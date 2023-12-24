KOL話股市跌一半、樓市跌兩成應再大跌 冇講美基金出貨冇揸港樓
撰文：湯文亮
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有KOL話，香港股市比高峰時下跌超過一半，樓市只跌了兩成，香港股樓升跌是同向而行，樓市即使唔會比高峰時跌多三成，但兩成應該走唔甩。所以，絕大多數的分析員都認為明年樓市會繼續下跌，話跌一成的已經非常樂觀。
KOL可能唔知道香港股市下跌理由，雖然大多數包括藍籌在內的上市公司，股票市值只是資產淨值四成，但仍然阻唔住股市下跌，原因是美國基金大量出貨，將資金調回美國買美債，而買美債理由當然不是因為利息高，甚至基金根本唔想買美債，話哂老豆寫俾個仔欠單是沒有效力，美國政府唔還錢，唔通叫那些公司或者基金控告美國政府。
不過唔買又唔得，因為除了不斷發行的新美債之外，持有美債的國家包括中國，日本最近不斷出售，如果美國人唔自己買返，美債就會崩盤，最後就要賣港股班資回朝，而且仲可以對外界說因為睇唔好香港政治環境，所以清空港股，而台灣沒有政治問題，所以台股上升，港股下跌，其實這個理由真係呃鬼食豆腐，政治與搵錢混為一談，完全不合經濟邏輯。
KOL可能唔知道美國並沒有持有港樓，就算有都是一個非常細的數字，更何況連美領事住屋群都已經賣走，所以，美國對港樓影響力不及港股，既然美國冇港樓可以賣，大家就不用太擔心港樓會繼續下跌。
【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁
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