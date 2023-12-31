KOL話聖誕港人離港旅遊、香港大鑊　但忘了耶穌話施比受更為有福

有KOL同我講，今次香港大鑊了，在平安日有63萬人離港旅遊，飲食業代表估計香港在平安夜最少損失15%生意額，但這仍然未算高峰，總計在聖誕節假期這幾日，總共有300萬人離港旅遊，損失無法計算，估計明年股市樓市亦受到影響，所以全部專家都預測股市樓市明年將會下跌10至15％，業主與投資股票的人就慘了。



我聽到有300萬港人外遊的消息開心到不得了，對香港股市樓市的信心突然返嚟，教徒明白我的意思，耶穌曾經講過，施比受更為有福，有300萬港人出外旅遊，並不是打工，代表他們的經濟狀況頗為鬆動，有樓的唔應該仍然要賣樓的時候去旅行，冇樓的可能會買樓，就算唔買樓，買股票亦是一個不錯的選擇。

況且有不少藍籌的股票總值只是資產淨值四成，這個尋寶遊戲其實唔難玩，所以，我反而預測香港明年股樓皆升，如果有人問我點解，別人恐懼我貪婪。

我司機一家四口在聖誕節假期全家去歐洲旅行，我話尚未發花紅，點解有咁多錢，司機話我雖然未發花紅，但銀行早一步發放，現在有不少人做高息定存，只要有兩、三百萬存款，便可以很輕鬆收息去旅行。

所以，多人出外旅遊並不是壞消息，至於會不會影響零售業以及飲食業，本來我都相信飲食界代表所講，營業額大約有15%跌幅，但在聖誕節期間，街上人頭湧湧，不少食肆大排長龍，仲有時間限制，我以為飲食界代表會修正他的預測，但代表話，人多是冇用，旺丁不旺財，咁既態度，香港真係大鑊了。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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