KOL話樓價下跌、好彩賣咗樓　但唔知賣自住樓、隨時唔見埋個仔

有KOL同我講，冇樓一身輕，自從將自住單位賣走之後，見到報紙報道樓價日日下跌，簡直是身心舒暢，戥揸住幾個單位的老友辛苦。



我真的不明白，樓價下跌有很多因素，例如有業主買了債券，最後清零，或者炒了股票，甚至使大咗，最後不得不賣樓，而銀行又唔肯借錢俾人買樓，樓價點會唔跌。報紙沒有尋找真正原因，只是日日報道樓價創新低，對於那些合理成交又不報道，令到睇報紙的人誤會傳媒是以幸災落禍心態看待業主。老實說，以報紙的報道來看，樓價算跌得少，就算賣了樓的人買返，都未必有著數，萬一調頭回升，那些業主就會面對很大難題。

我有朋友賣了自住單位之後同讀緊大學個仔講，點知被個仔劈頭第一句就問，唔打算移民，點解要賣走自住單位，賣走之後又要租樓，每兩年搬一次屋，朋友唔煩佢個仔都覺得煩。至此之後就搬去大學宿舍住，就算打游擊都唔返屋企，朋友話幾個月都未見過個仔，今次真係好大件事。

賣了樓的業主唔知道，就算他們今日想買返，都很難過到銀行的審批，況且銀行近日又不大願意借錢俾人買樓，而且利息升了，申請人有可能過唔到壓力測試。所以，這亦是近日不少買了樓的人要撻訂原因。不過，大多數賣了樓的人都不知道，直至他們再向銀行申請貸款，才發覺今時唔同往日，原來問銀行借錢買樓是咁難的。

有不少最近賣了樓的父母不敢面對子女，因為擔心他們會問，無端白事，點解要將自住單位賣走。尤其是子女往日是以父母擁有自住單位為榮，父母賣走自住單位，即是賣走子女的尊嚴。千祈唔好同講子女唔會介意父母是否有自住單位，不如叫傳媒做一個調查，我相信傳媒唔敢公開結果。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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