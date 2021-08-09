東京奧運會之下　日本對中國民族主義的觀感｜專家有話說

近幾年，內地民族主義情緒越發高漲，引發國際輿論的注意。而因疫情而推遲的東京奧運會期間，伴隨着中國隊奧運奪金熱潮，內地民族主義情緒再次被激發，這主要體現在中國與日本乒乓球較量，中國隊和中華台北隊在奧運賽場上的正面對決等。而部分網民還熱衷於在日本領土上升中國國旗、奏中國國歌的瞬間，譬如有網友稱，「每一次中國國旗升起、中國國歌奏響就彷彿日本已被中國『佔領』」。



中國民眾的這種反應也被日本方面注意到，日本媒體在一些報道中稱，中國民族主義情緒在東京奧運會上得到了前所未有的釋放，中國民眾借奧運會奪冠在日本升國旗，幻想佔領日本，以解歷史上受到日本侵略的「心頭之恨」。

針對東京奧運會期間中國顯現出的高漲的民族主義情緒，《香港01》特約記者劉海鳴在日本採訪了有關人士對此進行了分析。

中國崛起必須超越的部分

「奧運會的確是一個抒發愛國情懷的時刻，這在任何國家都是正常的，但中國需要警惕的是過熱的民族主義，和愛國主義情緒給國家的穩定以及地區和平安全造成的負面影響。」日本東亞交流基金會研究員河澤尚久表示，在習近平的領導下，可以看到，中國在過去的近10年間國力有了跨越式提升，而中國也開始要求在國際舞台上獲得相應的影響力。可以認為，中國在很多方面都處於上升期和擴張期。

8月5日晚，由陳夢、孫穎莎和王曼昱組成的中國女乒天團在東京奧運會乒乓球女子團體決賽戰勝日本隊，成功將這一枚金牌穩穩地拿下，也為中國奧運軍團帶來了第34枚金牌。（AP）

「這是無可厚非的，任何一個國家都可能處於這樣的時期。」河澤表示，中國的特殊性在於，其巨大的體量是世界上任何一個國家都不能比擬的，再加上中國在近代以來遭遇的屈辱並沒有得到很好的釋放和相對公平的對待，這使得中國特別容易陷入民族主義情緒中。可以看到，習近平和他的政府已非常努力控制這種民族主義情緒的失控，並將民族主義情緒的能量更好的用在中國自身的發展上。但顯然，中國近年來民族主義崛起的能量要超過中國官方的想象。

河澤認為，東京奧運會賽場上出現的中國民眾對日本和台灣的民族主義情緒，是一個危險的信號——中國民眾在一場體育盛會中，已經產生了超越體育的情感，如果不加以控制，「我們可以想象一下1930年代的日本以及德國的那種危險情況。」

河澤表示，中國一直提出「和平崛起」及「不稱霸」，但是在狂飆突進的民族主義裹挾下，這樣的承諾實現起來很難，中國的崛起勢不可擋，但失控民族主義將成為威脅中國崛起的重要因素，因為這種狀況將加劇中國在國際間的孤立，給中國發展的外部環境造成負面影響（事實上已經造成了影響），同時中國國內的政策，也可能因民族主義影響而偏離正確的方向，給自身發展帶來不利影響，中國若要崛起成為一個成熟的發達經濟體，克服民族主義是繞不過的課題。

民族主義之下的中日對抗

東京奧運賽場上，中日選手的友好交流接觸沒有能夠改變兩國關係惡化的大趨勢。隨着中國民族主義情緒在東京奧運賽場上的宣泄和釋放，很多日本民眾也被激起了很強的對抗心理。

日本右翼報紙《產經新聞》在此前的報道中稱，很多日本民眾反感中國式的愛國，奧運賽場本不是政治舞台秀，而這一回，中國人卻把對日本的仇恨，帶到了奧運，帶到了東京。

前不久中共建黨百年期間，就有在日華人將自己購買的紅旗轎車開到了東京鐵塔下，舉辦愛國主義活動。此舉也引發了日本一些右翼媒體的關注，有媒體就寫下了這樣的報道，「炫富的中國富裕階層將中國國產豪車和一大批名車開到地標東京塔之下，高喊着愛國愛黨的口號，過了一把『佔領東京』的癮。這樣做真的就能慰藉中國人在上個世紀前半葉被日本『踩在腳下』的切膚之痛嗎？」

