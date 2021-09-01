60億美元銅礦合同命運遇險　中美在非洲腹地的暗戰

8月25日，剛果民主共和國財長卡扎迪（Nicolas Kazadi）突然向包括路透社在內的權威財經媒體披露，稱該國政府正在審查前總統卡比拉（Joseph Kabila Kabange）當局與中國投資者達成的總額60億美元「以基建換礦產」的交易。目標直指中國中鐵資源集團與剛果礦業公司共同發起成立，中國資本佔股68%的合資公司「華剛公司」。



該國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）還在8月上旬發起一個委員會，旨在調查中國鉬業公司計劃投資25億美元的巨型銅礦、鈷礦礦山TFM（Tenke Fungurume）項目。

剛果民主共和國的領導更替背後折射出了中美的對峙：

考慮到中國投資者在21世紀後於剛果加丹加省等資源省份戰勝了西方投資者，控制了該國大約70%的礦業，剛果當局這種針對中國企業的態度很快在產業界引發爭論。由於該國是非洲在2021年才加入「一帶一路」合作倡議的國家。其背後的中美對峙更值得注意。

齊塞克迪對中國企業的激烈態度和他對北京的「友好」形成了激烈反差。齊塞克迪當局在2021年1月7日加入「一帶一路」機制後，一度維持過相當的對華熱度。可到5月，情況就有所不同。

在5月5日，特朗普（Donald Trump）當局時期的美國非洲特使彼得．范（Peter Pham）在社交網絡發帖，暗示了《非洲情報》（Africa Intelligence）網刊披露的「剛果將重談加丹加省礦業合同」訊息的可靠性。一些分析人士認為，此舉是美國施壓要求遏制中國企業的結果。中國駐剛果大使隨即在5月6日稱剛果「不能成為大國之間的戰場」。

剛果民主共和國也是中國植根多年的國家之一，照片顯示的是首都金沙薩的烈士體育場外景。該體育場是中國援建的八萬人體育場，一直是該國舉行重要體育賽事和文化活動的場所。（新華社）

齊塞克迪的幕僚對此多次強調「我方並無反華意圖」。5月7日，齊塞克迪還專門與中國國家主席習近平通電話，表示將堅定致力於兩國友好，願同中方密切交往，深化經貿、資源、基礎設施等領域合作。到5月13日，他率團前往「華剛公司」視察，誇讚該造福當地員工，「為國家和人民做出了巨大貢獻」。

可到5月15日，齊塞克迪卻在「華剛公司」所在的加丹加省首府盧本巴希發表講話，猛烈抨擊在剛果的國際礦業公司，稱公司「 越來越富有」，剛果人「 仍在痛苦中掙扎」，因此，他在批判了前政府在起草合同「表現不佳」後，宣布希望就採礦合同重新談判。而他的初步意向也在三個月後最終得到落實。

對北京來說，剛果當局的激烈態度從經濟角度是難以理解的。金沙薩損害自身利益的行為是不可理喻的。

圖為7月6日剛果勞動黨主席、剛果（布）總統薩蘇恩格索（左）在峰會上致辭。該國此前已將納貝巴鐵礦交由有中國資本背景的公司運營。（新華社）

也就在2021年上半年，中剛雙邊貿易總額達64.91億美元，按年增長108.9%；剛果則對華出口52.43億美元，按年增長126.9%；進口12.48億美元，按年增長56.5%，實現貿易順差39.95億美元。這種獲利情況遠超以往。此外，同在2021年上半年，中國對剛果全行業直接投資額1.76億美元。剛果成為中國在非洲第一大投資目的地國。

但從政治角度來說，齊塞克迪的對華嚴厲的態度反而在情理之中。自其陣營於2019年大選期間擊敗前總統卡比拉陣營後，難以擺脱卡比拉陣營在軍隊、政治環境下的齊塞克迪一直尋求改善與美國的關係。美國也試圖把卡比拉時期逐漸傾向北京的剛果拉回來。

到2020年7、8月之際，齊塞克迪陣營為打擊卡比拉陣營，開始宣傳後者向中國企業「賤賣國家資源」的罪行，同時希望美國非洲司令部能坐鎮其首都金沙薩。隨着通用電氣等企業先後與齊塞克迪當局簽署數十億美元的大單，華盛頓與金沙薩之間的聯繫似已形成。

事實上，中國企業在非洲資源大國都多少容易遭遇一些問題，同是銅礦大國，贊比亞對中國的態度同樣微妙。（新華社）

但遺憾的是，齊塞克迪直到特朗普下野之後才於2021年2月通過重組政府，拆解了卡比拉陣營，首次取得主動權。當齊塞克迪試圖向華盛頓展示關係的延續時，拜登（Joe Biden）當局已碰上了另一個代理人。這就是齊塞克迪的前盟友，加丹加省前省長，百萬富翁卡通比（Moise Katumbi）。

卡通比已經為即將到來的2022年剛果總統大選在美國大搞政治遊說，其代表先後和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等人會面，其在剛果國內的派系在522席的剛果下院中，也已有至少70名議員加入。考慮到齊塞克迪及其陣營試圖在2022年大選中取得連任，這使得他就必須一面向國民展示自己打擊貪腐、分配資源和利益的鐵腕手段，進而向美國表現自己能對中國資本產生多少作用。

事已至此，中美兩大巨頭針對剛果資源的博弈就難免會在該國總統大選之年繼續下去，而這個「一帶一路」國家也由此因自身選擇，成為大國對峙的前沿。