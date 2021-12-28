中美俄競相研發高超音速武器　官方表態為何大相徑庭？

長期以來，軍火和能源貿易是俄羅斯極為重要的外滙收入來源，宣揚軍事技術革新有利於其軍火市場的穩定和拓展，可被視為是國家的營銷手段。

目前，國力大不如前的俄羅斯又面臨西方制裁，並在烏克蘭東部問題上與北約劍拔弩張，俄羅斯此舉也是地緣政治博弈的一種手段。



俄羅斯總統普京12月24日宣佈，俄軍當天成功進行了多枚「鋯石」（Zircon）高超音速巡航導彈的齊射試驗，表明俄軍在提升國家安全和增進國防力量方面已經邁出了「堅實一步」。

此前，俄羅斯曾多次成功試射「鋯石」高超音速巡航導彈。今年7月，俄羅斯軍艦在俄西北部白海水域成功試射「鋯石」導彈。「鋯石」為俄首個海基高超音速巡航導彈，可從護衛艦、巡洋艦和潛艇上發射，速度可達9倍音速，戰鬥部重量可達400千克，最大射程為1000公里。2019年2月，普京宣佈開始研發「鋯石」導彈，該導彈預計將於2022年起向俄海軍交付。

高超音速武器通常定義為速度是音速5倍以上，可以在較低預算中達到天基動能武器的類似效果，是一種能夠改變全球軍事力量平衡的關鍵武器。與彈道導彈沿固定拋物線軌跡高空飛行不同，高超音速巡航導彈的飛行軌跡較低，可更快擊中目標，更重要的是其機動性高，使得敵方防空系統難以追蹤及攔截。

目前，美國、俄羅斯、中國和朝鮮等多個國家正在研發此類武器，高超音速武器已經成了各國軍備競賽的新內容。

英國《金融時報》曾多次報道過中國在今年7月和8月進行了高超音速武器試驗的消息，引發西方大國高度關注。11月底，中國航天科工集團證實「騰雲工程」進行了首飛並獲得成功，騰雲工程是由該集團主導的空天飛機研製項目。空天飛機能以高超音速在大氣層飛行，被視為是21世紀世界各國爭奪制空權和制天權的關鍵武器之一。中國國內也有自媒體撰文稱，中國「騰雲」空天飛機已經遙遙領先美國同行了。

最近，路透社報道稱美國也進行了高超音速武器的測試，並正在努力將這種先進的武器納入其武器庫。報道稱，這種吸氣式高超音速武器在高層大氣中以超過音速五倍的速度飛行，每小時能飛行約6,200公里。

從目前的發展態勢看，中、美、俄三國似乎走在了高超音速武器研發的前列。此前，美國曾多次對中國高超音速技術的發展表示憂慮。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾對媒體表示，中國試射的高超音速飛行器是一個以超乎尋常的速度行駛的系統，沒有防禦系統能夠處理應對，它與冷戰時期的「斯普特尼克時刻」（Sputnik Moment）非常接近。「斯普特尼克時刻」是指1957年蘇聯斯普特尼克一號人造衛星上天，意味着美國在航天科技領域失去了優勢。

從美方的立場看，因為在導彈防禦系統上擁有絕對優勢，因此對於突破導彈防禦系統的高超音速武器有牴觸情緒，更希望在此領域能夠維持現狀。

更重要的是，眾所周知，美國軍方、五角大樓及部分國會議員每過一段時間便要發表「美國軍備落後他國」等唱衰美國的言論，繼而爭取國會為軍備撥款。是以美國在該方面的具體進展，仍需畫上一個問號。

從國際媒體和中國媒體的報道來看，中國和俄羅斯在高超音速技術上已經取得突破進展，但是中俄兩國官方的表態卻大相徑庭。中國官方否認了相關報道，稱試驗是例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術，對於降低航天器使用成本具有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷廉價的往返方式。

從中國的表態不難看出，中國並不願意參與軍備競賽，也不願意參與此類話題的軍控談判。此前，中國也多次拒絕參與美俄主導的旨在削減核武器的核軍控談判。一方面，中國當然希望能在尖端軍事科技領域拔得頭籌，因為過往尖端的軍事技術多數仍掌握在美俄手中；另一方面，中國也清醒認識到在一些核心軍事技術上與美俄仍然存在差距，仍然需要保持低調。

但俄羅斯卻不同，總統普京大張旗鼓宣揚軍事技術取得突破，這其中有其自身考慮。其一，長期以來，軍火和能源是俄羅斯極為重要的外滙收入來源，宣揚軍事技術革新有利於其軍火市場的穩定和拓展，可被視為是國家的營銷手段。近年來，面對國際軍火市場的競爭，俄羅斯不斷調整武器出口策略，主要以高精尖武器和主戰裝備為賣點。俄羅斯國防部軍事技術合作局最近發布了2021年對外軍售情況，稱年內俄軍工複合體與外軍簽訂軍售合同總額達520億美元，完成了既定目標，也繼續在全球市場保持穩定份額。

其二，在蘇聯解體30年後的今天，俄羅斯的國力已經大不如前，目前又面臨西方制裁和封鎖，並在烏克蘭東部問題上與北約劍拔弩張。俄羅斯宣揚其軍事技術革新成績，也有對北約和烏克蘭等國家施加軍事影響的意圖，可被視為是俄羅斯開展地緣政治博弈的一種手段。