KOL話財預案撤辣聲音大　保守派人雖少、政治力量大未知鹿死誰手

有KOL話，財政預算案之前，撤辣的聲音很大，而反對撤辣的保守派雖然人較少，但政治力量大，未知鹿死誰手。



KOL梗係未問過反對撤辣的人，他們口中雖然反對，但心中是贊成，現在他們反而擔心財爺按照他們的意思唔撤辣，後果是他們不能承受，但是他們又不可以支持撤辣，否則就會得罪他們的支持者，最好的結果就是在他們反對撤辣之下，政府仍然撤辣，無論樓市以後的走勢如何，他們都是受惠者。

大家千祈唔好覺得奇怪，那些KOL心態代表很多人心態，買樓的人曾經遇過不少類似情況，當一個人打算買樓，無數身邊的人就會向他提出警告，例如利息將會上升，經濟環境轉壞，個人收入減少，不少人被嚇到唔敢買樓，甚至落咗訂都撻訂，其實那些人真正心態並不是希望打算買樓的人唔買樓，而是希望那人買樓。倘若利息上升，或者那人收入減少，甚至失去工作，就會大大聲話，早已叫唔好買樓，又唔聽人講，不聽好人言，吃虧在眼前。

如果那個打算買樓的人因為聽了勸告真係唔買樓，最後樓價大升，就會怨恨那個提出警告的人，那些人只留灰溜溜話他們都是好心，但點知樓價會升，冇嘢可以再講。

今日叫政府唔好撤辣的人知道，樓價不但繼續下跌，樓宇成交量亦將會維持在低水平，地產商唔會買樓，政府除了印花稅的收入減少之外，地產商唔會買地，政府每年大約少收1,000億稅收。如果現在財政是有盈餘，唔撤辣都冇問題，但現在財赤千幾億，再唔撤辣，多兩三年就要發債冚赤，而且始終是要撤辣，今日叫政府唔撤辣的人就會是罪人，萬一撤辣樓價急升，他們就可以大鬧政府不顧民生，樓是用嚟住，不是用嚟炒，所以，他們只是口中叫政府唔好，心中是希望政府撤辣。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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