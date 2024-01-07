KOL話的士行業有加價共識、市民捱貴車　KOL或不知已共識冚旗揀客

有KOL話，的士行業達成共識，就是起錶價加5元，理由是要有合理收入，才可以提供優質服務，不少人覺得本末倒置，應該首先提供優質服務，才申請加價。不過，的士要加價就好似天要落雨一樣，任何人都阻止不了，至於的士司機的收入是否合理，我相信冇人知道，因為的士仍然要收現金，既然堅持收現金，即是唔想人知道的士司機收入，所以的士司機最好不要以收入合理為理由要求加價，否則，就會被政府要求公開的士司機收入，有可能要減價而非加價。



其實，的士司機已經達成了一個影響香港信譽的共識，就是冚旗揀客，而且有四、五十年咁耐，中間可能因為香港的經濟太差而減少，而近日不但故態復萌，並且變本加厲，至於冚旗揀客原因，就是市民既然可以俾多一倍價錢叫Uber，點解唔可以俾多啲錢的士，所以在繁忙時間一定冚旗揀客，收多五成個客都非常開心，非繁忙時間根本唔出車，費事嘥精神，少了的士司機出車，最後連非繁忙時間都很難截的士，的士司機又可以冚旗揀客。

至於是否讓的士加價，我認為事在必行，而且加幾多都得，只要的士司機答應不冚旗揀客，政府如果咁樣做，的士司機可能會撤回加價申請。

有人怪責政府唔取締Uber，令的士司機收入減少，所以被迫加價，其實，的士司機是不想政府取締Uber，否則沒有比較就沒有傷害，Uber收咁貴，令到搭的士的人非常抵，今次起錶加5元應該不會有反對聲音，但如果沒有Uber，政府會多發的士牌照，反而會影響現有的士司機收入以及車主的身家，香港作為一個國際城市，政府應該管理的士行業陋習，冚旗揀客是絕對禁止，否則就要大量發牌，容許的士公司引入外勞，才可以根治冚旗楝客這個問題。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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