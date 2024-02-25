KOL話財預案撤辣聲音大 保守派人雖少、政治力量大未知鹿死誰手
撰文：湯文亮
出版：更新：
有KOL話，財政預算案之前，撤辣的聲音很大，而反對撤辣的保守派雖然人較少，但政治力量大，未知鹿死誰手。
KOL梗係未問過反對撤辣的人，他們口中雖然反對，但心中是贊成，現在他們反而擔心財爺按照他們的意思唔撤辣，後果是他們不能承受，但是他們又不可以支持撤辣，否則就會得罪他們的支持者，最好的結果就是在他們反對撤辣之下，政府仍然撤辣，無論樓市以後的走勢如何，他們都是受惠者。
大家千祈唔好覺得奇怪，那些KOL心態代表很多人心態，買樓的人曾經遇過不少類似情況，當一個人打算買樓，無數身邊的人就會向他提出警告，例如利息將會上升，經濟環境轉壞，個人收入減少，不少人被嚇到唔敢買樓，甚至落咗訂都撻訂，其實那些人真正心態並不是希望打算買樓的人唔買樓，而是希望那人買樓。倘若利息上升，或者那人收入減少，甚至失去工作，就會大大聲話，早已叫唔好買樓，又唔聽人講，不聽好人言，吃虧在眼前。
如果那個打算買樓的人因為聽了勸告真係唔買樓，最後樓價大升，就會怨恨那個提出警告的人，那些人只留灰溜溜話他們都是好心，但點知樓價會升，冇嘢可以再講。
今日叫政府唔好撤辣的人知道，樓價不但繼續下跌，樓宇成交量亦將會維持在低水平，地產商唔會買樓，政府除了印花稅的收入減少之外，地產商唔會買地，政府每年大約少收1,000億稅收。如果現在財政是有盈餘，唔撤辣都冇問題，但現在財赤千幾億，再唔撤辣，多兩三年就要發債冚赤，而且始終是要撤辣，今日叫政府唔撤辣的人就會是罪人，萬一撤辣樓價急升，他們就可以大鬧政府不顧民生，樓是用嚟住，不是用嚟炒，所以，他們只是口中叫政府唔好，心中是希望政府撤辣。
【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁
免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。
另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。
KOL話新年藍籌屋苑零成交樓市已死 但唔知撤辣前冇人咁蠢早買樓KOL話美斯唔落場玩謝香港、失國際金融地位 但唔知冇人撐美斯KOL話大C退休前講買樓風險大 樓市冇運行 但唔知以後租樓都很難KOL話樓價下跌、好彩賣咗樓 但唔知賣自住樓、隨時唔見埋個仔KOL話財爺要開徵資產增值稅 香港大鑊！ 但唔知財爺很快已澄清KOL話比特幣ETF可在美國上市將大升 但唔知上市被監管是惡夢開始KOL話的士行業有加價共識、市民捱貴車 KOL或不知已共識冚旗揀客KOL話聖誕港人離港旅遊、香港大鑊 但忘了耶穌話施比受更為有福KOL話股市跌一半、樓市跌兩成應再大跌 冇講美基金出貨冇揸港樓虛幣KOL質疑我比特幣出金做假 但KOL唔知愈流通、貨幣愈值錢KOL話你知全世界股市升、唯獨香港跌 但冇講港經濟優於很多地方移居英國諾丁漢KOL大讚生活環境遠勝香港 但冇講諾丁漢已經破產KOL話99％香港人不會回流、樓市一定大冧 但冇講有一半搵唔到工KOL話你知香港樓市大冧、很多人蝕錢賣樓 但冇講「蝕即是賺」KOL話畀你知有1.1萬宗負資產樓市必冧 但冇講那些負資產屬於何人KOL話你知新加坡乜都好過香港 但唔會話你知7人車香港多好多KOL話難借錢買樓樓價必跌 但冇話業主知借錢難、唔敢賣樓好難跌KOL話畀你知銀行call loan樓市必冧 但冇話畀你知原來是財務公司KOL話比你知美國對香港實施第4級旅遊警告 不會話比你知已經解除KOL唔會話你知 年紀大了很難租到靚樓｜湯文亮