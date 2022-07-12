歐元兑美元跌破平價　還會跌　歐洲怎麼了？｜經略

歐元兑美元持續走低，終於7月12日向下觸及1.0水平，為2002年12月以來首次，年內累跌約12%。而後歐元難止跌勢，歐元兑美元跌破平價。更糟糕的是，綜合來看，歐元持續走低，是大概率事件。

歐元走低的三重原因

歐元走低的原因主要是美元走高。聯儲局升息速度更快、幅度更大的預期提振美元。市場對美國聯邦儲備委員會7月底較大幅度加息（再次75個基點）的預期強化，導致美元匯率走強。美元指數剛刷新近20年新高，截至7月11日紐約匯市尾盤美元指數上漲至108。

歐元區6月CPI比去年同期勁升8.6%，高於市場預期的8.5%，且再度改寫最高紀錄。受能源價格高企、全球貿易條件惡化等不利因素影響，歐元區19個成員國現正面臨進一步通脹壓力。 法國、意大利和西班牙6月CPI均飆破新高。歐洲央行期望通過加息遏制通脹，又擔心加息導致一些南歐國家債務壓力加大，因此瞻前顧後，行動遲緩。歐洲央行的緊縮步伐遠落後於美聯儲，令歐元匯率承壓。

歐元區6月CPI比去年同期勁升8.6%，創最高紀錄。（Getty）

第三個原因自然是擔心能源危機將使歐元區陷入衰退。

歐元區被戰爭「撞了腰」

如果綜合看歐元、日元，以及新興市場經濟體的貨幣走勢，時至今日，必須重視：美國之外的國家都在遭受「雙核」衝擊：一是聯儲局的緊縮政策推動美元指數上漲，尤其是負債率高且仍在堅持寬鬆政策的國家；二是國際原油價格上漲也對金融市場帶來威脅，尤其是能源、糧食及大宗商品自給率低的國家。

在過去的每一輪美元緊縮周期中，新興國家都會遭遇一定程度的金融動盪，但這一次不一樣。能源對外依賴度高、長期維持寬鬆政策的日本、正在陷入能源危機的歐洲，以及「特殊檔」的新興國家，將是遭遇「雙核」衝擊的危險經濟體。

具體到看歐元區的情況。歐元同樣遭遇雙核衝擊，只是挑戰更多來自戰爭。俄烏戰爭引發了歐洲能源危機，進而演變為「能源戰爭」。這讓歐元區直接陷入能源危機。

歐元是第二大世界貨幣，國際儲備市場佔比約20%，國際支付佔比約35%。歐元是唯一能夠影響美元指數走勢的貨幣，但在這輪匯率大跌中，歐元是靠前的。過去十多年，歐洲央行的操作都要比聯儲局更加謹慎與克制。不過，在拉加德擔任行長後表現得過於鴿派。去年四季度，聯儲局開始退出寬鬆，歐洲央行的操作與日本央行更為接近，近期才開始猶豫調整貨幣政策。這給歐元貶值提供了條件。但是，也應該看到，英格蘭央行的加息步驟要比聯儲局還早一些，但英鎊的貶值幅度還大於歐元。可見，其實給歐元及歐洲貨幣帶來嚴重衝擊的還是俄烏戰爭。

在這輪匯率大跌中，歐元是靠前的。（Getty）

俄烏戰爭，是歐洲二戰以來最大的地緣政治危機。這無疑驅使國際資本更多地流向美國市場。更重要的是，歐洲是一個資源貧乏地區，煤炭、石油、天然氣高度依賴於俄羅斯。歐洲天然氣的進口比例為90%，石油為97%。原本，俄羅斯進口天然氣佔歐盟進口天然氣的45%，俄羅斯進口原油佔歐盟進口原油的27%。

對歐洲來說，最大的難題是眼前的能源短缺。不論是增產方案還是替代方案，短期內都無法彌補俄油俄氣的缺口。歐洲馬上進入天然氣需求淡季，但歐盟需要為今年冬天做準備，提前儲備天然氣和石油。同樣，歐洲也面臨糧食價格上漲的挑戰。烏克蘭是歐洲的「糧倉」。這場戰爭嚴重地打擊了烏克蘭的糧食供應。

歐洲短時間內都無法彌補俄油俄氣的缺口。（Getty）

歐洲的難題是根本無法短期找到規模如此巨大的替代氣源。歐元的真正挑戰是如何維持無俄油氣的貨幣信用。整個歐洲都面臨資產重新定價的風險。

歐元將挑戰0.98支撐點位

美元指數上升和國際能源價格上漲帶來的「雙核」衝擊適用於美國之外的任何國家。雙核衝擊製造了兩個「不一樣」：

第一個「不一樣」：美元指數單邊上漲，非美元貨幣基本對美元下跌。美元指數已經從2021年6月初的89持續上漲到如今的108。

第二個「不一樣」：日元、歐洲貨幣，這樣的避險貨幣的跌幅都首當其衝。

在美元之外的經濟體中，包含以下因素更易遭致「雙核」攻擊：持續寬鬆政策、資產泡沫高、負債率高、能源對外依賴度高、糧食自給率低、出口大幅度下滑或逆差擴大。各個經濟體都需要對號入座。

必須要問的是，歐洲在貨幣緊縮大勢和能源、糧食危機夾擊之下，宏觀經濟何去何從？不難判斷，無論從緊縮力度還是經濟支撐力度角度考慮，歐元兑美匯率仍有進一步下行的邏輯，疊加後疫情時代地緣政治問題頻發、去全球化思潮蔓延，美元的避險屬性價值將有所強化，使歐元兑美匯率被動承壓，必然會挑戰0.98支撐點位。