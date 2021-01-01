元旦：新的一年開始　現今世界通用的「西曆」之由來

新年新氣象，今天是一月一日，又稱「元旦」。今天按理說是公眾假期，也許大家可以好好休養生息，養精蓄銳，待新一年大展拳腳。不過話說回來，今天是元旦，但正如哲學家黑格爾（G. W. F. Hegel）所言「熟知非真知」，大家可能對元旦這個節日的起源、演變和定制可能尚不了解，今天就讓我們一起回到過去，重構元旦的歷史吧。

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短短「元旦」兩個字，其實已經內蘊相當深刻的含義，「元」在漢語中有「開始、第一」的意思。在《周易》這部人稱奇書之中，一共載有六十四個卦，第一個卦為「乾」卦，在它的卦辭中就有「元亨利貞」的界說，「元」就作「始」解。而「旦」意思是太陽日出、早晨。從這個字的形象來看，下面的「一」看似是海面、地面；「日」就是太陽，兩字合一就描繪了太陽從地面或海面升高的情境，相當繪聲繪影地說明了一日之始的景象。因此，所謂「元旦」意思是新一年的開始。

「旦」的象形字書畫（資料圖片）

元旦對於西方人而言，可能並不陌生，因為他們長期使用公曆（即格列高曆、基督曆），但對於生長在漢族文化圈的我們，習慣公曆和農曆並行不悖，儘管現代華人現已較少關注農曆。說到這裡，可能我們會感到暈頭轉向，因為如果說元旦指新一年的開始，基於我們公曆和農曆並行，我們豈不是有兩個元旦？其實習慣上我們會把公曆的一月一日稱作元旦，而把農曆的正月初一稱作春節，原因是這段時間剛好是二十四節氣的立春，所以華人會以春節稱之。

西方的元旦

元旦本身是西方文明的一大發明。其實早在古埃及時，古埃及人選擇定居於尼羅河的兩岸，慢慢發展出一套獨特的農耕文化。正因為依賴農業維生，他們特別受惠於由尼羅河氾濫帶來肥沃的「黑土」，所以他們亟需把握尼羅河氾濫的規則。他們發現當天狼星和太陽一起東升時，尼羅河便會開始氾濫，而每次氾濫距離下次的氾濫相差365日，於是他們便把這一天稱作元旦。

凱撒（Gaius Julius Caesar）（資料圖片）

後來古埃及不幸先後成為希臘與羅馬的領地，羅馬帝國的統治者凱撒（Gaius Julius Caesar）推廣一套新的曆法，這套曆法在公元前45年1月1日起開始執行，一年設十二個月，每四年有一個閏年，稱作儒略曆（Julian calendar）。可惜的是，這套曆法隨住日子的推移，積累的誤差愈來愈大。1582年3月1日，羅馬大公教會教宗格列高利十三世（Pope Gregory XIII）在儒略曆的基礎上，修改出一套新的曆法，每年的平均長度為365.2425日，而這套曆法就是現在廣為人使用的「公曆」、「西曆」，為了紀念教宗格列高利十三世，所以人們有時又稱之作「格列高利曆」（Calendarium Gregorianum）。

格列高利十三世（Pope Gregory XIII）（Wikimedia Commons）

中國的元旦

中國採用公曆，其實始於1912年1月1日中華民國的建立。這一天，孫中山在南京宣佈中華民國臨時政府的成立，自任中華民國暫時大總統。他在這一天發表了一有名的《中華民國大總統孫文宣言書》，人們能夠在宣言書的最尾處見到「大中華民國元年元旦」。這是首次在政府的公告文書中採用了西方的「元旦」節日。不過孫中山並沒有用公曆而廢農曆，他隨即下令「行夏正，所以順農時；從西曆，所以便統計」。由此，華人便農曆和公曆並行不悖，習慣稱公曆的一月一日為元旦；農曆正月初一為春節。

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