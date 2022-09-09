減免學貸　救得了民主黨？

在財政等層面，減免學貸的問題多多，但是從選舉政治角度，高通脹下支持率不斷下滑的拜登卻走出了一步高招。



作者：于時語，在北美從事科研工作



美國總統拜登（Joe Biden）8月25日宣佈大規模減免大學助學貸款，每人減免上限從1萬到2萬美元不等，迅速成為僅次於聯邦調查局搜查前總統特朗普莊園的內政爭議。

在財政、法律、社會政策層面，這一行政命令的問題多多。即便拜登的決定經得起共和黨的法律挑戰，沃頓商學院的保守估計，美國國債會至少增加3000億美元。這是要所有納稅人來分擔償還少數人口因上大學而欠下的債務，還有鼓勵「老賴」不努力工作還債的「道德風險」。更為關鍵的是，這樣的一次性動作不僅沒有長遠效果，還會有短期副作用。

可是，美國高等教育費用失控所帶來的長遠社會和政治分化問題，看來只會有增無減。

但是從選舉政治角度，高通脹下支持率不斷下滑的拜登總統，卻走出了一步高招。首先，這次減免學貸「大撒幣」中，有望獲益的人數有數千萬，而拜登政府把減免資格的個人年收入上限定為12萬5000美元，包括了幾乎九成人口，特別是民主黨近年來積極爭取的郊區中產階級。共和黨尤其前總統特朗普的基本盤，越來越集中於沒有上過大學的藍領白人，他們既不知大學學貸為何物，也橫豎不會支持民主黨。

民主黨的克林頓政府財政部長、哈佛大學前校長薩默斯就指出，這會推動物價和學費上漲，反而可能加劇當前的通脹。連支持這一決定的諾貝爾經濟學獎得主施蒂格利茨（Joseph Stiglitz）也承認，這並沒有真正觸動美國大學高昂費用的結構性問題。

過去幾十年來，隨着高等教育的重要性上升，費用上漲速度遠遠超過了通脹，大部分美國人越來越依靠助學貸款。據《紐約時報》報道，揹負學貸的人數超過4500萬，債務總計超過1.6萬億美元（約2.24萬億新元），相當於巴西或澳洲全國的國民生產總值。

其次，除了取悦對拜登「溫和」路線日益不滿的民主黨左翼，有學貸壓力的主要是年輕群體，他們總體偏向民主黨，但是除了總統大選，投票率向來偏低。拜登這一決定會大大激勵他們在11月中期選舉中出來投票，特別是預計共和黨會在法院和國會大力挑戰拜登的行政命令。

在經濟全球化和高科技自動化之下，美國低教育藍領階層不斷沉淪，高等教育成為維持中產階級地位的關鍵，也是下層民眾幾乎唯一的社會上升渠道。另外，與大多數西方國家把高等教育視為政府為國民提供的公共服務不一樣，美國（或許加上英國）的大學教育基本上是商業化運作。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

