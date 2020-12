一戰的平安夜：戰壕之間最危險的無人地帶　成敵對士兵禮物交換區

今天是平安夜,除了吃火雞、詠聖歌之外,對大部份的人而言平安夜是喜悅和歡欣的象徵。當然在我們感到的幸福的時候,也別忘了還有不少人不得溫飽,身在戰火之中。世界和平也應該是所有人類的聖誕願望。

1914年的今日,世界人民迎來了開戰後的第一個平安夜。12月初,因著節日臨近,人們渴望團聚,祈求和平的聲音在各地湧現;當時就有101位英國婦女聯署了一封公開信,表達了和平的意願。12月7日,當時的教宗本篤十五世,亦懇求政府之間能停戰:「但願槍砲至少在天使詠頌的夜晚,能沉默無聲」(that the guns may fall silent at least upon the night the angels sang.)。

1915年1月9日的《The Illustrated London News》上,一位藝術家為平安夜休戰事件所畫的插圖(Wikimedia Commons)

休戰情況

雖然各地政府的官方言論強硬地拒絕了這個請求,但前線的士兵之間卻有點失去戰意了。12月24日晚,德軍在比利戰的戰壕掛起了聖誕裝飾、點起蠟燭,開始詠唱聖誕歌;英國的士兵聽到後,也開始以歌聲回應。原本戰壕和戰壕之間最危險的「無人地帶」,即時變成了禮物交換區,軍人們交換食物、香煙,或是一些紀念品:如帽子和鈕扣。在元旦時,英德雙方更列隊走到「無人地帶」逐一握手、擁抱,互相祝福。

英軍一位隊長羅伯斯・帕得里克・邁爾斯(Robert Patrick Miles)在12月30日的日記中寫道:「星期五,我們過了最不尋常的聖誕節。一種不經計劃並非法的、但完全可以讓人理解和順應的休戰,就出現在我們和我們的朋友面前。有趣的是,出現在我們眼前的戰線——在我們左、右,能聽到他們停下射擊,代之以歡呼。事情發生在昨晚——一個飄著白霜的寒夜,黃昏後不久,德國人開始和我們高呼:『英國人,聖誕快樂!』當然我們的同伴也喊了回去,目前雙方都有大量的士兵離開了他們的戰壕——手無寸鐵地。還有些人在『無人地帶』中辯論、猜謎語。這裡的協議是一切靠自己來進行,希望雙方在午夜之前,都不要開火。男人之間稱兄道弟(我們自然沒有容許他們太靠近我們的戰線),交換香煙與最大限度的良好友誼。」

停戰期間,英德兩軍在「無人地帶」上集會(Wikimedia Commons)

一位醫生的書信寫道:「一場足球賽,在他們和我們的戰壕之間舉行」(a football match... played between them and us in front of the trench),根據其中一位英國士兵紀錄的版本,比賽結果是3比2,德國勝利。但因為證據太少,後世歷史學家對這場比賽是否真正發生過都抱存疑態度,但唯一肯定的是,士兵們在當年的今天放下了武器,他們渴望和平的相處。

嘗試再現這場足球賽的相片(資料圖片)

除了英德兩軍,法國和德國之間也同樣出現了氛圍,因著村落的聖誕鐘聲,緩和了緊張的對戰氣氛,軍人通過廢棄的隧道互相拜訪,交換葡萄酒、捲煙、餅乾、麵包和火腿。東線戰場方面,奧匈帝國也首先向俄羅斯問好,俄方亦釋出友善的回應,雙方在「無人地區」會面。

僅有的休戰

可惜節日帶來的和平並不長久,原來被封鎖的聖誕休戰消息,很快就被報導出來,、法兩國出現批評士兵叛國的言論,令休戰的喜悅很快就被蓋過。

雖然1914年以後,還是有士兵作出零星的休戰嘗試,但並沒有引起正面的回應。雙方指揮官為了防止休戰再發生而作出對策。像是1915年的復活節,德軍的邀請被英軍拒絕。後來,部隊作休戰舉動和釋出好意的士兵都被指違反軍規而受到處分。雖然其後東線戰場上,曾演過類似的場面,但直到1918年一戰完結前,再沒有出現過一次休戰的紀錄——「無人地帶」的平靜又再次被槍聲打破。

2005年的法國電影《聖誕快樂》(Merry Christmas),故事改篇自這段休戰事蹟(Sony Pictures Classics)

戰爭是小部份人出於自私而成的結果。今天回顧百年前的歷史,看到大動干戈的士兵們能在戰場上放下敵我,建立友誼、釋出和平的渴望,不免令人感動。今日,雖然戰亂較少,生活安穩,但也不要忘記反思該如何珍惜與守護世界和平。

