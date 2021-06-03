躺平主義｜內地青年變成日本「便利店人間」　背後是普世的困局？

撰文： 望萬里 最後更新日期： 2021-06-03 21:17

近日內地熱烈討論「躺平主義」，而湊巧香港有人實踐「躺平」的字面意義，在地鐵等公共場所躺在地上睡覺，一張相片在網絡廣傳，跟「躺平主義」不謀而合。

近日香港這張廣傳的相片，跟「躺平主義」不謀而合（IG: mtrsleepers）

「躺平主義」是什麼？這詞出自內地一位網民的短文《躺平即是正義》，原文如下：

兩年多沒有工作了，都在玩沒覺得哪裏不對，壓力主要來自身邊人互相對比後尋找的定位和長輩的傳統觀念，它們會無時無刻在你身邊出現，你每次看見的新聞熱搜也都是明星戀愛、懷孕之類的 「生育周邊」，就像某些「看不見的生物」在製造一種思維強壓給你，人大可不必如此。 我可以像第歐根尼只睡在自己的木桶裏曬太陽，也可以像赫拉克利特住在山洞裏思考「邏各斯」，既然這片土地從沒真實存在高舉人主體性的思潮，那我可以自己製造給自己，躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。

這段短短二百餘字的文字，就引了三位古希臘哲學家：第歐根尼（Diogenes of Apollonia）、赫拉克利特（Heraclitus）與說出「人是萬物的尺度」的普羅達哥拉斯（Protagoras），當中還有智者（the Sophists）群體。但今天我們先不討論這些哲學家或作者對他們的理解如何。

文字表現出作者拒絕主流的價值，其一是結婚生子的律令，這既出於文化傳統，亦是當今美滿人生的模範——正值中國官方的三孩政策剛剛出爐，同時興起躺平主義，卻似乎在唱反調。其二就是主張不工作，這被延伸為「不買房、不買車、不結婚、不生小孩、不消費」，「維持最低的生活水準，拒絕成為別人賺錢的工具與剝削的奴隷」。這就再次帶出勞動與社會的問題，而這問題並不限於中國。

日本「量出為入」的一代

早十幾年前，日本年青人已經開始降低消費與欲望的生活模式。日本有尼特族與飛特族的說法，尼特族是「NEET」一詞的音譯，NEET 是「not in employment, education or training」的縮寫，即沒有就業、在學或培訓的人，常被等同於「家裡蹲」與御宅族；而飛特族是「freeter」的音譯，由 free 與 arbeiter（德語，意指「工作者」，在日本則指非正式僱員的「打工」）結合的新造詞，意指自由打工族，只找找便利店兼職等工作（這在動漫畫作品中亦頗常見），滿足於賺取僅夠過活的收入。

村田沙耶香的小說《便利店人間》（コンビニ人間）（文藝春秋）

日本新一代年輕人不再有遠大的前程或目標，不再將自己的人生（與命運）綁在一間公司上，不似日本二戰後出生的「團塊世代」，不再以如三島由紀夫式「七生報國」的態度對待任職的公司。他們想避免辦公室政治、下班後的應酬、無限的加班以至「過勞死」。「過勞死」在我們看來或許很誇張，但在日本是並非少見的事，除了猝死，亦有一部分人是因過勞而自殺，屬廣義的「過勞死」。（近年日本愈來愈多社會運動針對這問題，包括「反思全國過勞死家庭會」這樣的組織）

當社會流行以「量入為出」為節檢與累積金錢的手段，並配合辛勞工作將之提升為美德，日本這批年輕人倒過來採取「量出為入」的做法，限制自己的欲望與消費，只選擇責任較輕的工作、能過生活就好，作為應對世界的方式。

松駒原作、ハシモト作畫《尼采老師～領悟世代新人降臨便利店～》（ニーチェ先生〜コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた〜）（KADOKAWA）

世界勞動環境的趨勢

低消費、低勞動的風潮如何由日本吹到中國？其實這是世界勞動市場大趨勢促成的結果。

世界逐漸趨向低技術低薪勞工，與高度專業、高學歷的高薪工作的兩極化，亦即日本講的「M 型社會」。中間的中產階級以至管理階層，亦可能面對愈來愈不安穩的狀況，或因無法適應時代轉職，愈來愈有機會面對失業的威脅。

而低層勞工要向上流動，將會愈來愈困難，如果人生的前半段沒有作「正確的選擇」，在中、後段想要改善生活幾乎不可能。甚至低層勞工亦非「低處未算低」，而要憂慮愈發進步的工業機械化與自動化，將會取消低技術的人力勞動（例如派遞、翻譯以至醫生都有可能被取代），連僅有的工作都失去。

