紐拉特：除了科學，我們沒有更高的權威

今天是著名的奧地利科學哲學家、社會學家、政治經濟學家奧圖・紐拉特(Otto Neurath)的誕生日子。一說到紐拉特,人們可能馬上想到在哲學史上甚為著名的維也納學圈(Vienna Circle),因為紐拉特正是該學圈的重要代表人物。不過大多數人都把目光投在石里克、卡納普,甚至和該學圈間有往來的哲學家維根斯坦(Ludwig Wittgenstein)身上,而忽視了紐拉特。事實上,紐拉特是一位頗有想法的思想家,他提出了不少重要的思想,值得人們肅然起敬。

奧圖・紐拉特(Otto Neurath)(Wikimedia Commons)

紐拉特出生於出奧地利維也納,紐拉特可以說生於一個書香門弟的世家,其父是著名的政治經濟學家威廉・紐拉特。不知是否受其父或家風的影響,他後來也成為一位政治經濟學家,當時他的學術成就遠不局限於政治經濟學領域。紐拉特雖然在維也納修習數學,但隨後北上至德國的柏林求學,並在柏林大學的政治科學與統計學院獲得博士學位,這段求學歷程跟同時代的維根斯坦相似。後來紐拉特跟一眾維也納學圈的成員,如哲學家卡納普(Rudolf Carnap)、物理學家石里克(Moritz Schlick)與數學家哥德爾(Kurt Gödel)等相聚於維也納,並與維根斯坦舉行不定期的聚會。

擁抱實證性

眾所周知,維也納學圈倡導邏輯實證論或邏輯經驗主義,因此,學圈成員較關注邏輯與科學哲學。紐拉特本人亦不例外,他是一位非常極端的邏輯實證論和科學主義者,同時他亦是學派中比較左傾的思想家。紐拉特著重實證性,因此跟傳統的形而上學極不咬弦,甚至以打擊後者為己任,試圖以科學驅逐形而上學。傳統形而上學家傾向試圖為科學打下穩固的基礎,即希望找出在科學背後、支撐著科學的形而上學基礎。

紐拉特因此提出,除了科學,我們沒有更高的權威。科學不需要、亦根本沒有形而上學家所認為隱密的形而上基礎,因而我們不需要在科學之外尋找科學的基礎。紐拉特追求的是一種統一的、純粹的科學。因此紐拉特擁抱邏輯方法與實證方法,以刪除科學中模稜兩可和未能證實的形而上學成份。紐拉特的邏輯實證思想非常激進,這使得他跟其他維也納學圈,甚至是其他邏輯論者區分開來。維根斯坦認為哲學不是形而上學的體系和命題組,而只是關於對語言的批判;卡納普則視哲學為關於科學的後設學問;但紐拉特走得更遠,他完全不接受諸如哲學、科學哲學、知識論等東西。簡單來說,在紐拉特眼中,我們只有命題:從命題開始,亦結束於命題;除此之外,別無其他。

紐拉特的最後著作之一,視覺自傳《From hieroglyphics to Isotype: a visual autobiography》(Hyphen Press)

統一科學的夢想

對於紐拉特而言,既然科學無非講求經驗的實證性,亦即研究在物理上可經驗、可被證實的經驗現象,因此就有了統合各門學科的理想。因為學科之為學科,無非是以經驗實證與研究為指導,因此,基於經驗而統一各門學科的理想有其合理性,而不是一種幻想。事實上紐拉特和當時很多維也納學圈的成員一樣,他們都不是一堆盤踞在書齋裡的書生,而擁有統合人類各個學科的宏大理想。近來,人們開始強調跨學科合作與對話的重要,其思想基礎都是基於相信各門學科(雖不至於全部),實踐上有部分是相似與重疊的。

為教育而設的圖像語言

紐拉特亦積極推動圖像語言及圖標/象形符號(pictogram)的應用。紐拉特1919年創立維也納社會及經濟博物館(the Social and Economic Museum of Vienna),同時與德國現代主義藝術家 Gerd Arntz 合作,發展出「維也納圖像統計法」(Vienna method of pictorial statistics),並應用在博物館,以簡單、非文字性的方式向民眾傳達當局於住屋、健康與教育方面改革政策(紐拉特特別希望能將這些重要訊息傳達給文盲人士)。其後這套系統發展成「Isotype」(International System Of Typographic Picture Education),成為一套以圖像形式展示社會、科技、生物與歷史方面的資訊的方法。因此,在哲學以外,紐拉特亦可謂是現今流行的 infographic(資訊圖表)的先驅。

