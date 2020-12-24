一戰的平安夜：戰壕之間最危險的無人地帶　成敵對士兵禮物交換區

今天是平安夜，除了吃火雞、詠聖歌之外，對大部份的人而言平安夜是喜悅和歡欣的象徵。當然在我們感到的幸福的時候，也別忘了還有不少人不得溫飽，身在戰火之中。世界和平也應該是所有人類的聖誕願望。

1914年的今日，世界人民迎來了開戰後的第一個平安夜。12月初，因著節日臨近，人們渴望團聚，祈求和平的聲音在各地湧現；當時就有101位英國婦女聯署了一封公開信，表達了和平的意願。12月7日，當時的教宗本篤十五世，亦懇求政府之間能停戰：「但願槍砲至少在天使詠頌的夜晚，能沉默無聲」（that the guns may fall silent at least upon the night the angels sang.)。

1915年1月9日的《The Illustrated London News》上，一位藝術家為平安夜休戰事件所畫的插圖（Wikimedia Commons）

休戰情況

雖然各地政府的官方言論強硬地拒絕了這個請求，但前線的士兵之間卻有點失去戰意了。12月24日晚，德軍在比利戰的戰壕掛起了聖誕裝飾、點起蠟燭，開始詠唱聖誕歌；英國的士兵聽到後，也開始以歌聲回應。原本戰壕和戰壕之間最危險的「無人地帶」，即時變成了禮物交換區，軍人們交換食物、香煙，或是一些紀念品：如帽子和鈕扣。在元旦時，英德雙方更列隊走到「無人地帶」逐一握手、擁抱，互相祝福。

英軍一位隊長羅伯斯・帕得里克・邁爾斯（Robert Patrick Miles）在12月30日的日記中寫道：「星期五，我們過了最不尋常的聖誕節。一種不經計劃並非法的、但完全可以讓人理解和順應的休戰，就出現在我們和我們的朋友面前。有趣的是，出現在我們眼前的戰線——在我們左、右，能聽到他們停下射擊，代之以歡呼。事情發生在昨晚——一個飄著白霜的寒夜，黃昏後不久，德國人開始和我們高呼：『英國人，聖誕快樂！』當然我們的同伴也喊了回去，目前雙方都有大量的士兵離開了他們的戰壕——手無寸鐵地。還有些人在『無人地帶』中辯論、猜謎語。這裡的協議是一切靠自己來進行，希望雙方在午夜之前，都不要開火。男人之間稱兄道弟（我們自然沒有容許他們太靠近我們的戰線），交換香煙與最大限度的良好友誼。」

停戰期間，英德兩軍在「無人地帶」上集會（Wikimedia Commons）

一位醫生的書信寫道：「一場足球賽，在他們和我們的戰壕之間舉行」（a football match... played between them and us in front of the trench），根據其中一位英國士兵紀錄的版本，比賽結果是3比2，德國勝利。但因為證據太少，後世歷史學家對這場比賽是否真正發生過都抱存疑態度，但唯一肯定的是，士兵們在當年的今天放下了武器，他們渴望和平的相處。

嘗試再現這場足球賽的相片（資料圖片）

除了英德兩軍，法國和德國之間也同樣出現了氛圍，因著村落的聖誕鐘聲，緩和了緊張的對戰氣氛，軍人通過廢棄的隧道互相拜訪，交換葡萄酒、捲煙、餅乾、麵包和火腿。東線戰場方面，奧匈帝國也首先向俄羅斯問好，俄方亦釋出友善的回應，雙方在「無人地區」會面。

僅有的休戰

可惜節日帶來的和平並不長久，原來被封鎖的聖誕休戰消息，很快就被報導出來，、法兩國出現批評士兵叛國的言論，令休戰的喜悅很快就被蓋過。

雖然1914年以後，還是有士兵作出零星的休戰嘗試，但並沒有引起正面的回應。雙方指揮官為了防止休戰再發生而作出對策。像是1915年的復活節，德軍的邀請被英軍拒絕。後來，部隊作休戰舉動和釋出好意的士兵都被指違反軍規而受到處分。雖然其後東線戰場上，曾演過類似的場面，但直到1918年一戰完結前，再沒有出現過一次休戰的紀錄——「無人地帶」的平靜又再次被槍聲打破。

2005年的法國電影《聖誕快樂》（Merry Christmas），故事改篇自這段休戰事蹟（Sony Pictures Classics）

戰爭是小部份人出於自私而成的結果。今天回顧百年前的歷史，看到大動干戈的士兵們能在戰場上放下敵我，建立友誼、釋出和平的渴望，不免令人感動。今日，雖然戰亂較少，生活安穩，但也不要忘記反思該如何珍惜與守護世界和平。

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