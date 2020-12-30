懷海德︰要對歐洲哲學作最保守的描述，它是對柏拉圖的一系列註腳

你有聽過「全部哲學史不過是對柏拉圖的註腳」嗎？這句話正出自當年今天逝世的懷海德。雖然這句說話流傳甚廣，但懷海德本身不算是嚴格意義的柏拉圖主義者，而主張一套「歷程哲學」，希望能將業已分崩離析的現代思想重新帶入一種和諧的整體之中。

不少人認為自二十世紀開始（尤其是在所謂的後現代思潮以後），哲學家已經不再追求建立宏大的體系，轉而研究眾多微觀的、個別的現象。不過這句話並不精確，因為他們錯過了今天逝世的懷海德的身影。阿佛列・懷海德（Alfred North Whitehead）的哲學定位相當怪異，一方面他跟許多後現代哲學家一樣，強調變動、主張打破陳腐的教條；但另一方面，懷海德又力圖建立一個包攬所有存在和現象的體系。到底懷海德是誰﹖

阿佛列・懷海德（Alfred North Whitehead）（Wikimedia Commons）

懷海德是一個「百足咁多爪」的人，他是英國著名的哲學家、數學家、邏輯學家，半個科學家、科學哲學家、教育家與社會學家。而他亦是著名數學家、邏輯學家與哲學家羅素（Bertrand Russell）的老師。他們兩師徒發生過一件趣聞：據說懷海德晚年曾為報章撰寫一篇文章，羅素閱後，說老師 muddleheaded（老糊塗）矣，而懷海德則說羅素 simple-minded（不成熟），那時懷海德已經90歲，而羅素是80歲，不過兩位都是典型的英倫紳士，所以「君子交惡，不出惡言」。

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事實上，懷海德和羅素二人曾攜手合作，並在學術上取得極大的成就。他們兩人曾合著《數學原理》（Principia Mathematica），書中力圖證明數學的基礎是邏輯法則，因而被認為是數學和邏輯學史上最重要的著作之一。而懷海德本人亦曾著《歷程與實在》（Process and Reality: An Essay in Cosmology），而被人稱為「歷程哲學」（process philosophy）的創始人。

《數學原理》（Principia Mathematica）

哲學史不過是對柏拉圖的註腳

大家可能對《歷程與實在》這個書名有點陌生，可是如果你聽過「哲學史不過是對柏拉圖的註腳」這句話，它就是出自於這本書。

這是否意味懷海德是最忠實、最激進的柏拉圖主義者呢？其實不然。他書中的原話是：「若要對歐洲哲學傳統作最保守的一般性描述，它是由對柏拉圖的一系列註腳組成。」（The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato.）再將這句話置於書中段落的語境下來看，懷特海指的「柏拉圖」並非所有學者從柏拉圖著作中抽取出來作己用的思想系統，而是散落於柏拉圖著作的各種概念，作為一個永不能窮盡的寶庫，從來都是（而且以後亦繼續是）歐洲思想永遠的泉源。

柏拉圖《對話錄》（Princeton University Press）

過程是宇宙的常態，世界是環環相扣的整體

《歷程與實在》是懷海德的主要作品，他在其他領域的理論發展，大多基於這本著作。他在書中明確指出：世界是由所有有機體構成，而有機體之間有著相互共生的關係，它們之間時刻進行交互作用，例如水分滋潤大地，大地又孕育植物，植物又供動物食用，任一事物消失，必然直接或間接影響另一事物的生滅變化。他指出生滅變化意味著變動，變動即是過程，過程就是宇宙的常態，所以懷海德指出唯有過程即是實在。因此，人們把他的哲學稱為「歷程哲學」。

懷海德《歷程與實在》（Process and Reality: An Essay in Cosmology）（Free Press）

懷海德眼見西方文明在現代發展中，基於各種原因，對原本為一個和諧、有機整體的自然作出強力的切割，致使自然和人自身都趨於肢離破碎。在經濟方面，工業活動的發展和科學活動始於人和世界的分離和對立。除此之外，哲學的過度反思，也使得人和自身也出現分裂，因為反思意味住人把自己分作兩部分，自己把自己當作思考的對象，人同時成了思考的主體和客體／對象，因此造成人自身內部的分裂。懷海德的歷程哲學，主張事物之間原本就為互相扶持、環環相扣的親密關係，希望為早已遭到撕裂、分離和對立之苦的人們提供出路。他一方面試圖把人類安放在一個和諧一致的整體當中，借此消融一切對立與分裂，同時消滅一切物種中心主義；另一方面，鼓勵人們能夠在與世界的互動中，達到一種動態的平衡。人類在這個環環相扣的整體當中，就不存在一個中心點，就如在一張網中，人們能見到無數多個網眼，但根本不能指出那個網眼才是中心一樣。

哲學反思的兩難

事實上，試圖使人們重投整體之中，以消弭一切對立產生的痛苦，這種思想在哲學史上並不新鮮。以十九世紀初的德國古典哲學（比如謝林和黑格爾）為例，這派哲學主張人們需要通過揚棄對立，從而達到一種更高層次的綜合。然而相較懷海德，他們看待哲學的態度比較含糊、矛盾，一方面視哲學反思為一切對立、分離甚至痛苦的根源，另一方面卻又肯定，哲學反思使人成為不同於其他事物的理性存在者，從而登上世界舞台的中心。

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由此說來，哲學反思就恍如是智慧的開端，但同時亦是人類的詛咒，因為它，人類被逼陷入一系列、無盡的分離和對立中。依此邏輯，我們就面對以下的問題：到底我們應該按照德國古典哲學的進路作反思，因而脫離主客二分之前的共融狀態；還是跟隨懷海德的建議，重新投入到整體的世界之中好呢﹖

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