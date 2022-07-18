書展2022｜葉靈鳳：英國原本並不要香港島　取得後被英女王斥責？

【01哲學編按】今年香港書展以「歷史文化・城市書寫」作為年度主題，當中設有「文藝廊」三大專區訴說香港故事，專區之一將重點介紹香港五位歷史文化學者，他們分別是丁新豹、呂大樂、冼玉儀、葉靈鳳（1905-1975）及鄭寶鴻，大會除會展出他們珍貴手稿、物品及書籍外，亦舉辦年度主題講座系列，讓部份作家與讀者會面。（書展活動詳情見文末）



本次選錄來自上世紀初由中國來港文化學人葉靈鳳的《讀書隨筆》，這套三集隨筆合共三百五十四篇，由葉氏的數本文集、報刊專欄的文章整理而成。當中大談文壇掌故、名人軼事、書畫心得、作品評介，內容遍及古今中外，旁徵博引，一一娓娓道來。恬淡的文筆，分享著葉氏品賞書畫之樂，蘊含著其深摯的家國情懷。本選節中作者為大家介紹為什麼香港叫作香港？原來當年鴉片戰爭前夕，英國原本並不想取得香港島？為英國奪下香港的那位人物，為何沒有留下了他的姓名作紀念？



《芬芳的港》

「芬芳的港」，是外國人對於「香港」兩字的意譯。有不少外國人，由於在十九世紀的三十年代，到廣東來進行貿易的外國商船，習慣到香港島西端近香港仔處的一條大瀑布入海處取淡水（至今這地方仍稱為「瀑布灣」，瀑布卻因上流水源被截斷，已經枯竭了），遂誤解了「香港」命名的來由，以為是由於水質甘美芬芳而起，遂譯成「芬芳的港」。其實是誤解了。香港的「香」，是由於當年東莞特產的「莞香」由石排灣出口而起，並非由於瀑布灣的水質芬芳。

安德科與興頓兩人合著的這本《芬芳的港》（G. B. Endacott and A. Hinton, Fragrant Harbour）是一部香港簡史，本是準備作中學課本用的，篇幅並不多，可是由於編寫的方法很別緻，文字也簡單明瞭，因此倒成了也適合一般人閱讀的一本香港簡史。

本書共分十二章，每章又分成若干小節，各有小題，每章並摘錄有關文獻一題，以見當時對於新涉及的這些事情的輿論和反應，更附以複習用的問題若干。這部香港簡史初看起來好像近於零碎不連貫，其實它已經將這個殖民地的形成經過，它的特徵和發展情況，以及歷年的一些重大事件，全都扼要的介紹給讀者了。

香港這殖民地的形式，可說是由澳門所促成的。（圖片來自︰Wikipedia）

本書附有若干插圖，大都是採取新舊對照方式，表示了香港面貌的變化和發展。

卷末有附錄三篇，一是澳門小史，一是香港的一些有趣味的地方，另一是歷任總督的姓氏和任期。作者在本書卷末附了一篇澳門小史，這不僅因為港澳關係很密切，而是由於在鴉片戰爭的前夜，英國駐華商務監督義律，曾起意想佔領澳門，取葡人的地位而代之，可是這意見不為倫敦所接受，這才退而求其次，向林則徐的繼任者琦善索取香港，因此香港這殖民地的形式，可說是由澳門所促成的。

附錄第二篇《香港的一些有趣味的地方》，可說是本書內容最有趣的一部分。作者以八十一個小題，敘述了香港、九龍、新界以及離島上的一些古跡建築和古老道路的遺跡等等，這些都是在其他外人所寫的有關香港著作裏很少讀得到的資料。

作者在敘述香港一些街道命名掌故時，很替當時的英國商人攫取了這個殖民地的義律抱不平。因為許多早年次要的人物都在這裏留下了他們的姓名作紀念，唯獨取得香港島的商務監督義律，卻沒有一座山、一條街道，或是一座建築物是用他的名字來命名的。據說今日中環銜接雲咸街，穿過堅道通往羅便臣道的「己連拿利」（俗稱「鐵崗」），本來命名為「義律谷」，後來遭英國商人反對，遂改成了今名。其實，反對他的不僅有當時到中國來貿易的英商，就是維多利亞女王也對他擅自取得香港島曾加以譴責，將他調遣回國，另派砵甸乍爵士來接替。義律可說吃力不討好，難怪《芬芳的港》作者在百年之後要為他抱不平了。

《讀書隨筆》，葉靈鳳著。（三聯書店（香港）有限公司）

書目：《讀書隨筆（三集）》

作者：葉靈鳳

出版社：三聯書店



【本文原刊於【香港01】藝文版「開卷有益」，按語及標題為編輯撰寫。本文並不代表01哲學立場。】

作者簡介｜葉靈鳳（1905-1975），原名葉蘊璞，生於江蘇省南京市，童年生活於鎮江。十餘歲時父又調任九江，就讀於當地中學，畢業後得兄長之助，赴北京輔仁大學肄業，一年後離校。因醉心於美術，獨自往上海，進美術專門學校，並開始半工半讀之寫作生活，畢業後放棄學畫，專心創作。後加入創造社，曾任多種文藝刊物之編寫工作及《時事新報》等報刊之副刊主編。一九三○年後，進上海現代書局任總編輯。後轉任時代圖書公司編輯。抗日戰爭開始後，與夏衍、郭沫若等同創刊《救亡日報》，上海淪陷後，遷往廣州繼續出版，廣州失守，又遷往廣西，當時因政治問題，被逼停刊。此後退回香港居留，初時任《立報》副刊編輯，後進《星島日報》，主編文藝副刊“星座”長達三十年，終因眼疾退休。一九七五年十一月二十三日病逝。



【活動地圖】

【書展作家分享活動詳情】

題目：终把他鄉作故鄉 — 葉靈鳳與香港文史研究

講者：葉中敏

日期：2022年7月25日（一）

時間：下午3:00 至 下午4:30

地點：香港會議展覽中心會議室 S423-424

