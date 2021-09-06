《100 天後被吃掉的豬》有違道德　首先就在於不尊重生命？

近日 YouTube 頻道「100 天後被吃掉的豬」成為話題，因 9 月 1 日是就是預定的「第 100 天」，當日頻道主發布影片，片中他狀似將迷你豬「五花肉」（カルビ）宰殺，並烤成了燒豬。片段惹來不少迴響，不少人表示「哭了」，亦有人覺得頻道主變態、不道德。
並非吃肉 VS 吃素的問題
在評價「100 天後被吃掉的豬」涉及的倫理學問題之前，先要縮窄討論的範圍。在此並不討論「吃肉是否不道德的行為」，前提是當今世界上吃肉人口仍然比素食者多，而大部分人要不是認為吃肉並無道德問題，就是即使認為或有道德問題，但仍然繼續這樣做。
延伸閱讀──素食的哲學
不少人表示對頻道主如對於寵物般養育「五花肉」，但又屠殺牠作肉食的做法接受不了。這可以歸為出於道德直覺（moral intuition）上的反感，背後的想法是：既然將豬當作了寵物，理應對牠投注了情感，如此之下仍然將豬宰殺食用，這是冷血無情，甚至變態。
不過這種觀點很容易就招來以下反駁：大家日常也吃了不少豬肉，反正都是要吃，這跟吃「五花肉」的做法有什麼分別嗎？相反，讓「五花肉」死之前盡量過得快樂一些，這對牠不是更好嗎？
食育：日本的現實農業觀
在「100 天後被吃掉的豬」推出後不久，已有評論指出頻道的做法可以對照日本的「食育」與相關的影視動漫作品。
當中首先讓人想到的，是《鋼之鍊金術師》作者荒川弘的作品《銀之匙》。作品中的北海道大蝦夷農業學校，不論老師還是學生所屬家族的農家，都將牲畜肉視作「經濟動物」，肉豬飼養大概一百天左右就會被屠宰、肢解、出售。這是農家的作業模式，亦是他們的維生方法，老師都建議《銀之匙》男主角不要對家蓄投注個人感情，亦不要為牠們命名。
在《銀之匙》以外另有妻夫木聰主演的《小豬的教室》，這十幾年來日本都不時有探討「食育」的作品。教育者以近乎無情的手法，向肉類消費者呈現出吃肉這回事是怎樣血淋淋的現實，從而打破城市人對於農業的浪漫幻想，亦戳破部分人口中說大愛但屈從於口腹之欲，卻恥於承認的虛偽態度。
然而，這並不是全盤否定《孟子》中所說的「君子遠庖廚」，人的惻隱之心仍然有其價值，甚至是建設共融世界的基礎。《銀之匙》主角八軒勇吾就質疑農家將牲畜視為商品的理所當然態度，並為此煩惱不已。對於這問題孰是孰非，我們很難有斬釘截鐵的答案。
可是，有輿論認為「100 天後被吃掉的豬」昏手法屬於「食育」，但似乎並非如此。頻道涉及的道德問題，主要有以下兩點。
同類相食的禁忌
「100 天後被吃掉的豬」頻道主在悉心呵護照顧之外，曾多次試圖餵「五花肉」吃豬肉食品：炸豬扒、豚汁（日本的豬肉菜式）以及燒豬肉。雖然豬是雜食性動物，但卻不是同類相食動物，將豬肉餵給豬，套用到人類的普遍觀點來看，這是故意觸犯「同類相食禁忌」。這樣做不單有違自然，甚至可說帶有惡意，這恐怕是「食育」絕對不會做的事。
另外，眼利的觀眾在頻道第 100 天的片段之中，留意到最後幾秒黑幕的右下角閃現了一句小字「這個故事是虛構的。」（この物語はフィクションです），時間不到半秒。這句刻意地像彩蛋般的隱藏句子，讓人想到整人節目或所謂「社會實驗」，主持人在事後跳出來向當事人說「這是在測試大眾對某情境的反應而已」。
就讓我們試試推演下去，當「五花肉」其實沒有被宰殺：頻道主用了另一頭豬代替了「五花肉」來拍攝片段，不過這改變不了仍然有一頭迷你豬因此而死了的事實，死的不是「五花肉」而已。即使對部分人來說，這樣可能比較容易接受，但亦無取消「同類相食」的問題。
以生命換取媒體操作？
「100 天後被吃掉的豬」的 YouTube 頻道頁面簡介中有一條連結，註明「為海外市場發布本頻道翻譯視頻的特許經營系統信息」（https://drive.google.com/file/d/1q4Fnf-Exs0EYH741854dwFg9-qDNf8Am/view），連向一份 PDF 簡報文件。內容大概是以「頻道發布八天即有逾四萬訂閱者的傳說級企劃」為賣，並全球招募「特許經營者」（フランチャイズ，franchise），將本來的日文內容譯為其他目標語言，製成有字幕的影片並上載，同時管理影片留言。文件亦指「只有一個人也可以開始營運」，「一天工作兩小時就可以」。文件中有用到「食育」這字眼，指這是「食育主題的寵物系 YouTube 影片」，並希望從「食育」的觀點為社會帶來衝擊云云。
另外，9 月 3 日「100 天後被吃掉的豬」一方將第 100 天的燒全豬相片當成 NFT 作品，在全球最大 NFT 藝術品平台上拍賣。很難說這是否在模仿達米恩・赫斯特的當代藝術品《生者對死者無動於中》（The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living）——就是那件鯊魚標本藝術品。
不少人指「100 天後被吃掉的豬」很瘋狂，因為頻道主事先張揚會在 100 天後吃掉一頭豬，但又對牠如對待寵物一樣，而最後真的殺了豬作食物。可是，整件事最離奇的，大概是這種早有全盤部署的專業、系統化媒體操作手法。
截至 9 月 4 日，頻道又發布了一段《100 天後被吃掉的豬【豬不在的日子】》（100日後に食われるブタ【ブタがいない日】），重播「五花肉」生前的片段，最後再有一行閃現的文字：「あなたが食べている 豚肉もカルビも同じ命です」（你正在吃的豬肉也跟五花肉同一命運）。
不，我們即使在吃豬肉，但也沒有故意為牠拍攝一百段影片，亦不會把由切片到火烤豬的過程拍下來，更別提拿豬的生命來招募「特許經營者」。
「100 天後被吃掉的豬」做的，是以豬的生命來做媒體操作，用輕佻的方式來對待嚴肅的生命。作為一頭豬，「五花肉」的生命不是成為食物的選擇之一，不是為了口腹之欲而死，不是為了傳統的文化理由而被祭祀，而是作為一種新式的生財之道（若「特許經營」的意思是會抽取利潤分成），或至少是在 YouTube 上獲取注目的工具。
最後，有關動物倫理學，以及吃肉等的問題，可以延伸閱讀【01哲學】過往的文章：
自然和動物有自己的道德價值嗎？一文細數西方哲學多種環境倫理學
「齋口唔齋心」？Beyond Meat「像真素肉」得以流行的悖論邏輯