KOL話新年藍籌屋苑零成交樓市已死　但唔知撤辣前冇人咁蠢早買樓

在春節過後，有睇淡樓市KOL知道香港藍籌屋苑二手樓竟然「零」成交，非常雀躍，認為香港樓市已死。



KOL可能未去過崇光買嘢，崇光每年都會慶祝春秋二祭大減價，在大減價之前，除了一些必需品，其他貨品都滯銷，尤其是奢侈品，因為大家都會等大減價才買，隨時會慳兩成至三成，白吃白不吃，買一個包包慳幾萬，如果在大減價之前買會俾人笑。

雖然辣招稅已經減半，但現在非香港人買樓仍然要俾15%，大多數人估計在今次財政預算案，財爺就會宣布撤辣，否則，冇人買樓，地產商就唔會買地，明年財赤比今年更犀利，撤辣是唯一選擇，那些要畀辣招稅的人，如果現在買樓，到財爺宣布撤辣，就算唔俾人笑到面黃，自己都夭心夭肺。

在大減價之前有人用正價買貨品，百貨公司唔會唔接受，甚至會好開心，但業主唔同，知道如果撤辣之後，那些打算買樓而又要畀辣招稅的人出價就會勇一些，所以亦不急於現在賣樓，否則有可能今日市價變成明日賤價。既然買賣雙方現在的買賣意慾不強，零成交反而是正常的，所以，KOL不用大驚小怪，否則會俾人笑唔識嘢。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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