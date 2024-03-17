歐美企業發展電動車只是推遲，並未退場

近期，本來在全球火熱的電動車發展，比較突然地發生了很大轉變——在曾經力推新能源車的美國和歐洲市場，近期出現了電動車行業的「大退卻」。原先曾熱衷於新能源車的歐美企業和政府，不約而同出現「轉舵」。

在企業層面，德國奔馳（Mercedes-Benz）公司日前宣佈放棄其2030年實現「完全電動化」的目標，並延遲了電動車和插電式混合動力車銷售計劃。法國的雷諾汽車因資本市場低迷，終止了其電動車業務Ampere的IPO上市。在美國，福特汽車全面調整了電動化戰略，推遲了數十億美元的電動車新設投資計劃，並削減了電動車產量、調低了利潤率目標。此外，蘋果公司在花費了十年時間、投入100億美元後，近期宣佈停止其電動車計劃。此外，Google旗下的自動駕駛項目Waymo的自研純電動車型Firefly，最終因造車成本高昂和造車能力不足而宣告停產。

蘋果公司在花費了十年時間、投入100億美元後，近期宣佈停止其電動車計劃。（Reuters）

在政府層面，一些國家調整了電動車產業政策，不少國家停止了電動汽車補貼政策。德國從2023年12月中旬開始停止補貼電動汽車；英國和瑞典早在2022年就停止了電動汽車的補貼政策。此外，地緣政治因素開始針對中國電動車出口。今年2月29日，美國總統拜登就「中國電車」啟動了「威脅調查」。3月1日，美國商務部長雷蒙多甚至表示：「中國生產的電動車就像是裝了4個輪子的iPhone，如果美國公路上擁有成千上萬的中國電車，意味着中國可以隨時收集這些數據，從而竊聽美國。甚至中國還有可能隨時讓這些電車熄火，變成武器。」

當中國電動車廠商剛剛在這一領域的世界市場站穩腳跟，中國汽車整車出口躍居世界第一的時候，歐美政府和汽車業界「突然」不約而同從電動車產業中退卻，這對中國廠商來說是一個不小的衝擊。國內有自媒體甚至訴諸「陰謀論」，稱歐美國家的突然退卻如同冷戰時美國的「星球大戰」計劃，將蘇聯拖入了軍備競賽計劃，助推了蘇聯的倒台。如果中國汽車產業界狂飆突進的電動車產業是歐美準備退出的領域，相當於中國汽車企業擠進了一條孤獨的賽道，這對於中國汽車產業無異於一場全產業風險。

問題的關鍵是：歐美汽車產業界是僅僅推遲電動化步伐，還是準備完全退出？安邦智庫（ANBOUND）的研究人員的判斷是：歐美汽車業界是在推遲電動化/新能源化步伐，而不是準備退出這個領域。

圖為比利時布魯塞爾一處豐田（Toyota）標誌，攝於2024年3月4日。（Reuters）

以世界最大的汽車生產商豐田汽車為例，豐田汽車董事長豐田章男近年來一直鼓吹「多線程」的新能源車發展戰略。他認為，消費者有權選擇適合需求的任何動力系統，並稱電動汽車時代不會如多數人料想的那麼快到來。在今年1月的一場商業活動上，豐田章男表示，純電動汽車預計最多只能佔據30%的市場份額，剩下的市場將由混合動力車、氫能汽車和燃油車瓜分。豐田章男的看法被認為是堅定地不看好電動車路線，代表了豐田汽車的新能源車發展戰略。

不過，如果我們留意豐田汽車的實際行動，會發現豐田汽車「做的」與「說的」似乎有差別。據報道，為了加強對關鍵電池生產的控制，為下一代電動汽車的全球出口做準備，豐田日前宣佈，將收購與松下控股合資的電池公司Primearth EV Energy（簡稱PEVE）的全部股份，對後者完全控股。目前兩方持股比例為：豐田持股80.5%、松下持股19.5%。豐田此次收購是在為其電動車策略做重要準備。

2023年，豐田在全球的純電動汽車銷量並不高，只有10.4萬輛，2022年只有2.45萬輛。而特斯拉2023年在全球交付了180萬輛汽車。不過，豐田的混合動力汽車銷量在2023年飆升了31%，達到342萬輛，佔其全球汽車交付量的33%。不過，豐田正在提升純電動汽車的產量。豐田計劃2026年在全球銷售150萬輛純電動汽車，並在2030年達到350萬輛的年銷量。豐田高管表示，在2030年的350萬輛純電動汽車中，約170萬輛將是擁有尖端技術的新一代電動汽車，這些新型純電動汽車將從2026年開始進入其高端品牌Lexus的產品陣容。

田汽車董事長豐田章男近年來一直鼓吹「多線程」的新能源車發展戰略。（Reuters）

為了給新型電動汽車提供動力，豐田將在2030年之前推出五種新型電池。首先是下一代鋰離子電池包，接下來的雙極磷酸鐵鋰電池將於2026年或2027年左右問世。這種磷酸鐵鋰電池的續航能力（約993公里）將比目前的bZ4X電池提高20%，同時成本降低40%。此後，豐田計劃在2027年至2028年左右推出鎳基雙極鋰離子電池，其續航里程將超過1000公里，成本將降低10%。與此同時，豐田還計劃在2025年至2030年推出兩款全固態電池，續航里程將分別達1192公里、1491公里。

從豐田汽車的這些計劃來看，豐田汽車雖然提倡新能源汽車多種技術路線，但它並未放鬆在當前主流技術路線——電動車領域的競爭，而且從豐田汽車的投資佈局來看，它在中高端電動車領域的目標設定和發展決心都不小。

對於近期歐美汽車製造商縮減或推遲電動車項目的做法，動力電池製造商寧德時代董事長曾毓群表示，這些車企可能因為電動車業務短期內的盈利能力不足，選擇將相關計劃延後，以期待未來有更好的市場環境和盈利前景。曾毓群強調，即使在市場策略調整期間，這些歐美車企也從未停止過與電動汽車相關的業務活動。曾毓群認為，隨着技術的不斷進步和市場的逐漸成熟，這些歐美車企很可能會在未來找到新的切入點，加碼投資電動車業務。

最終分析結論：

從豐田汽車積極佈局電動車的行動來看，從國內動力電池生產巨頭的分析來看，有比較強的理由相信，歐美的電動車企業目前只是放緩向電動車轉型的步伐，並未完全退出這一領域。只要全球汽車產業向新能源轉型的趨勢不變，電動車依然保持在新能源汽車中的「主流」地位，歐美汽車產業仍會在某個時候回歸電動車。如果相信這一點，中國汽車產業界就仍需推進向新能源汽車的轉型發展，完善其在全產業鏈上的系統能力。

本文原載於安邦智庫2024年3月12日的每日經濟欄目