延伸閱讀——《當人工智慧懂哲學》：AI 會搶走全人類的工作？馬克思怎樣說？

消費主義社會以消費與享樂作為最高價值，因而人們要投入競爭的個人主義社會。今天資本主義鼓吹「個人的企業家化」，持續進修、增值自己，要妥善管理自己的健康、時間與財務，而大部分的成本都要由自己（而不是政府或公司）負責，因為個人變成一間微型的企業，而你就是「你自己」這盤生意的企業家。

職場文化亦如是，公司員工都要博取升職、加薪而要有突出表現，部門間亦爭奪公司內部的有限資源。有評論就以「內卷」（involution）一詞形容職場的普遍現象：因大家都留在辦公室加班，就有種效應讓每個員工都不敢不加班（恐怕失去升職的機會，甚至首當其衝成為裁員的開刀對象），被迫犧牲額外的工作時間給公司。在通訊科技發達之後（手機、電郵以至其他即時通訊軟件），甚至連私人生活時間被侵入，變相要24小時工作或待命（所謂 on call），連休假期間亦不例外。

延伸閱讀——勞動節：「我們要聞聞花香，我們要曬曬太陽！」的吶喊

少不了的是「感到工作沒有意義」、「我不知道為什麼要做這工作」的勞動異化問題，不想上班甚至脫離勞動的欲望都甚為普遍，相信大家都經常聽到。

內地出現的「躺平主義」

實行躺平主義的內地青年，表示一種方法是存到一筆積蓄之後，就只花費利息生活，降低消費與欲望，甚至「不消費」。可是另一邊廂淘寶雙十一每年都打破上一年的單日銷售金額紀錄（2020年是單日約五千億人民幣），不禁讓人想：年青人真的進入低消費與低欲望狀態了嗎？

況且，我們都見識過資本市場擁有的強大無比的適應能力，因應低層勞工的擴大，市場為了這批人口大幅擴張低價格、低品質的商品市場——可能對於躺平一族亦不例外，他們總有無法避免的必要開支，例如泡麵。如今中國內銷、內循環的經濟引擎已經開動，疫情的影響，保持全速前進，但亦步步為營，因此我們不難理解何以官方對有關躺平主義的言論極為關注。

2013年的淘寶天貓雙十一節銷售數字（Getty Images）

然而，躺平主義者不單拒絕積極貢獻自己的生產力，連消費力亦欠奉，對於政府與資本主義可謂百害而無一利；但這對於躺平者自己，可能亦並非好事。作為「上進心」的相反一極，躺平主義者因低勞動而成為低競爭的一群，有上進心的人自然會得到犒賞。只要社會、經濟結構與企業文化維持不變，躺平主義繼續散播，最終很可能將會延續貧者愈貧、富者愈富的局面。

被壓抑的終將會回歸

以上種種，其實很多勞動者都感同身受。近日討論之中引發出「躺平學」一詞，但說到底仍然是政治經濟學。就以最老生常談的「勞動異化」與「剝削」為例，都是馬克思主義以至廣義左派的普遍訴求。然而今天的勞動者，似乎都會認同自己正被剝削，可是同意馬克思對資本主義的批評，不等於相信他提出的解決之道，亦很可能不會參照、甚至不信任左派的行動綱領。

延伸閱讀——商品背後的秘密：馬克思講的「商品拜物教」到底是什麼？｜方川明

壓迫的經濟社會條件，以至年青人面對勞動與消費品市場的無力感，都是真實存在的。縱是如此，同樣強烈的是「根本不可能撼動經濟與社會系統」的信念，那就又回到美國馬克思主義哲學家詹明信（Fredric Jameson）所說：「當今想像世界末日來臨，比想像資本主義終結更容易」。然而如佛洛伊德所說的「被壓抑者的回歸」，當資本主義登峰造極，從未消失的勞動者訴求，只會以不同的形式不斷回歸。

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躺平主義，可以歸為是已故左派理論家艾瑞克・萊特（Erik Olin Wright） 稱為「逃離資本主義」（escaping capitalism）的做法，即不去想像如何可以改變資本主義，只採取行動盡量免於受它的影響。但相比成立合作社、地方社群或地區貨幣的做法，躺平主義只是從個人出發的自我調節，可能是最消極的一種「逃離」。當然我們可以問：躺平主義是自由的選擇，還是為勢所迫之下的心態轉變？

艾瑞克・萊特（Erik Olin Wright）《如何在二十一世紀反對資本主義》 （How to Be an Anticapitalist in the Twenty-First Century）（Verso Books）

雖說「人才是萬物的尺度」的相對主義格言有一定道理，但人亦是處於世界與物質條件中的存在。有說「躺平是為了再站起來」，但在現在的世界之中這又談何容易。至於集體實行躺平主義會否真的撼動到大的系統，這又是另一個問題了。