9,000億美元經濟紓困法案並不能根治美國疫情

兩黨達成的經濟刺激法案只是權宜之計，並不是根治美國疫情的藥方。

12月20日，美國國會兩黨終於就9,000億美元的經濟紓困法案達成協議，這是自3月兩院通過了2.2萬億美元的救助法案之後達成的第一項經濟刺激計劃。兩黨擬在21日對該協議進行程序性投票，且美國總統特朗普（Donald Trump）需要對該法案簽字，方能使其正式生效。

這項經濟救助計劃包括向年收入低於7.5萬美元的人發放600美元的消費資金；每周300美元的失業救濟金，連續11周；為小型企業提供3,250億美元的補助，其中超過2,840億將用於「薪資保護計劃」（Paycheck Protection Program），這是聯邦向小企業發放的貸款項目；向大學和學校撥款820億；提供250億美元用於緊急租金援助。此外，法案還將向獨立電影院、表演場所和其他文化機構撥款150億美元。

金額小難奏效

該協議是國會兩黨經過了9個月的拉鋸戰之後取得的突破性進展，為疫情中陷入經濟困難的個人和企業解了燃眉之急。但是此輪為個人發放的600美元消費基金和每周300美元的失業救濟金，只是3月份那一輪發放金額的一半。

國會試圖以9,000億美元來撬動經濟，實現經濟活動增加、失業率下降、就業率回升，但是由於數額較小，個人消費對經濟的提振效果有限。對企業來說，若得到貸款後不能僱傭更多人，帶來更大的經濟營收，從而形成正向循環，那麼等貸款用盡，企業還將裁員，社會失業率依然會攀升。

而此時，美國單日新增病例又在之前令人咋舌的20萬之上翻倍創下紀錄，達到了40萬。這使得各個州的經濟活動進一步減少。19日，蘋果（Apple）公司表示將關閉加州全部53加線下零售店。日前，紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）宣布全面禁止紐約市餐廳堂食。在又一波疫情造成的經濟衝擊面前，9,000億美元也是杯水車薪。

此次兩黨就紓困法案達成一致，很大程度上在於共和黨的妥協，而妥協也是部分出於對1月佐治亞州參議員選舉的考慮。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在16日在黨內電話會議上說，因為國會未能向美國人提供更多的疫情紓困，致使佐治亞州兩位共和黨籍參議員候選人洛夫勒（Kelly Loeffler）和珀杜（David Perdue）受到不利影響。

而選舉結束後，共和黨關於下一輪經濟紓困計劃將會作出更少讓步。如果共和黨贏得佐治亞州的補選，拿到參議院控制權，也不利於接下來兩黨的談判。

儘管紓困法案能夠濟困解危，但不能根治疫情。若疫情繼續擴散，出台更大規模的紓困法案也只能解一時之困，並且會讓債務進一步加劇，而應對工具進一步縮小。

改變應對疫情態度才最有效

美國的根本問題在於未對疫情予以必要的重視。12月初，美國洛杉磯一名官員在白天時投票禁止民眾堂食，晚上卻自己去餐廳用餐；羅德島州州長被民眾目擊到前往酒吧喝酒；德州奧斯汀市市長在主持了一場婚禮後，甚至乘坐私人飛機去了墨西哥。如此行為體現了他們不負責任、不以身作則，也不重視疫情的心態。

特朗普漠視疫情的態度又造成了防疫專家的聲音被埋沒，民眾不相信科學、拒絕疫苗，甚至發表反智言論。在這樣的情況下，美國想要走出疫情困境，靠主動採取防疫措施是不可能的，只能靠大規模接種疫苗了，而這又將耗費近一年的時間。

紓困法案確實能為當前的民眾和企業雪中送炭，但究竟不是根治的藥方。美國若想盡快從疫情中恢復出來，僅憑紓困法案是不行的，還得需要美國人民從心底重視疫情、注意防控、尊重科學、儘早接種疫苗。