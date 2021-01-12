伯克｜保守主義之父；社會的秩序與穩定　源於以往傳統智慧的累積

說到保守主義，你會想起甚麼？愚昧無知？落後？墨守成規？死抱祖宗家法？事實上保守主義作為一個近代才出現的政治思想，它並不全然如上述那樣頑固和抱殘守缺。深受自由主義熏陶的現代人，或許會對「保守主義」這個詞抱有一點負面的印象。然而直至今天，保守主義仍然是政治思想中的主流之一，在各國的政治舞台上，都跟自由主義分庭抗禮，甚至可以說，哪裡有自由主義，哪裡就有保守主義，反之亦然。兩者之間的對壘，構成了一幕幕政治爭論和交鋒的主線。

保守主義產生於18世紀的英國，一般認為創始人是英國政治思想家埃德蒙．伯克（Edmund Burke）。伯克生於愛爾蘭一個天主教家庭，他一生都保留著對宗教的同情心（詳見下文）。他曾當國會議員，極力主張政治改革，他批評國會支持北美獨立，亦口誅東印度公司在印度的橫暴斂財。乍看之下，伯克更像是一個自由主義者，而不是保守主義者。

埃德蒙．伯克（Edmund Burke）

保守主義的誕生

1789年，法國大革命爆發，震驚全世界。伯克思索良久，認為大革命發展下去，最終會對整個歐洲文明和秩序構成威脅。1790年11月日，伯克終於按捺不住，寫下《對法國大革命的反思》（Reflections on the Revolution in France）一書，正式標誌保守主義作為一股政治思潮，在西方政治思想史的舞台登場。

伯克《對法國大革命的反思》（Reflections on the Revolution in France）

那麼具體而言，保守主義是甚麼呢？首先，保守主義極其尊重傳統。在保守主義者看來，秩序與穩定源於以往傳統智慧的累積，是經過歲月考驗與實踐的智慧結晶，能夠留下來、為大多數人所遵行的傳統，一定有其合理性和優勝之處。伯克指出英格蘭的人民很清楚，繼承觀念這個原則，絲毫不排斥革新原則，它讓人們自由地獲得新的東西，也讓人們守住已取得的東西。

其次，保守主義甚為重視宗教的作用，伯克甚至認為宗教本是人的天性。他指出，人類是宗教的動物，無神論與人的理性和天性相違背，不可能長久。他的意思可能是，宗教為人類提供動力和希望，作為穩固的生活指導，能夠使人安份守己地活下去。

第三，相比理性，保守主義更推崇一個社群中的成見和權威。伯克不相信人的理性是萬能的，而且人們在大多數時候甚少使用自己的理性，更多以感性、習俗、權威等來指導自己的生活。伯克認為，聰明的管治者不會打破流行於社會的種種成見和權威，而是合理地運用之，達到穩定管治的效果。

儘管如此，伯克並不反對社會之中要有一定的變革，但他希望盡可能縮小變革的幅度。由於成見與權威愈舊即愈有價值，所以即使要進行變革，也必須以保留傳統為前提。因此可以說，伯克並不反對變革，反而力主改良，只是同時要避免激進。

伯克的敵手

在法國大革命那個年頭，不少人視大革命為是一次壯麗的日出，甚至遠在萊茵河彼岸的德意志地區，一眾思想家也為大革命歡呼叫好。可是伯克突然拋出這本保守氣息濃厚的著作，肯定惹來不少人猛烈的批評。伯克的曾經好友，美國開國元勛（Founding Fathers of the United States）之一，並以小冊子《常識》（Common Sense）聞名於後世的思想家潘恩（Thomas Paine），便忍不住撰文駁斥伯克反對法國大革命，是野蠻和無知的表現。潘恩為了駁斥伯克，匆匆以三個月時間完成《人權論》（Rights of Man），並在書中批評伯克：「英語中的辱人之語，只有小部分未被伯克先生用在法國人民及其議會身上，那些怨恨、偏見、無知或所謂的智識能夠提示的一切，都傾注在不足四百頁的篇幅之內，伯克先生曾經一度不相信法國會發生革命。現在革命發生了，他就只能通過譴責來尋求退路。」

潘恩（Thomas Paine）

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