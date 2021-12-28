中美俄競相研發高超音速武器　官方表態為何大相徑庭？

撰文：許輝
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長期以來，軍火和能源貿易是俄羅斯極為重要的外滙收入來源，宣揚軍事技術革新有利於其軍火市場的穩定和拓展，可被視為是國家的營銷手段。
目前，國力大不如前的俄羅斯又面臨西方制裁，並在烏克蘭東部問題上與北約劍拔弩張，俄羅斯此舉也是地緣政治博弈的一種手段。

俄羅斯總統普京12月24日宣佈，俄軍當天成功進行了多枚「鋯石」（Zircon）高超音速巡航導彈的齊射試驗，表明俄軍在提升國家安全和增進國防力量方面已經邁出了「堅實一步」。

此前，俄羅斯曾多次成功試射「鋯石」高超音速巡航導彈。今年7月，俄羅斯軍艦在俄西北部白海水域成功試射「鋯石」導彈。「鋯石」為俄首個海基高超音速巡航導彈，可從護衛艦、巡洋艦和潛艇上發射，速度可達9倍音速，戰鬥部重量可達400千克，最大射程為1000公里。2019年2月，普京宣佈開始研發「鋯石」導彈，該導彈預計將於2022年起向俄海軍交付。

高超音速武器通常定義為速度是音速5倍以上，可以在較低預算中達到天基動能武器的類似效果，是一種能夠改變全球軍事力量平衡的關鍵武器。與彈道導彈沿固定拋物線軌跡高空飛行不同，高超音速巡航導彈的飛行軌跡較低，可更快擊中目標，更重要的是其機動性高，使得敵方防空系統難以追蹤及攔截。

目前，美國、俄羅斯、中國和朝鮮等多個國家正在研發此類武器，高超音速武器已經成了各國軍備競賽的新內容。

英國《金融時報》曾多次報道過中國在今年7月和8月進行了高超音速武器試驗的消息，引發西方大國高度關注。11月底，中國航天科工集團證實「騰雲工程」進行了首飛並獲得成功，騰雲工程是由該集團主導的空天飛機研製項目。空天飛機能以高超音速在大氣層飛行，被視為是21世紀世界各國爭奪制空權和制天權的關鍵武器之一。中國國內也有自媒體撰文稱，中國「騰雲」空天飛機已經遙遙領先美國同行了。

最近，路透社報道稱美國也進行了高超音速武器的測試，並正在努力將這種先進的武器納入其武器庫。報道稱，這種吸氣式高超音速武器在高層大氣中以超過音速五倍的速度飛行，每小時能飛行約6,200公里。

從目前的發展態勢看，中、美、俄三國似乎走在了高超音速武器研發的前列。此前，美國曾多次對中國高超音速技術的發展表示憂慮。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾對媒體表示，中國試射的高超音速飛行器是一個以超乎尋常的速度行駛的系統，沒有防禦系統能夠處理應對，它與冷戰時期的「斯普特尼克時刻」（Sputnik Moment）非常接近。「斯普特尼克時刻」是指1957年蘇聯斯普特尼克一號人造衛星上天，意味着美國在航天科技領域失去了優勢。

從美方的立場看，因為在導彈防禦系統上擁有絕對優勢，因此對於突破導彈防禦系統的高超音速武器有牴觸情緒，更希望在此領域能夠維持現狀。

更重要的是，眾所周知，美國軍方、五角大樓及部分國會議員每過一段時間便要發表「美國軍備落後他國」等唱衰美國的言論，繼而爭取國會為軍備撥款。是以美國在該方面的具體進展，仍需畫上一個問號。

普京：俄羅斯在研發高超音速武器方面領先全球美軍：中國夏季測試高超音速武器　環繞地球飛行一周美軍最高將領：中國高超音速武器美國無法抵禦美軍最高將領稱中國測試高超音速武器堪比「美蘇軍備競賽」觸發點

從國際媒體和中國媒體的報道來看，中國和俄羅斯在高超音速技術上已經取得突破進展，但是中俄兩國官方的表態卻大相徑庭。中國官方否認了相關報道，稱試驗是例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術，對於降低航天器使用成本具有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷廉價的往返方式。

從中國的表態不難看出，中國並不願意參與軍備競賽，也不願意參與此類話題的軍控談判。此前，中國也多次拒絕參與美俄主導的旨在削減核武器的核軍控談判。一方面，中國當然希望能在尖端軍事科技領域拔得頭籌，因為過往尖端的軍事技術多數仍掌握在美俄手中；另一方面，中國也清醒認識到在一些核心軍事技術上與美俄仍然存在差距，仍然需要保持低調。

但俄羅斯卻不同，總統普京大張旗鼓宣揚軍事技術取得突破，這其中有其自身考慮。其一，長期以來，軍火和能源是俄羅斯極為重要的外滙收入來源，宣揚軍事技術革新有利於其軍火市場的穩定和拓展，可被視為是國家的營銷手段。近年來，面對國際軍火市場的競爭，俄羅斯不斷調整武器出口策略，主要以高精尖武器和主戰裝備為賣點。俄羅斯國防部軍事技術合作局最近發布了2021年對外軍售情況，稱年內俄軍工複合體與外軍簽訂軍售合同總額達520億美元，完成了既定目標，也繼續在全球市場保持穩定份額。

其二，在蘇聯解體30年後的今天，俄羅斯的國力已經大不如前，目前又面臨西方制裁和封鎖，並在烏克蘭東部問題上與北約劍拔弩張。俄羅斯宣揚其軍事技術革新成績，也有對北約和烏克蘭等國家施加軍事影響的意圖，可被視為是俄羅斯開展地緣政治博弈的一種手段。

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