撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-02-22 23:00

自美國前總統特朗普去年11月敗選以來，中國外交似乎進入一個較平靜的階段，雖然間或有與加拿大、英國、澳洲等國的交鋒，但此前最為劍拔弩張的中美關係隨白宮易主進入了戰略調整期。而在拜登政府對中國的攻訐聲音明顯降低分貝之際，中國的外交辭令也變得較為柔和。民眾感覺最明顯的，便是「戰鬥力極強」的中國外交部發言人趙立堅的存在感似乎不如過往，所謂「戰狼外交」也有所降低調門。

當然，其中最直接原因便是趙立堅近期輪崗較少，距離他上次主持發佈會（1月29日）已有三個星期。而他的另一主戰場Twitter，也主要是轉發另一發言人華春瑩的言論，再加上正逢春節假期，轉發或自主發佈內容也多為恭賀新禧、與各國展望未來的積極祝福。

他最近一次與美國的唇槍舌戰，是2月18日反駁美國國務卿布林肯（Antony Blinken）加入加拿大發起的《反任意拘捕宣言》。趙立堅嗆聲布林肯「最好把任意拘捕的帽子留給自己，孟晚舟沒有違反任何加拿大法律，但卻被任意拘捕逾兩年。」這番言論力度相較於他過往的激進風格，顯然平和許多。

Happy Chinese New Year of the Ox! I wish you good health, happiness in your life and every success in your career in the New Year! pic.twitter.com/R5Og3GZSXN — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) February 10, 2021

事實上，趙立堅一直對拜登政府有所保留，他在1月28日新聞發佈會上回應布林肯認可前任蓬佩奧的「中方對新疆少數民族實行種族滅絕」一事時，雖然激烈攻擊「蓬佩奧之流炮製涉疆世紀謊言」、「蓬佩奧的反華言論已經被掃入歷史的垃圾堆」，但對於布林肯則明顯放緩了語氣，表示「希望拜登政府有關人士正視新疆穩定發展的事實，傾聽包括新疆2,500萬各族人民在內的14億中國人民的呼聲，本着基於事實和負責任的態度，穩慎處理相關問題。」

這就可以看出，所謂「戰狼外交」並不是一味的激進、對任何批評之聲都強力反駁，而會有張有弛地隨國際輿論環境調整。在拜登政府重新審視對華路線、放棄了病毒起源污名化及暫停強迫TikTok買盤等做法後，趙立堅也放低了調門，在回應中美分歧事項時也採取了較為克制的言論。

甚至可以說，所謂「戰狼外交」本就是對外界「狼」的防禦式反擊，當外界不再有「狼」，也就不再需要保持「戰狼」姿態。

「戰狼外交」源於國際逆勢

事實上，中國近年來外交風格的調整，一方面固然是隨國家利益外擴而實行更主動的外交政策，這一策略的轉變從胡錦濤主政後期就已相當清晰，但以趙立堅為代表的這類更為帶有攻擊性的言行，則是在特朗普政府與中國關係轉惡之後，對美國乃至國際社會各種質疑與攻擊的回擊。

面對愈發偏激乃至顛倒黑白的外界輿論攻擊，中國自然不願意被動挨罵，乃至會以更加激烈的語調反駁，在外國社交平台上積極傳遞觀點。例如華春瑩從2019年10月起註冊Twitter，直接與外國民眾對話。而言語頗具進攻性、常在Twitter發表觀點並與人激辯的趙立堅，也於去年2月正式出任外交部發言人，用於對抗國際越發猛烈的輿論炮火，遂被貼上帶有貶義性質的「戰狼外交官」標籤。

外交部三位發言人風格不同，图片来源Twitter@Lijian Zhao

但正如以上所言，趙立堅所代表的「戰狼外交」，比起是處處主動進攻，更多地是對於國際輿論環境的反應。而一旦國際輿論有所緩和，外國政府不再主動發起攻擊，中國外交部也會隨之調整風格，例如在尊重事實、講求正大光明的競爭的美國新政府上台之後，趙立堅的尖銳言論也隨之減少。

我們可以預期，即使再輪到趙立堅主持發布會時，只要拜登政府不重蹈特朗普政府刻意污衊的覆轍，那麼趙立堅也不會那麼刀刃向人。

「豺狼來了有獵槍」

另外，「戰狼外交」始終只是中國外交的一個面向。單從外交部發言人配置來看，華春瑩之風格以溫和親切及講道理為主，而在去年7月上任的汪文斌也中規中矩，氣質偏向傳統中國外交官，趙立堅則多以進攻性風格示人。

再以中國處理中印邊界衝突為例，在中印去年6月在邊境地帶加勒萬河谷爆發流血衝突後，相較於印度方面的高調，中方從頭至尾都未表現出任何「戰狼外交」的痕跡，直到雙方達成撤軍協議、結束對峙狀態後，才公開犧牲將士的姓名和還原事發經過。

「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍」，回望1958年內地戰爭電影《上甘嶺》中備受傳唱的插曲《我的祖國》之歌詞，「趙立堅」和所謂「戰狼外交」其實不正是「獵槍」之一嗎？