朝鮮經濟窘境持續　中國能否助朝鮮渡過難關

根據中國外交部網站報道，2021年7月11日，習近平與朝鮮勞動黨總書記金正恩就《中朝友好合作互助條約》簽訂60周年互致賀電。二人的賀電內容向外界傳達出中朝兩國加強合作的信號。

事實上，朝鮮近一段時間的官方層面的公開表態很少，而拜登（Joe Biden）政府與朝鮮的關係也並不如前任特朗普（Donald Trump）政府那樣與朝鮮保持着「熱絡」的交往，拜登政府儘管強調尋求與朝鮮的對話，但至今並未公開交往，與此同時拜登政府也繼續對朝進行經濟制裁，包括不會尋求與金正恩進行任何「討價還價」，「將採取一種新方式向平壤施壓，以要求朝鮮放棄核武器和彈道導彈計劃」等等。

與此同時，伴隨着新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球範圍內的擴散，朝鮮的經濟不可避免地受到疫情的衝擊。6月28日，金正恩在勞動黨中央委員會會議上稱：「人民（面臨）的糧食狀況現在越來越緊張」，正式承認朝鮮面臨着嚴重的糧食危機。

2020年，朝鮮境內遭遇洪災，糧食目標未能達到，而伴隨着疫情的發展，朝鮮關閉邊界以控制新冠疫情傳播，因此與中國的貿易量急劇減少，而朝鮮的糧食、化肥和燃料都依賴中國，疫情的發展加劇了朝鮮境內的糧食危機。

朝鮮領導人金正7月8日零時前往參謁錦繡山太陽宮，體型明顯消瘦。（朝中社）

在疫情的衝擊與美國的制裁的雙重打擊下，朝鮮正面對極為困窘之經濟情況。金正恩甚至呼籲官員們 「發動另一場更『艱苦卓絕的長征』，以減輕人民的困難」，令人聯想到1990年代的「艱苦的長征」，彼時失去蘇聯援助的朝鮮爆發嚴重人道主義危機，因飢餓死亡的國民以百萬計。

從伊核談判到對朝態度上，可以看出美國在核話題上的不妥協不讓步，美國始終對朝進行經濟制裁，而應對此次糧食危機，朝鮮僅憑自身經濟能力着實捉襟見肘。

2020年6月，聯合國朝鮮人權問題特別報告員金塔納（Tomás Ojea Quintana）就曾呼籲國際社會對朝鮮的糧食危機予以關注與幫助，但是2021年6月金正恩的表態，顯示朝鮮緊張的經濟情況還在持續。

不過，一如韓國知名朝鮮經濟專家鄭恩伊近日撰文所述，朝鮮近來的經濟窘境主要源於2020年洪災，而關乎其國內相對穩定的主要糧食商品價格，其經濟情況雖然困苦，卻遠未到1990年代的慘狀。與此同時，中朝邊境地區目前仍舊相對穩定，22個中朝陸路通關點，正準備通過修復和擴建設施開放邊境。伴隨着中國國內疫情的緩解，中朝貿易的重新開放，將可令朝鮮更為游刃有餘地度過當下困境。