在日本就中國民眾在東京奧運會對日本宣泄中國式愛國主義情懷產生越來越對立的情緒時，中國自行車運動員佩戴毛澤東像章出現在奧運會冠軍領獎台上，讓日本媒體的對抗心徹底爆發。

2021 年 8 月 2 日，在日本伊豆舉行的 2020 年夏季奧運會田徑自行車女子團體衝刺決賽的頒獎儀式上，鮑善居（左）和中國選手鍾天石因佩戴毛澤東像章引發爭議。（AP）

連日來，日本媒體和輿論口誅筆伐，抨擊中國民族主義情緒和中國社會的極左化，甚至有媒體認為，中國內地與國外的訊息不對稱，導致中國運動員並不知道「毛澤東」在國際場域，尤其在日本意味着什麼。佩戴毛澤東像章出現在奧運賽場上，並不是一個好主意，這樣的做法讓很多人感到中國是危險的「新法西斯主義」國家。

還有媒體評論稱，日本應該徹底拋棄幻想，聯手國際社會在東亞最前線對抗中國。而日本輿論對抗中國的風向似乎正中了永田町的「下懷」，日本開始公開在西南島嶼上部署導彈，強化西南防衛，藉此在台海問題上更加深度介入，以形成對中國的牽制。

日本防衛省官員河村進對記者表示，日本自衛隊對中國日益擴張的海外軍事活動感到擔憂，日本將繼續強化西南諸島防衛以及對東海進行監控。

中國民族主義走向何方

東京奧運會即將結束，中國目前高居金牌榜榜首，其地位似乎已無人能夠撼動，中國民眾對於本國選手在奧運賽場上的出色表現感到前所未有的欣喜。而由此掀起的新一輪愛國主義和民族主義情緒將會在哪裏釋放，日本媒體發出了擔憂的聲音。

日本長野大學國際關係學系教授宮下青認為，東京奧運會結束後，中國大陸與台灣之間的關係進入到了非常關鍵、非常敏感的時期，可以注意到，中國官媒本次在奧運會期間稱謂台灣代表團並沒有按照往年的「中華台北隊」進行表述，而是悄然變成了「中國台北隊」，這讓日本方面十分擔心習近平接下來將在台海採取何種行動。

8月1日東京奧運會羽毛球女子單打決賽中，中國大陸選手陳雨菲（中）以2比1戰勝中華台北選手戴資穎（左），奪得金牌。（新華社）

宮下青也表示他注意到，中國高級官員近來在國際公開場合下也頻頻批評日本「毒化」日中關係。這也是日中關係惡化的一種表現。「在日前舉辦的東亞峰會外長會上，中國外長王毅嚴厲駁斥了美日外長涉疆、涉港的言論，中日外長在多邊國際場合下的唇槍舌劍對於地區穩定和日中兩國關係來說，恐怕不是一個好兆頭。」

宮下青表示，遺憾的是，現階段中國官員在國際場合下表現的愈強硬，中國國內民族主義的火焰就燒得越旺。

稍早之前，中國最高領導人習近平在中央集體學習時要求對外塑造中國「可愛、可親、可敬」的形象，這也被外界認為是習近平在全力遏制中國國內民族主義情緒，避免極端民族主義綁架國家政策走向，給中國發展帶來不利影響。

有日媒認為，對於中國來說，東京奧運會代表的是一種信號，一個轉折點，標誌着東京奧運會之後，中國將以一種全新的姿態面對世界，面對支持她的朋友，更要面對反對她的敵人。

宮下表示，中共二十大召開前，中國和廣大民眾顯然已經處於一種過度亢奮的狀態中，以東京奧運會為契機，這種亢奮或許會在接下來越發升級。在全球疫情的背景下，在中國「百年未有之大變局」的意識形態的感召下，中國人或許認為已經到了改變二戰後形成對中國「至少是不夠公平公正」的傳統國際秩序的時候了。以更大的歷史維度來看，東京奧運會或許就是這個觸發點。

「日本對民族主義失控帶來的國家災難有着切膚之痛，中國和中國的領導人應該意識到，中國這條巨龍，在通向她崛起的未來時，絕不應該選擇一條危險的『鋼絲路』來走。」宮下最後說。