生，因此，我們說，一天工作不只十小時，而是十二小時。現在我們假定付給女工們一百英鎊，然後卻有了一百英鎊的剩餘價值。意思就是，資本家每十小時就會獲得一百八十英鎊，但是他只花了九十英鎊。現在，他只花一百英鎊，就獲得兩百英鎊。之前的獲利是九十英鎊，現在則是一百英鎊。

因此資本家希望他的女工們盡可能長時間為他工作，可能的話，最好是二十四小時。這樣是不行的，凡事都有限度（體能的限度，好比階級鬥爭）。資本家卻試著讓這個限度盡可能擴張。

（Unsplash: Museums Victoria@museumsvictoria）

相對剩餘價值。

由於工作日的延長有其自然限度（在發展出來的工人運動當中也有著階級鬥爭式的限度），因此，如果資本家將必要的工作時間——也就是消耗掉的時間，讓工人換得生活所需——降到最低，對於資本家會是好的。這個法則只有當工作的價值被降到最低時才有用。透過降低工資可以行得通，但是這樣，工人會餓死，效果終究會適得其反。而工人的生活所需如果變便宜，資本家也就可以減少必要的工作。

生活所需在此不只是所需的飲食，也包括襯衫、鞋子、褲子、椅子、桌子、房子與每天需要的東西等等（之後會需要更多，這要依照社會的發展情況）。當所有生活所需之物變得便宜，一切商品的價值也會降低，因此，唯有透過提高勞動生產力才能製造等量的「生活資料」【註2】。更有生產力的東西，譬如新機器，它們與舊機器等值（假設是一千英鎊），對單一商品則付出較少價值。

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於是我們假定，一臺機器在它存在的年限當中生產出一萬頂帽子，另一臺則生產兩萬頂。那麼，一頂帽子之前值十分之一英鎊，之後則是五分之一英鎊。生活對於女工而言，變得明顯便宜許多。然而，她們必要的工作價值，也就是能夠換取生活所需的必要價值，卻因而降低，她們全都得到更少的工資（在此我們先不考慮罷工與工人運動）。譬如本來應該拿到九十英鎊，現在變成八十英鎊。所以剩餘價值除以必要的工作就是，90 / 80 = 1.125。

剩餘價值率已經變高（本來是 1，現在變成 1.125），剩餘價值是相對的，剝削因而變多了。

為何資本家應該提高企業的生產力呢（無論是生產生活必需品還是其他東西）？

（Unsplash: Museums Victoria@museumsvictoria）

現在，如果製帽的資本家能夠以更便宜的價錢把帽子賣出去，就有機會賣得更多，也賺得更多。他獲得額外的營利，直到其他人也仿效他用新機器製造。

每當卡爾從圖書館拖著疲憊的身體走出來，或是每當他清晨醒來時，偶爾看見晨曦，或是每當他又寫完新的一章（大多會在後來進行修改），就會看見自己的皮膚也製造了新的東西，這些東西既沒有使用價值，也沒有交換價值，意思就是，它們既沒有用，也不能賣。這些東西只包含膿與血。至於汗水與眼淚，平常在家裡已經流夠多了。

癤與紅疹一波一波地來襲。卡爾寫《資本論》的時候，只要中途一休息，就深陷疾病襲擊的低谷。而他只要繼續前進，就開始流膿。

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註釋：

1. 生產資料（Produktionsmittel）除了生產工具外，還有原料、廠房、土地、森林、河流、礦藏和維修器材等一切人們物質資料生產所必需的物質條件。

2. 生活資料（Lebensmitteln），指經濟、社會、文化生活所需的物品。

《馬克思：愛情與資本論》（Karl Marx, die Liebe und das Kapital）

作者｜克勞斯・吉廷格（Klaus Gietinger）

譯者｜彤雅立

出版社｜南方家園

出版日期｜2020/01/15

【本文獲「南方家園 」授權轉載】

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